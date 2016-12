José Eduardo dos Santos es el Presidente de Angola desde hace 37 años y dueño del país, en gran medida gracias a la Cuba de los hermanos Castro Ruz, que tanto respaldó con miles de soldados al jefe africano.

Precisamente, según la agencia de noticias estatal cubana Prensa Latina, "la celebración de las elecciones generales (en agosto de 2017) son hoy una prueba de la madurez democrática de Angola, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Será un momento muy importante para Angola porque brindará otra oportunidad al ejercicio participativo de la ciudadanía, añadió Dias dos Santos al intervenir en la ceremonia de saludo al mandatario José Eduardo dos Santos en ocasión del fin de año. Tras referirse a las dificultades que enfrenta el país por la crisis económica ante la baja del precio del crudo, el líder del parlamento aseguró su convencimiento que los comicios de agosto próximo transcurrirán de modo armonioso y en un espíritu de tolerancia y respeto."

La ley electoral angoleña, vigente desde 2010, deposita en el Ministerio de Administración del Territorio la depuración del registro de empadronados, quienes deben dar pruebas de vida y demostrar que residen en la zona.

La base de datos se entrega a la Comisión Nacional Electoral mientras los partidos políticos hacen las listas.

A la espera de una reforma de la legislación, el partido ganador -con más votos y más diputados en la Asamblea Nacional- designa al Presidente y al vice.

Luego, el mandatario electo designa a los gobernadores y otros cargos en las 18 provincias del país. Esto provoca una enorme concentración de poder.

En el Parlamento existe un proyecto para elecciones de gobernadores e intendentes municipales, pero no se aplicará en 2017.

Todos saben que el gobernante

La actual legislatura, que comenzó en 2013, cuenta con 175 diputados del MPLA, 32 de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita), 8 de Convergencia Amplia de Salvación de Angola-Coalición Electoral (CASA-CE), 3 del Partido de Renovación Social, y 2 del Frente Nacional de Liberación Nacional.

Más que un Presidente, un monarca...

Subía al poder Margaret Thatcher en Gran Bretaña, el ayatolá Ruhollah Jomeini llevaba en Irán lo que sería la primera revolución de inspiración religiosa islámica (en versión chiita) y Sony estrenaba como su gran novedad el walkman, allá por 1979, año desde el que está en el poder el Presidente de Angola, colonia portuguesa hasta 1975, cuando se independizó para luego sumergirse en una intensa y duradera guerra civil que se prolongó hasta 2002, y que Dos Santos ganó gracias a Cuba.

El país, explica Wikipedia, es rico en yacimientos minerales y petrolíferos y su economía ha crecido a un ritmo muy alto desde los años '90. Angola es el productor Nº2 de petróleo de África, por detrás de Nigeria. Sin embargo, el nivel de vida de la mayoría de los angoleños es muy bajo y sus índices de expectativa de vida y mortalidad infantil están entre los peores del mundo. El gran problema del país es la alta desigualdad económica; las riquezas de su actividad petrolífera están concentradas en pocas manos.

De hecho, según la agencia alemana Deutsche Welle, el Presidente angoleño ha gobernado Angola como si se tratara de un negocio familiar, y mira al país como si se tratrara de una propiedad privada, dijo David Mendes, abogado en derechos humanos angoleño. Durante sus casi 4 décadas al poder, Dos Santos construyó una dinastía política y económica. Nombró a su hija, Isabel dos Santos, como directora de la petrolera estatal, Sonangol, mientras que su hijo José Filomeno de Sousa dos Santos maneja el fondo soberano de riqueza de Angola, de US$ 5.000 millones, revela Conor Gaffey, de la revista Newsweek.

Isabel dos Santos es, según la revista Forbes, la mujer más rica de África. Además de manejar más de 30 compañías, está a cargo de 3 proyectos públicos importantes, según reportó Maka Angola: el plan de re-desarrollo urbano para la capital Luanda, la reestructuración de la compañía estatal petrolera Sonagol y la Comisión para la Reestructuración del Sector Petrolífero. "Si la experiencia pasada sirve de guía, habrá una falta de claridad sobre qué es de hecho de quién: qué pertenece al Presidente, a su hija, al Estado o (como lo indicaría la Constitución) al pueblo angoleño", publicó el portal Maka Angola.

