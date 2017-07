Urribarri, imputado en la causa por la que indagaron a 'Corcho' Rodríguez

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri fue imputado y será citado a declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga por presuntas contrataciones irregulares que hizo la provincia cuando fue anfitriona de la Cumbre del Mercosur, en diciembre de 2014.

Urribarri fue imputado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En la misma causa también fue citado a indagatoria el empresario Jorge 'Corcho' Rodríguez, cuya productora fue beneficiada con uno de esos contratos millonarios.

El avance sobre Urribarri fue la consecuencia de la declaración indagatoria de Pedro Báez, actual diputado provincial y exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos. Báez dijo que todas las decisiones en torno a la Cumbre del Mercosur “se adoptaban en altas esferas del gobierno”, dando así a entender la responsabilidad directa de Urribarri, actual presidente de la Cámara de Diputados provincial.

Fue por esto que los Santiago Brugo y Alejandro Cánepa decidieron el miércoles citar al exgobernador y exprecandidato presidencial del kirchnerismo, indagatoria que sería tomada el 31/08, de acuerdo al portal Análisis Digital.

De acuerdo a la prensa local, Urribarri presentó ese mismo miércoles un escrito a través de sus abogados en el que rechazó que durante su gestión se hayan "irregularidades encuadrables en algún tipo penal". No obstante, puso a disposición su "colaboración" para el curso de la investigación.

Las indagatorias ordenadas por Cánepa y Brugo también alcanzarán a los empresarios constructores Miguel Marizza y Néstor Iván Szczech, al igual que al ex coordinador general de la Unidad Operativa Cumbre Mercosur (UOCM), Hugo Céspedes.

'Corcho' Rodríguez, en tanto, prestó declaración indagatoria este miércoles, sospechados por los $28 millones que su productora, Nelly Entretaiment recibió en 2014 por parte del gobierno entrerriano.

Aunque el empresario negó cualquier imputación a la salida de la Fiscalía, tras más de dos horas de declaración indagatoria, los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa le comunicaron formalmente que está sospechado del delito de peculado como partícipe en primer grado.

A Nelly Entertainment SA el gobierno de Urribarri le pagópara la difusión en medios de todos el país de cuatro spots publicitarios, filmados por la Provincia, en teoría para la difusión de la Cumbre Mercosur, pero en los hechos sólo uno trató sobre el encuentro regional en Paraná, y los otros tres fueron para instalar la figura del exgobernador en el marco del “Sueño Entrerriano”, su frustrada candidatura a la presidencia para suceder a Cristina Fernández.

El empresario dijo al salir de la Fiscalía que "si me llaman a declarar, yo vengo, no hay nada que ocultar, está todo transparente". Rodríguez declaró ante la prensa que a él no lo acusan "de nada". No obstante, los medios locales aseguran que los fiscales lo notificaron sobre su estado de sospecha, lo cual justifica la declaración indagatoria que prestó el miércoles.