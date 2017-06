Estiman que para fin de año serán más de 60.000 los venezolanos en la Argentina

Tras 3 meses de protestas en las calles de Venezuela y al menos 77 personas muertas, Argentina decidió ampliar una denuncia que había sido presentada en 2014 contra el Presidente de ese país, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. La intención es presentar un informe con nuevas denuncias por delitos de lesa humanidad contra el mandatario venezolano. Parte del material para estas nuevas denuncias surge del libro "Venezuela duele", del periodista Silvio Klein, que recopila testimonios de venezolanos que han vivido bajo la línea del régimen chavista.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso argentino, Cornelia Schmidt Liermann, le dijo al diario venezolano El Nacional: “Maduro está decidido a hacer desaparecer a una parte de la población que no está de acuerdo con su régimen. Es un genocidio contra la juventud que no se le arrodilla”, dijo Schmidt Liermann al periódico. “Vamos a pedir que La Haya acelere sus investigaciones. Aportaremos más fotos y testimonios, pero necesitamos compromiso de la justicia”, advirtió.

En medio de esta crisis, muchos venezolanos salieron disparando de su país y uno de los destinos principales ha sido Argentina. “Hay un éxodo específico hacia Argentina. En el último año y medio se han registrado más de 35.000 venezolanos con papeles (sin contar a los ilegales) y para finales de 2017 estimamos otros 30.000”, dijo Schmidt Liermann en el diario venezolano El Nacional. En Twitter, además, estimó que son 700 los venezolanos que llegan a nuestro país cada semana.

"Lejos de detenerse, la diáspora de venezolanos a Argentina aumenta cada día a un ritmo acelerado que parece no tener freno, por lo que el Gobierno del presidente Mauricio Macri, si bien no se plantea cerrarles las puertas, pudiera anunciar medidas en los próximos meses", escribió Luis Pico en el portal del diario venezolano, El Nacional. Según Schmidt Liermann, la migración debe controlarse para prevenir perturbaciones en el futuro.

Aclaró, sin embargo, que la Constitución y las políticas del Gobierno de Mauricio Macri mantendrán una línea de recibir y dar cobijo a los venezolanos, pero que se buscará la manera de incentivarlos a arribar a sitios que no sean la capital. “Es importante hacer un programa. No todos pueden estar en Buenos Aires. La ciudad ya no da abasto. Hay que buscar planes para que puedan ir a otros sitios (con consentimiento). Debemos fomentar equilibrio entre necesidades argentinas y venezolanas”, dijo la diputada a El Nacional. “Hay una deuda pendiente con Venezuela. Les reconocemos su involucramiento en nuestra época de dictadura militar (a mediados del siglo XX) cuando dieron resguardo a miles de argentinos”, agregó.

Mientras tanto, ayer se llevó a cabo en el Congreso un evento del que participaron organizaciones de venezolanos viviendo en Argentina así como el autor de "Venezuela duele". Aquí un testimonio, compartido en Twitter por la diputada Schmidt Liermann: