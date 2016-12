Antonio Tarragó Ros sería la ficha que Cambiemos jugaría el año próximo en Corrientes, cuando se buscará al sucesor del gobernador Ricardo Colombi.

En las últimas horas, el famoso acordeonista manifestó nuevamente su interés por la gobernación. Lo apoya dentro de la coalición que encabeza el macrismo, el partido FE, del gremialista Gerónimo 'Momo' Venegas, que acercó al músico a la Mesa Cambiemos en Corrientes. Tarragó Ros, de 69 años y nacido en Curuzú Cuatiá, es de extracción peronista, como el 'Momo'.

Según informa el portal LaTecla, de La Plata, Tarragó Ros dejará su domicilio en en esa ciudad, donde está radicado hace varios años, para competir por la gobernación de su provincia originaria.

De acuerdo a ese medio, se trata de una iniciativa que viene auspiciada por la buena imagen del músico. "Se lo midió durante 6 meses y mide mucho mejor que cualquiera de los otros políticos de la provincia", señaló una fuente.

Por su parte, Tarragó Ros insistió en las últimas horas que le gustaría ser gobernador, y que no aceptará otra cosa que esa candidatura.

Según publicó el portal corrienteshoy.com este miércoles, el acordeonista dijo que no acepta "ninguna otra cosa que no sea gobernador". "O no soy nada, a mí ya me habían ofrecido ser diputado nacional”, acotó.

De acuerdo a ese mismo medio, aseguró estar teniendo "reuniones con gente importante para que cuando estemos en el gobierno, podamos conseguir recursos afuera para sacar a Corrientes de este estancamiento franciscano que tiene”.



En Cambiemos también son socios los radicales de ECO, que es el partido del gobernador Colombi. De allí que el músico haya ponderado al gobierno local.

"Me parece un gobierno prolijo en lo administrativo, que paga los sueldos a tiempo y la gente se lo agradece", dijo, aunque contrastó: "pero lo que se necesitan son más recursos y para eso hay que buscarlos afuera”.

Tarragó Ros había participado en noviembre del acto de presentación de la Mesa Cambiemos en Corrientes , hasta donde fueron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Entonces, el músico ya había anticipado su precandidatura a la gobernación por FE. También habló sobre Mauricio Macri. “A Macri lo veo con muchas ganas, aunque un poco encerrado en algunas cosas; me da muchas sorpresas a nivel de sus logros políticos y, por contrapartida, desazones en algunos temas económicos, cuando pensé que iba a ser al revés”.