El bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) decidió retirarse este jueves (22/12) del recinto de la Cámara baja y no votar el proyecto acordado entre la Casa Rosada, gobernadores y gremios sobre el Impuesto a las Ganancias.



"En materia de escalas (del tributo) este proyecto es mucho peor que el original que presentó el Poder Ejecutivo. El Gobierno dice que dejarán de tributar el impuesto unos 400.000 trabajadores, pero con las paritarias del año que viene, unos 2 millones de asalariados pagarán el impuesto", asestó el diputado y ex ministro de Economía del kirchnerismo, Axel Kicillof.



Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, enfatizó: "Está demostrado que el peso del déficit recaerá en los trabajadores, jubilados y autónomos, y no se tocarán los intereses de la patria financiera y de los agroexportadores". "No queremos ser cómplices de esta discusión", agregó.

Consultado sobre el acuerdo de gobernadores kirchneristas con el Gobierno, Recalde expresó: "Yo respeto las posiciones de los que quisieron acordar, pero quiero decir que como contraparte rigieron el látigo y la billetera. Llegaron a decir que iban a cortar las obras públicas ya aprobadas. Condicionaron diciendo que era esto o nada. Y obviamente para muchos era necesario. No vamos a prestarnos a ser cómplices de esta situación".