N. de la R.: Es creciente la presión sobre la extorsionable Administración Macri, que ejercen las telcos Telefónica + Claro, por un lado; y Grupo Clarín/Cablevisión/Nextel, por el otro.

El enfoque de Telecom Argentina/David Martínez es ambiguo: si bien comparte intereses sectoriales con Telefónica y Claro, a la vez es accionista de Cablevisión, propietario de Nextel. Pero Martínez y su FinTech Advisory no gerencian ni Cablevisión ni Nextel, tareas que desempeña Grupo Clarín, pero sí gerencian Telecom.

Es conocido el desinterés de David Martínez/Fintech por repetir en Telecom Argentina el esquema similar de participación accioniaria y tareas que existe en Cablevisión.

Por lo tanto, Nextel, propiedad de Cablevisión, es un emprendimiento de Grupo Clarín, con el objetivo de utilizar la licencia como telefónica que tiene Nextel para ingresar al mercado de la telefonía 4G que permite un transporte fluido de imagen, un asunto clave para Cablevisión.

Telefónica afirma que sus licencias de alcance nacional para utilizar las bandas de frecuencias compatibles con la tecnología 4G fueron compradas al Estado en la subasta que realizó en su momento la Administración K, tal como hicieron Telecom Argentina y Claro/América Móvil.

Grupo Clarín afirma que es lícito que Nextel/Cablevisión compre empresas con licencias de alcance local y solicite ahora al Estado Nacional que le conceda un alcance nacional en nombre del cumplimiento del objetivo estratégico de autorizar la competencia de un 4to. operador.

En la subasta mencionada, el 4to. operador sería quien comprase las licencias por las que ofertó Supercanal Holdings/Grupo Uno, pero no las pagó. Hay un expediente judicial en trámite al respecto entre el Estado Nacional vs. Supercanal/Grupo Uno, y esas frecuencias quedaron en jurisdicción de la empresa estatal Arsat.

Telefónica amenaza a la Administración Macri con demandar ante el tribunal arbitral multilateral Ciadi/Banco Mundial si se le concediera en forma gratuita o menor valor a Grupo Clarín/Cablevisión aquello por lo que se hizo pagar a las telcos.

Grupo Clarín afirma que Nextel lleva gastados US$ 320 millones de incierto recupero, y deberá desembolsar al menos US$ 500 millones más (el monto del bono que emitió la compañía) para nuevas inversiones en infraestructura y equipamiento, dinero que supera al que las telefónicas pagaron por sus licencias 4G. Pero en base a una porción de mercado que hoy es menor al 2% (y en un mercado muy maduro).

Además se queja que invierte sin la existencia de infraestructura precedente -no es un upgrade a 4G sobre estructura existente- y la ausencia de ecosistema en la banda de 900 Mhz, 850 Mhz y 2,5 Ghz, lo que obliga al nuevo operador a una adquisición de terminales multibanda que se conecten con las existentes, una limitante de competencia que no enfrentaron las telcos, a lo que llaman "una discriminación competitiva".

De paso, Grupo Clarín/Cablevisión acusan a Telefónica de intentar ofrecer videos sin invertir en fibra óptica sino colocando antenas que bajen la señal de un satélite, mientras que se le exige a Nextel la complejidad de la inversión mencionada.

Telefónica amenaza con demandar penalmente a la Administración Macri si despilfarra recursos del Estado, cediendo sin beneficio para el Tesoro Nacional, capacidad en el espectro radioeléctrico que tiene un precio equivalente al que se pagó en la subasta.

Nadie en el Estado Nacional quiere firmar el decreto que reclama Grupo Clarín por el horizonte judicial que enfrenta. Por ese motivo Mauricio Macri ya dijo que mejor que decreto sería una resolución administrativa. En el Ministerio de Comunicaciones, cuyo titular Oscar Aguad es considerado por las telcos como "un hombre de Grupo Clarín", sin embargo no se encontraron voluntarios para la tarea.

Ahora, todos miran hacia Miguel De Godoy, director del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).

Pero, a su vez, Miguel De Godoy debería llevarlo al directorio del Enacom donde hay representantes de otras fuerzas políticas. Por ejemplo, del Frente Renovador.

Si bien a Sergio Massa le agrada el apoyo eventual de Grupo Clarín para el electoral 2017, también es cierto que tiene una relación muy cercana con Alberto Pierri/Telecentro, quien se opone a que se le conceda ventajas competitivas a su rival Grupo Clarín/Cablevisión.

Por si faltara agregar algo, Massa participa de la buena relación existente entre el banquero Jorge Brito y el mencionado David Martínez/Fintech/Telecom, quien en todo este asunto mantiene un prudente silencio.

Grupo Clarín/Cablevisión/Nextel insiste en que la frecuencia de 2,5 Ghz implica un costo hasta 10 veces superior a la inversión de la frecuencia de 700 Mhz que tienen los demás prestadores, dado que se precisan cuando menos 8,5 estaciones o sitios por cada uno de 700 Mhz.

