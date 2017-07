La 'marca' Cambiemos, con más atractivo electoral que sus candidatos

Tiempo de elecciones. Tiempo de campaña. Tiempo de encuestas. Las mediciones de intención de voto abundan y abundarán de aquí hasta octubre, cuando quede concluido el proceso electoral.

Independientemente de cómo aparece la opción oficialista en la provincia de Buenos Aires (algunas encuestas la ubican 1ra, otras 2da y otras 3ra), un dato significativo que se comprobó en algunos trabajos es cómo la marca Cambiemos fortalece a los candidatos apoyados por el presidente Mauricio Macri.

Este dato reaparece en la que encuesta que se difundió este jueves y que realizó la consultora Synopsis, sobre 1.057 encuestados en GBA y varias ciudades del interior bonaerense. El resultado muestra que consultados por binomio electoral, los oficialistas Esteban Bullrich y Gladys González consigue el 30,1% de la intención de voto siendo superado por la fórmula que encabeza la expresidente Cristina Fernández, que se lleva el 32,5%. Parece una pelea polarizada, porque el binomio Sergio Massa-Margarita Stolbizer se ve relegado al 3er puesto con el 18% de las preferencias.

Pero el piso electoral del oficialismo sube cuando en lugar de hablar de nombres propios se pregunta por el espacio. El resultado emerge cuando se consulta si el encuestado optará por votar a Cambiemos o a "otra fuerza política". El guarismo oficialista, entonces, se dispara 6,2 puntos porcentuales hasta el 36,3%.

Antecedente del trabajo de Synopsis es la encuesta que la semana pasada dio a conocer la consultora Analogías, días después del cierre de las listas.

Allí se muestra al binomio de Unidad Ciudadana, el espacio K, encabezando el sondeo con el 33,8% de la intención de voto. Lo sigue la opción Bullrich-González con el 24,1%.

Pero las cosas mejoran bastante para el oficialismo cuando se consulta no por candidatos sino por espacios y sus principales referentes. Entonces se nota como talla la marca Cambiemos y la introducción de un nombre que no está en la lista: María Eugenia Vidal. Puesto así, el oficialismo sube 7 puntos hasta el el 31,4%. No logra superar aún a la fórmula K, que pierde muy poquito (baja hasta el 33,5%) cuando se pregunta por el nombre de su frente.

¿A qué se debe este fenómeno? Podría tratarse, por un lado, de que los nombres de Bullrich y González aún sufran un alto nivel de desconocimiento y no sean directamente relacionados con el de Cambiemos. Por el otro, tal vez los encuestados no se detengan en los nombres de los candidatos y conecten sin escales el sello con la gobernadora María Eugenia Vidal, quien goza de la más alta consideración entre los dirigentes políticos de la actualidad.

Son teorías. Pero al menos se puede asegurar que el oficialismo está aliviado de haber mantenido a todos sus aliados en el principal distrito electoral y llevar nuevamente a las urnas la marca que le dio el triunfo en 2015.