Un hombre "pro Gadafi" mantuvo durante la mañana de este viernes 23/12 a 118 personas secuestradas en un avión libio de Afriqiyah Airways que fue desviado a Malta (Unión Europea).

Luego de gritar a favor del fallecido dictador libio Muamar Muhamad Abu-minyar el Gadafi, el sujeto amenazó a toda la tripulación y los pasajeros con detonar la granada que sujetaba con una de sus manos.

Ante la conmoción internacional que despertó el hecho, el primer ministro de Malta confirmó la información a través de su cuenta en Twiiter: "Estoy al tanto del potencial secuestro de un vuelo interno libio que ha sido desviado a Malta".

Sin sumar detalles, Joseph Muscat sólo se permitió agregar en su momento que las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia se prepararon para intervenir, tratando de llevar calma a toda la sociedad.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM

The #Afriqiyah flight from #Sabha to #Tripoli has been diverted and has landed in #Malta. Security services coordinating operations.