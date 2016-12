La sesión en la Cámara de Diputados de este jueves (22/12), en la cual se espera convertir en ley la reforma del Impuesto a las Ganancias, tuvo un comienzo agitado por el fuerte cruce que protagonizaron macristas y kirchneristas a raíz de los incidentes y represión de la policía jujeña a legisladores y dirigentes que habían viajado a esa provincia para llevar su apoyo a Milagro Sala.



Varios representantes kirchneristas pidieron la palabra para repudiar las agresiones que sufrió la diputada Mayra Mendoza ayer, en Jujuy, cuando la policía intentó filtrar el ingreso de personas a la audiencia en la que se realizaba un juicio contra Sala (ver nota relacionada).

La primera en hablar fue la camporista Gabriela Estévez, quien cargó contra el gobernador Gerardo Morales, a quien definió como “un hombre del presidente”.



Pidió además a sus compañeros “que también se expresen contra la violencia que han sufrido la compañera Mayra Mendoza” y habló de “un Estado represor que le tiene miedo a las mujeres que no tenemos miedo, porque saben que somos las que nos ponemos al frente ante situaciones de violencia social”.



“Hago responsable al gobernador Morales, pero también al presidente Macri por esta situación de violencia generalizada que se está dando a nivel nacional”, concluyó.



Se solidarizó a continuación el diputado Néstor Pitrola, que consideró “un agravio a todo el pueblo argentino” y se preguntó “si en la Argentina de Ni una Menos podemos tolerar que la policía trate así a las mujeres como trató a Mayra Mendoza”. Se preguntó entonces “si se trata así a una mujer diputada, qué le espera al pueblo argentino”. Y advirtió que “este cuerpo no puede dejar pasar lo que sucedió con la compañera Mayra Mendoza en el día de ayer”.

Pero el escándalo se desató cuando habló el diputado radical Mario Negri, quien pidió la palabra para hacer una mención de un video que circula en las redes sociales donde se puede ver al secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz golpeando a un policía de Jujuy en la misma manifestación en la que fue agredida Mendoza (ver nota relacionada).



Esta declaración generó una fuerte reacción de Axel Kicillof, Wado de Pedro, Héctor Recalde y otros representantes del Frente para la Victoria que se levantaron de sus bancas para responderle a Negri a los gritos.





Negri levantó el tono de voz y les recriminó a sus colegas que no se hayan expresado en el mismo sentido cuando el diputado Nicolás del Caño fue agredido por efectivos de la Gendarmería en la Panamericana.



"Nosotros vamos a condenar cualquier agresión, como el que se le hizo a la diputada Mayra Mendoza. Pero hay que repudiar todas las agresiones: ¡ustedes recularon cuando amenazaron a la diputada (Gladys) González (PRO), recularon cuando lo golpearon al ex diputado (Nicolás) Del Caño en la autopista Panamericana!", aseguró el legislador radical.



Y siguió: "¡Ustedes, que se creen los dueños de la verdad y de la historia, ustedes, que se creen los dueños de los derechos humanos, ustedes, que con (Italo) Luder quisieron una amnistía, ustedes, que estuvieron con (César) Milani (ex jefe del Ejército, acusado de enriquecimiento ilícito)"!

Desde la bancada del Frente para la Victoria respondieron con una ola de abucheos, gritos y silbidos.





A su vez los diputados Oscar Romero (Bloque Peronista) y Graciela Camaño (Frente Renovador) propusieron que se redacte un proyecto de resolución para repudiar la agresión a Mendoza cuyos fueros se vieron vulnerados. "Nos ultrajaron a todos y cualquier legislador puede verse en las mismas circunstancias. Por eso, en esta situación todos debemos ser una sola voz, porque todos los diputados creemos que nuestra colega ha sido agredida en sus fueros", enfatizó Camaño.

Antes de este cruce, varios legisladores del Frente para la Victoria hicieron distintos tipos de planteo por el ataque a Mendoza. "Le voy a pedir como presidente de esta Cámara (en realación a Emilio Monzó) que se notifique a las reparticiones nacionales, y a los gobiernos provinciales y municipales cuáles son las facultades y competencias que tenemos los diputados nacionales", afirmó Guillermo Carmona.



"Yo tambien fui privado de ingresar a la Cancillería cuando fueron los incidentes con los venezonales y los bolivianos. Esto no puede seguir. Si las cosas siguen así, en la próxima sesión es problable no que tengamos que homenajear a un diputado nacional sino que lamentar su muerte", advirtió.