Gambia: el espíritu democrático duró poco

Pero el 10/12, para sorpresa de todo el mundo, el gobernante MPLA anunció que el Presidente José Eduardo dos Santos se retirará, y será reemplazado por el ministro de Defensa, João Lourenço.

joao-lourenco-mpla.jpg

Según dijo Simon Allison, analista para el think-tank Instituto para los Estudios en Seguridad, a Newsweek, João Lourenço podría encontrar que le cuesta calzar los zapatos de dos Santos.

Dos Santos lleva el crédito popular de haber terminado la guerra civil en Angola y ha desarrollado un culto a la personalidad que ha hecho que los angoleños miren por encima de las partes más sensibles de su Gobierno, tal como la represión violenta de la oposición política, según Amnesty International, y el concebir al país como una empresa familiar.

Sin embargo el portal Maka Angola advierte que los medios del mundo se apresuran en celebrar el retiro de dos Santos, algo que según el artículo no es, como casi todo en África, seguro hasta que pase (sin importar el anuncio, que podría responder a otros intereses del Gobierno de Angola ante la opinión pública mundial).

Otro caso reciente en el continente muestra que no todo es lo que parece, y que el deseo de perpetuación en el poder puede llevar a actos que en otra parte del mundo parecerían imposibles, pero en África no lo son: Gambia, un pequeño enclave angoparlante rodeado por el francófono Senegal, tuvo elecciones el 01/12.

En un resultado sorpresa, el candidato opositor y desarrollador inmobiliario Adama Barrow le ganó al Presidente actual Yahya Jammeh, quien tomó el poder en un golpe militar en 1994, para luego ser elegido Presidente en 1996, y luego ser reelegido en 2001, 2006 y 2011.

Aún más sorpresivo que el resultado de la elección fue la reacción de Jammeh: él reconoció su derrota tras las elecciones y felicitó públicamente al presidente electo, Adama Barrow. Pero la vocación democrática duró poco: una semana despues, Jammeh se echó para atrás, declarando el resultado nulo y llamando a nuevas elecciones, según reportó Simone Klugman.

"No me iré. Ya he dejado muy claro que no acepto el resultado. Incluso me pidieron que abandonara el país para que prevaleciera la paz, pero no me iré a ninguna parte", dijo en un discurso por la televisión estatal.

Jammeh sostuvo que "hubo muchas irregularidades" en el proceso electoral (que él mismo controló), porque hasta 360.711 votantes no pudieron ejercer su derecho, y por este motivo decidió presentar un recurso judicial.

El bloque regional de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) se reunió con él para pedirle que respetara los resultados y abandonara el poder el 19/01, fecha en la que expira su mandato. Según Jammeh, aquel encuentro fue una mera "formalidad".

La CEDEAO advirtió de que tomaría todas las medidas necesarias para hacer cumplir la voluntad del pueblo gambiano, sin descartar incluso una intervención militar, pero Jammeh respondió que no se dejará intimidar por ningún poder ajeno a su país.

"Quiero asegurarme de que se obtiene justicia. Soy un hombre de paz, pero eso no significa que no me defienda. No soy un cobarde. Nadie puede privarme de esa victoria, excepto el todopoderoso Alá", ha señalado.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le ha reclamado que entregue el poder a Barrow: "El Consejo de Seguridad reitera su petición al Presidente saliente y a las autoridades gambianas para que respeten totalmente los resultados de las elecciones presidenciales del 1 de diciembre".

El organismo ha pedido además que se garantice la seguridad de Barrow y de todos los ciudadanos del país, reclamando "la máxima contención" a las fuerzas de seguridad.

¿Habrá cascos blancos de la ONU en Gambia en breve?

