La Corte Suprema de Justicia indicó este jueves (22/12) que, de ser convertido en ley el nuevo proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, "todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores y magistrados que estén en funciones no pagarán el impuesto" mientras que sí "estarán obligados" a hacerlo quienes ingresen a partir del año próximo.



"De aprobarse esta norma, queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores, magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto. En cambio, quienes ingresen a partir de 2017, estarán obligados a pagarlo", indicó la Corte Suprema a través de la web del Centro de Información Judicial.



Allí, dio cuenta de un informe de la Secretaría de Administración del cuerpo "frente a los proyectos de ley" de reforma del impuesto a las Ganancias "realizado ante consultas recibidas, sin que implique emitir opinión sobre la conveniencia o cualquier otro aspecto sobre el tema".



En ese marco, señaló que "en el proyecto originariamente aprobado por la Cámara de Diputados se incluyó una norma para el pago de Ganancias en el Poder Judicial: quienes ingresen en el año 2017 pagan, los anteriores están exentos".



"Interpretada estrictamente, (ese proyecto) excluía a los fiscales, defensores, empleados y funcionarios. La consecuencia es que pagarían el Impuesto a las Ganancias no sólo quienes ingresen a partir de 2017, sino todos los que ya están en funciones: empleados, funcionarios, fiscales, defensores, jubilados", indicó.







No obstante, con el nuevo texto de la reforma del impuesto, ese punto fue modificado y, de acuerdo con la redacción actual, "queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores, magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto", mientras que, "quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo", indicó el Máximo Tribunal.