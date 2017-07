Volver a la oficina después de haber trabajado en casa

El teletrabajo, o trabajo a distancia, es una modalidad que permite que los empleados puedan trabajar en un lugar distinto a la oficina, como en la propia casa. Por un lado, las empresas reciben grandes beneficios, ya que pueden ahorrar en gastos debido a que necesitan de menos infraestructura. Por otro lado, los empleados se ahorran el tiempo que tardan en llegar a sus lugares de trabajo y suelen trabajar por objetivos.

Sin embargo, también supone una serie de desventajas como una menor identificación del trabajador con la empresa y un aislamiento físico, que produce menos socialización y participación por parte del trabajador para con la empresa. No es necesario entonces el intercambio cara a cara.

El caso más emblemático del último tiempo es el de la empresa de software IBM, una pionera del teletrabajo en la década de 1980, que ahora está pidiendo a sus empleados que regresen a la oficina y dejen de trabajar en sus casas.

Según publicó Quartz, IBM pidió a sus empleados del sector de marketing que trabajan en sus casas o en otras regiones alejadas de la empresa que se incorporen a un equipo de trabajo en cualquier de sus oficinas en Nueva York, San Francisco, Atlanta, Boston, Austin o Raleigh, en Estados Unidos. Si alguna persona no vive en alguna de estas ciudades, debe mudarse o, en el peor de los casos, renunciar. Michelle Peluso, nueva jefa de marketing que se incorporó a la compañía en septiembre de 2016, fue la responsable de esta decisión.

Cuando IBM permitió que sus empleados trabajaran desde sus casas, instaló terminales caseras que les permitían estar en contacto con los equipos de la empresa. En 2009, el 40% de los empleados globales de IBM trabajaba desde sus casas y permitió que la compañía disminuyera el espacio de sus oficinas en más de 23 millones de metros cuadrados. Esto significó un ahorro de más de 100 millones de dólares al año.

¿Cuáles son los beneficios de volver a la oficina? Afirman que impulsa el contacto entre las personas, permite discutir ideas y colaborar en un formato ágil e inmediato, lo cual impulsa la innovación y la creatividad.

Peter Cappelli, profesor de Gestión de Wharton -escuela de la Universidad de Pensilvania (USA) y una de las escuelas de negocios más prestigiosas en el mundo- y director del Centro de Recursos Humanos de la institución, participó en el programa de Knowledge@Wharton, que se emite en el canal 111 de SiriusXM, donde se habló sobre el motivo por el cual IBM está reconsiderando su política de teletrabajo para algunas funciones. También habló sobre la posibilidad de que otras empresas puedan hacer lo mismo. Los 5 puntos principales de la conversación fueron:

-Las políticas de teletrabajo se llevan adelante por razones prácticas

En este sentido, Cappelli indicó: “El problema inicial era siempre que mucha gente en puestos de gestión partía del supuesto de que si el individuo no era observado, no trabajaría. Incluso cuando tenía todo el sentido que la persona trabajara lejos de la oficina, no querían permitirlo porque creían que el individuo estaría distraído”.

Respecto al teletrabajo afirmó: “Creo que el problema aquí fue ese tipo de pensamiento que prevé una única fórmula para todo. ¿Es bueno o malo? La respuesta es: depende”.

-IBM cambió su política de teletrabajo por el bien de la innovación

Cappelli dijo que IBM está desplazándose a una metodología conocida como “administración ágil”, que implica el fin del trabajo a distancia para mucha gente. La administración ágil destaca la cooperación extremadamente flexible, la comunicación cara a cara entre los empleados y la interacción diaria como principios fundamentales para el fomento de la innovación.

“Creo que IBM ha invertido en una manera alternativa de hacer proyectos que involucra la colaboración, donde la idea es que usted realmente necesita que la gente esté reunida para que los proyectos funcionen. Eso no significa que no tenga sentido para otras personas, en otras empresas, trabajar en casa, los límites están siempre cambiando”, agregó Cappelli.

Sin embargo, la gestión ágil de proyectos no se trata de los métodos tradicionales en los que la gestión de proyectos se daba de arriba abajo, de forma específica y fija. En la gestión ágil de proyectos, los parámetros son mucho más flexibles y los equipos se regulan a sí mismos.

-Imparcialidad

En las empresas, existen determinados puestos de trabajo que pueden realizar sus tareas a distancia, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo establecer un equilibrio entre estos diferentes grupos?

“A lo largo de la historia, la mayor parte de las empresas […] siempre adoptó un mismo modelo para todas las situaciones [de gestión de personas]. Hay políticas para todos, y la idea es tratar a todo el mundo igualmente porque estamos todos juntos en esto. ¿Cómo es posible administrar dos grupos diferentes de empleados cuando toda la empresa siempre ha tratado a todos de la misma manera? En realidad, buena parte de la ley sobre el empleo se basa en eso”, indicó Cappelli.

-Nadie sabe con certeza si el cambio de política tendrá como resultado beneficios mayores

Cappelli afirmó que es difícil saber de qué manera el cambio afectará el beneficio de IBM. Algunos empleados de la empresa que trabajan a distancia están tratando de reorganizar su vida para volver a la oficina.

“Siendo justos con IBM, no están haciendo lo que han hecho otras, es decir, no están despidiendo a todo el mundo y contratando gente nueva. IBM ha recurrido a formas innovadoras de mantener a sus empleados”, explicó Cappelli.

-Conclusión: IBM está cambiando de metodología, no de política del lugar de trabajo

“Creo que la idea del regreso a la oficina es la punta del iceberg”, dice. “Se trata de la manifestación de un cambio mayor”.

Como explicó Cappelli, la gestión ágil es un sistema de valor operacional. Su historial de innovación está comprobado, pero puede afectar de manera imprevista la calidad de vida de los empleados.

“La antigua manera de hacer proyectos era extremadamente previsible, lo que hizo la vida del gerente que la supervisaba mucho más previsible”, dijo Cappelli.

“Ahora, si el proceso fuera imprevisible y si usted fuera un gerente que está tratando de monitorear las cosas, mientras el personal de finanzas continúa atormentándolo exigiendo el mismo nivel de responsabilidad, y hay empleados que no logran organizar su vida en torno a un ciclo de desarrollo ágil del producto, ¿qué sucederá? Lo que sabemos del pasado es que la familia ha cedido a las demandas de la empresa, y esas demandas deberían volverse más imprevisibles a medida que vayan ocurriendo”, agregó.

También opinó sobre el ritmo del fujo de trabajo ágil: “Fue algo mucho más fácil de implementar hace algunos años, cuando la tasa de desempleo era de entre el 7% y el 8% y todo el mundo estaba feliz porque tenía empleo”.

Teletrabajo en Argentina

En Argentina, el 10% de las personas (2 millones) que tienen trabajo realiza sus actividades a distancia, sin ir a las oficinas o plantas, según un estudio llevado a cabo por la asociación internacional 5G Américas. Por lo general, quienes trabajan desde sus casas son autónomos o empleados con un trabajo adicional.

Según el informe, este porcentaje se explica por la "rápida expansión de LTE (sistema 4G) que facilita la migración hacia un esquema laboral que incluya trabajo en forma remota".

Un estudio de la consultora Oxford Economic Research afirmó que los ejecutivos que implementaron estrategias de trabajo virtual lograron mejores resultados que otras empresas que no lo hicieron. Algunos de los resultados positivos que lograron fueron un mayor crecimiento de los ingresos y más ganancias, menos gastos, mayor retención de empleados y mayor satisfacción del cliente.