Dictadores africanos, manipuladores de la opinión pública mundial

"La historia de Angola fue comparada con la del Presidente de Gambia, Yahya Jammeh, que formalmente aceptó la derrota en las elecciones presidenciales luego de 22 años en el poder. Fue visto como la vertiente de una tendencia emergente: un achacoso dictador africano, Dos Santos, pacíficamente decidiendo dejar el poder (luego de retenerlo durante 37 años) mientras que otro, Jammeh, graciosamente aceptando que había perdido una elección democrática. Los eventos subsecuentes sugieren que los medios del mainstream internacionales fueron demasiado ingenuos en aceptar lo que parecía ser un desarrollo muy positivo saliendo de África y en difundirlo, antes de la confirmación oficial", difundió el portal Maka Angola.

La web explica que, mientras el mundo celebraba el anuncio de que Dos Santos dejaría el poder, los angoleños no recibieron confirmación oficial alguna, ni por parte del Presidente, ni por parte del partido MPLA, ni por parte de los medios controlados por el Estado. Dicen que Dos Santos tuvo información anticipada que aparecería en la lista de gobernantes sobornados por el grupo empresario brasilero Odebrecht. Entonces, él ensayó una maniobra distractiva o de resguardo.

La ruta que siguió la noticia según Maka Angola, fue: algunos miembros del politburó del MPLA filtraron la historia a un conocido periodista angoleño, Gustavo Costa, quien publicó la noticia en la revista portuguesa, Expresso.

Luego circuló un documento interno del partido en las redes sociales para "probar" que la decisión estaba tomada. Sgún Maka Angola, "los líderes africanos Dos Santos y Jammeh saben cómo manipular a los medios cuando les conviene. Ambos recibieron tanta cobertura positiva por anunciar sus partidas, antes de mostrar sus verdaderos colores. Y sin embargo, enfrentados a un cambio radical, los medios internacionales ya no mostraron el mismo interés."

El portal, dedicado a combatir la corrupción, asegura que hoy por hoy nadie en Angola sabe a ciencia cierta si el Presidente se irá o no, a excepción de él mismo y su círculo más íntimo.

Otras elecciones africanas controversiales de 2016

Por fuera del caso de la elección respetada en Ghana, la elección casi-respetada y luego anulada en Gambia y el confuso caso angoleño, hubo otras novedades presidenciales en África en 2016, aunque no son positivas.

> En Uganda, Yoweri Museveni se aseguró su 5to. mandato consecutivo en la elección de febrero, criticada por la Unión Europea y Estados Unidos como carente de transparencia y plagada de intimidación. El candidato de la oposición, Kizza Besigye, fue detenido por lo menos 4 veces en 8 días cerca de la fecha de la elección, y ha sido luego acusado de traición tras llevar a cabo una inauguración presidencial alternativa, relata Conor Gaffey, de Newsweek.

> En Somalia, las elecciones presidenciales se han retrasado 3 veces debido a disputas entre clanes e inseguridad, al tiempo que el grupo militante al-Shabab (relacionado con al-Qaeda) continúa lanzando ataques en ese país.

> En Burundí, Pierre Nkurrunziza desató una revuelta y protestas masivas que terminaron en la muerte de 240 personas mientras se aferra al poder. Amnistía Internacional ha documentado arrestos arbitrarios y desapariciones de personas, y existen temores de que el país esté al borde de la guerra civil.

> El Presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, de 92 años, se aferra a su asiento con tal determinación que ni un tornado lo podría sacar de ahí, explica Simone Klugman en su sitio web.

