Al parecer, todo ocurrió en el Shopping Unicenter (Paraná 3745, Martínez, San Isidro) cuando los amigos del 10 de Boca decidieron reunirse e ir juntos a comprar los trajes para lo que fue hoy (22/12) el civil y durante los próximos 4 días será la boda.

Según confirmó la periodistas Nancy Pazos al aire de canal 13 en Los ángeles de la mañana, los 'Fuerte Apache' quisieron entrar en una reconocida marca de hombres (evitó dar el nombre) para conseguir los trajes pero los empleados del local se pusieron de acuerdo para no atenderlos, dándose cuenta que no querían venderles la ropa.

Ante esto, emprendieron la marcha hacia otros locales, logrando comprar sus prendas en otra marca dentro del mismo shopping.

Un menú popular

'Carlitos' y Vanesa Mansilla eligieron pastel de papas y milanesa con puré para los 260 invitados en un exclusivo hotel cinco estrellas de Carmelo, Uruguay.

Según versiones periodísticas, los pasajes en barco para todos, las reservas del hotel por 4 días, la reserva de los estacionamientos en Buenos Aires para que dejaran sus autos, la ceremonia, la fiesta y demás gastos, le costó a Tévez alrededor de un millón de dólares.

Invitaciones:

El hermano menor de Rodrigo Bueno, Ulises, se encargará de hacer bailar a los invitados y sumar a la banda seguramente a Tévez: "Hace dos meses Carlitos nos dijo que estuviéramos presentes en el casamiento y le hemos confirmado la presencia. Va a ser el día 23 en Carmelo, Uruguay", dijo su representante, Marcos Farías.

Al ser consultado si le sorprendió la invitación, Farías señaló: "No, porque él -por Carlos Tevez- es habitué de nuestro baile. No nos sorprendió. Tanto los chicos -los músicos- como Ulises no le han querido cobrar, será como un regalo".