Y que su inversión beneficiará a las otras prestadoras al generarse una nueva red de más alta velocidad y densidad a costa del dinero y el esfuerzo de Grupo Clarín /Cablevisión/Nextel.

Telefónica y Claro/América Móvil manifiestan desinterés al respecto, e insisten en la inseguridad jurídica en que estaría incurriendo la Administración Macri, y en las consecuencias penales que tendrá el eventual dumping resultante de ceder a un menor precio aquello que les fue vendido a un precio mayor.

En este contexto, saliendo de un almuerzo recoleto, escribió Oberdán Rocamora para JorgeAsísDigital:

El decreto salvador se precipita en el despacho del doctor Pablo Clusellas, Secretario Legal y Técnico. En cuanto se publicite, Mauricio Macri, Presidente del Tercer Gobierno Radical, va a superar, con holgura humillante, a Eduardo Duhalde, El Piloto de Tormentas (generadas). En la compleja categoría "Grandes Benefactores del Grupo Clarín".



Con el decreto anterior, Macri lo había empatado a Duhalde. Cuando le sacó al Grupo de encima la enorme roca de la Ley de Medios. Para noquear al kirchnerismo, que planteó la guerra equivocada, con más rencor que convicciones. Menos que una guerra, fue un divorcio litigioso, ya tratado en el Portal.



Pero con el decreto relativo a las "telcos", Macri pasa al frente por varios cuerpos. Con La Ley Cultural, Duhalde queda rezagado. Y Carlos Menem (por el Canal 13) y el General Jorge Rafael Videla (por Papel Prensa) quedan allá, muy lejos. Donde se juntan las paralelas.



La manifestación de poder del Grupo Clarín es el ejemplo admirable del más acabado provincialismo cultural. Muestra que se puede llevar gobiernos y sistemas por delante.



Macri tenía, según nuestras fuentes, "ganas de ayudar". Para retribuir. Como si le debiera a Clarín gran parte de la presidencia. El precio es esencialmente caro. Porque el Estado Argentino, El Gorro Frigio, va a comerse otro juicio en el CIADI. Tribunal internacional al que amenaza recurrir el player principalmente afectado. Telefónica. Junto a otro jugador que no suele amagar, cuando lo decide actúa.



Es el mejicano Carlos Slim. Consta que uno de sus hombres suele desplegar hacia Macri un manto de justificación. "Lo entendemos al Presidente. Porque nosotros, en Méjico, somos lo que es Clarín aquí".



El restante player, David Martínez, conductor de Telecom, es la representación del enigma. Genera suspicacias e incertidumbre.



Porque David Martínez, socio de Clarín en Cablevisión (tiene el 40), arrastra lo temible. Ser la cabecera de playa de Clarín. El Dunkerke para desembarcar como el gigante de la telecomunicación. Para fundamento de los optimistas que suponen que Héctor Magnetto, El Beto, es invencible.







No lo dicen, pero en el Ministerio de Comunicaciones aguardan, según nuestras fuentes, el anuncio de otra megafusión. Cablevisión-Telecom. Alternativa, al día de hoy, más que lejana. Utópica.



Upgrade



Sin el "ayudín" de Macri, el Grupo no lograba mostrarse fuerte como para competir. Como una telco, par de Telefónica y Claro.



Por la continuidad de la hegemonía, El Beto libra, en el ocaso, una de las peores batallas. De las que le provocan ganas de vivir. Con actitud frontal para ganar. Aunque sea con el ayudín presidencial.



En el negocio de las telecomunicaciones, Clarín fue por el upgrade más desatado. Comparativamente con un pasaje para la clase económica. Pero con la exigencia de viajar en Primera.



Por tenerla más larga, gracias al ayudín de Macri, Clarín pasó del 42 J al 1 B.



El cambio de cabina sirve para que el Grupo vuele en el espectro de garrón. Como si fuera el cuarto player. Al lado de los telcos poderosos que pusieron, entre los tres, 1.500 millones de dólares. Por la plaza para prestar los "Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas". Las SCMA.



Para viajar en primera, y despachar 4G, Clarín tenía que haberse "puesto". Pero no puso cuando el gobierno adversario de La Doctora subastó las frecuencias. 2014.



Cuando correspondía, Telefónica puso los 400 millones de dólares. Como también puso 600 Carlos Slim. Cien palos más de los que puso el Enigma Telecom, que peló 500.



El player David



Por el lado de Telecom puede abrirse, para Clarín, otro atajo. Ya que David Martínez, el socio de Clarín en Cablevisión, es un confeso admirador de Magnetto. Aunque dista, según nuestras fuentes, de ser el hombre clave de Magnetto en Telecom. Como quieren hacer creer.



Ahora Martínez vende mejores -y propios- espejitos, en diversos continentes.