Las elecciones africanas de 2017 a las que debe prestarse atención

Según Conor Gaffey, de la revista Newsweek, las próximas elecciones africanas a las que deberemos prestar atención, son:

> Kenia: La historia electoral de Kenia está plagada de tensiones, explica Gaffey. Las preparaciones para las próximas elecciones, en agosto de 2017, no han sido la excpeción: una serie de protestas lideradas por la oposición contra la comisión electoral del país llevaron a la muerte de varias personas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los miembros de la Comisión Electoral Independiente (IEBC según sus siglas en inglés) de Kenia, aceptaron renunciar para que el país tenga una comisión fresca de cara a la votación. Pero los enfrentamientos evocaron memorias de la elección de 2007, cuando la violencia estalló después de la votación y duró varios meses, con alrededor de 1.200 personas asesinadas. Gaffey indica que probablemente los candidatos principales sean los mismos que en 2013: el actual Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el veterano opositor, Raila Odinga. Según un informe sobre crimen económico de PricewaterhouseCoopers, Kenia es el 3er. país más corrupto del mundo, mientras que al-Shabab continúa lanzando ataques en las ciudades fronterizas.

> Liberia: En octubre de 2017 habrá elecciones presidenciales en Liberia aunque lo más destacado según Newsweek es quién no participará: Ellen Johnson Sirleaf, la actual Presidente de Liberia y primera Presidente mujer de África -se retira al término de su segundo mandato, como requiere la constitución del país-. Sirleaf recibió el premio Nobel de la Paz en 2011 por su trabajo ayudando al país a recuperarse de su brutal guerra civil, y se enfrentó a la epidemia del ébola, que se cobró más de 4.800 vidas y devastó la economía. Con el retiro de Sirleaf, habrá varios personajes que intentarán reemplazarla: George Weah, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de África, anunció que se presentará a elecciones por segunda vez tras haber sido derrotado por Sirleaf en 2005. Otro candidato probable es Jewel Howard Taylor, senadora y ex esposa de Charles Taylor, el jefe militar de Liberia condenado por crímenes de guerra en Sierra Leona en una corte apoyada por las Naciones Unidas.

> Ruanda tendrá elecciones en agosto de 2017. En los 22 años que siguieron al genocidio del país en 1994, la política de Ruanda ha sido casi sinónimo de Paul Kagame, explica Gaffey. El Presidente de 59 años fue comandante del Frente Patriótico Ruandés, que negoció un cese al fuego para terminar con la matanza de más de 800.000 tutsis y hutus moderados a manos de hutus extremistas en el país. Desde ese momento, las organizaciones internacionales le han dado el crédito a Kagame de transformar Ruanda de una zona de guerra a un país próspero y estable. El país tuvo un crecimiento anual promedio del PBI del 8% entre 2001 y 2015, explica Gaffey, y está considerado el 2do. país adonde es más fácil hacer negocios del África subsahariana por detrás del paraíso fiscal, la isla de Mauricio. El país hasta tiene la mayor representación femenina en su Parlamento, con el 64% de los miembros de la cámara baja, mujeres, según la Unión Interparlamentaria. Pero hay quienes critican que el progreso de Ruanda disimula una falta de oposición política. Cuando el país llevó a cabo un referéndum en diciembre de 2015 sobre enmendar los límites de los mandatos presidenciales, más del 98% de la población votó a favor, allanándole el camino para que Kagame potencialmente gobierne Ruanda hasta 2034. Organizaciones de derechos humanos han acusado a Kagame de aplastar la libertad de expresión, y no permitir que emerja una oposición robusta. Un activista opositor y un periodista desaparecieron en 2016, mientras que 2 políticos opositores han sido arrestados, según Human Rights Watch.

> República Democrática del Congo. El país iba a celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre, ante la conclusión del segundo -y último, según manda la Constitución- mandato al poder de Joseph Kabila. Pero no pasó. Kabila adujo que 10 millones de votantes no estaban registrados, y la comisión electoral dijo que la elección sería retrasada hasta por lo menos 2018, explica Gaffey. La postergación de las elecciones despertó la ira en la oposición, lo que desató una ola de protestas callejeras; entre ellas una con duros enfrentamientos en la capital Kinshasa en septiembre, adonde fueron asesinadas 50 personas, según fue reportado. Según una encuesta reciente, de 7.500 congoleses, tres cuartos quieren que Kabila se vaya antes de que termine este año, por lo que será un desafío para el Presidente mantener a sus oponentes bajo control durante un año más, sin la chance de votar.