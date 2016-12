Todavía no terminó el año, y el titular del SUTEBA Roberto Baradel ya amenaza con no comenzar con el dictado de clases en 2017 por la falta de llamado de la Gobernación bonaerense a discutir salarios.

“No hay convocatoria a la paritaria como se había acordado”, advirtió Baradel este jueves (22/12) a la vez que expresó que “la gobernadora María Eugenia Vidal decía que tenía diálogo con los docentes, cuestión que era una puesta en escena porque no hubo convocatoria. No solo no mantuvo el presupuesto en educación, sino que lo envía a la Legislatura con recortes”.

“La gobernadora convocó a estatales y le dio aumento a la Policía bonaerense mientras que mantiene la no convocatoria a los docentes”, se quejó el gremialista.

“Nos condenan a pasar el verano con pérdida del poder adquisitivo. Esto debe saberlo la sociedad porque van a responsabilizarnos del conflicto docente, cuando venimos reclamando diálogo desde hace 5 meses. Nos cierran las puertas y no hay convocatoria a la paritaria como se había acordado”, añadió.

En esa línea, Baradel lanzó una advertencia: “En estas condiciones, sin respuestas del Gobierno, sin discusión sobre la pérdida de poder adquisitivo y una propuesta para el próximo año, las clases no comienzan”.

Subrayó que “la gobernadora va a ser la responsable por no habernos convocado. Nos hablan de educación pública de calidad pero suspenden el Plan Nacional de Formación Docente, recortan el presupuesto y cierran programas, ¿dónde está el compromiso de este Gobierno con la educación?”.

“Nosotros estamos comprometidos con la educación pública, vamos a defenderla en todos los frentes. Vamos a hacer respetar la dignidad de los docentes, los derechos de los Trabajadores de la Educación. Vamos a dar pelea y vamos a ganar con un objetivo: la defensa de la escuela pública, de los chicos y los docentes”, concluyó.