Un titán de los negocios que en poco tiempo supo captar los recursos persuasivamente mágicos de Adrián W, quien suele ponerse nervioso cuando David, naturalmente, le gesticula, sin percatarse, con los labios insinuantes.



A través de su Fondo Fintech, Martínez maneja capitales que (de conocerse) movilizarían a diversos jueces federales del Gorro Frigio.



Consta que Néstor Kirchner, El Furia, estuvo acertado cuando pensó en Martínez durante el primer abordaje (fallido) de Ciccone.



Como Fondo, Fintech era infinitamente más verdadero que el cinematográfico The Old Fund, que Kirchner entregó al manejo de Amado Boudou, El Descuidista, con Núñez Carmona, Nariga.



La situación del player David hoy es bastante incómoda. Debe lidiar con los rumores y con Magnetto, que pretendía manejarle, de haber podido, hasta Telecom, la empresa maléfica para el Grupo.



Por Telecom fue que comenzaron los conflictos de Magnetto con el amigo Kirchner.



Magnetto quería las acciones de Telecom que estaban en poder de los italianos (y de Los W). Mientras tanto Kirchner buscaba quedarse -sin ir más lejos- con Clarín, para transformarlo en otro Tiempo Argentino. Envió un emisario para comprar las acciones de Clarín al "amigo americano". Goldman. Por supuesto que Magnetto, que contaba con información calificada, se enteró al minuto. Manejaba una data superior a la de Kirchner. El Furia -pobre- estaba convencido que Magnetto iba a partir, en dos meses, hacia los pagos de La Parca.



"Y ahí lo tenés al Beto", confirma la Garganta. "Algo frágil, con problemas de sonido, pero entero". Es la celebridad que protagoniza los libros confeccionados a su medida. Como los decretos. Para quedarse, de ojito, con el 4G. Y al final el que partió fue Kirchner.



Licencias pueblerinas



Las tres telcos gigantes, que se reparten la torta del mercado (Telefónica, Claro y Telecom) para despachar las SCMA, pusieron 1.500 millones de dólares.



El Grupo quedó retrasado, superado por la tecnología. Pero de pronto cortó camino con la compra de Nextel. Para el vulgo, pusieron 120 millones de dólares, pero fueron apenas 60.

La adquisición insuficiente resultó promisoria. Por intermedio de Nextel adquirieron las llamadas "licencias pueblerinas".



Lo confirma la Garganta irónica que las califica de "licencias pueblerinas". Como Skyonline Argentina, Netizen, Infotel o Calibí.







Pero el Decreto de Clusellas, instrumentado por Macri y el ministro Oscar Aguad, El Milico, transforma a los bolichitos en repentinamente aptos para despachar 4G. Para discutirlo, en todo caso, en el CIADI. En la querella que entablarían Telefónica y Claro, mientras Telecom juega al suspenso.



Cambio de metal



Desde la plata al bronce. Se registra, en Macri, el cambio de metal.



Con el decreto hecho a la medida de Clarín, el objetivo del bronce se diluye. Por el baño de pragmatismo, para favorecer al sujeto sustancial de la historia contemporánea, que los analistas omiten.



Telefónica reanuda el combate perpetuo contra el Grupo Clarín. Se arrastra desde los años noventa. Ya sin el legendario Raúl Moneta.



La presión de Telefónica conmovió menos. Jugaba aún de visitante. De local, Clarín presionaba con eficacia para que Macri y Aguad los habilite.



En cambio Telefónica presionaba para notificar que, si Clarín entra por la ventana, como si fuera la telco del comisario, les espera otro juicio internacional. Desalentador de inversores imaginarios, si total la economía no arranca, ni con bujías Fletcher.

Más que los pólipos, a Macri lo fastidian, según nuestras fuentes, que lo aprieten como a una naranja. Pero se aguanta las apretadas.



O que acosen a los funcionarios con el Decreto ya redactado, que se modificaba cada media hora. Para "que le pongan el gancho" y sea oficializado por el directorio del ENACOM, en la reunión cumbre del 28 de diciembre. Es joda.



"No hacía falta el decreto, Rocamora, podía arreglarse con una Resolucioncita de morondanga, que sólo modifique los atributos", confirma otro instrumentador de Clarín, portador del rostro que resiste el fuego.



"Sólo queremos participar, por la libre competencia", continúa.



"Con todo lo que nuestro Grupo invirtió en el país. Era inadmisible que se privilegiara el capital extranjero sobre el capital nacional".



Al cierre del primer despacho, puede asegurarse que, en adelante, al próximo estadista le va a costar matarle el punto a Macri. Lo deja muy lejos a Duhalde, en la categoría provinciana de "Grandes Benefactores del Grupo Clarín".



Otro logro, en definitiva, de la nueva política. Merece el reconocimiento Mario Quintana, el blindador moral del Premier Marcos Peña, que sigue los pasos de Alberto Fernández.



Por la firme apuesta por el cambio (de benefactor). ¡Se Puede!



¿Se puede?...



Continuará.