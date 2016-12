Es cierto que el semanario The Nation representa opiniones cercanas a las que podría exhibir el senador Bernie Sanders, o sea el anti Donald John Trump por excelencia, pero no por eso se puede menospreciarlas.

William D. Hartung escribió en The Nation que el Pentágono es quien ha celebrado la victoria del candidato republicano, que ocurrió a pesar del Partido Republicano: "La industria bélica y sus contratistas y simpatizantes, así como también el laberinto institucional de Washington DC y sus centros de estudios y grupos de presión, festejan el triunfo de Trump".

Hartung celebra que, más allá de la fascinación que pueda exhibir Trump por estimular las erogaciones, a veces descabelladas del Pentágono, también hay restricciones y obstáculos que se interponen a tales planes.





El complejo militar estadounidense tiene un presupuesto anual de, superior al que fue aprobado cuando el Pentágono inició la masiva reconstrucción de sus estructuras y equipos, durante la presidencia de, en 1980. Aquel esfuerzo inició una carrera con la, que no pudo mantener la competencia, y esa derrota terminó alimentando la desintegración del enemigo durante la 'Guerra Fría'.

Según The Nation, "a pesar de lo que uno imagina, los 2 mandatos de la Administración (Barack) Obama destinó más dólares de los contribuyentes a lo militar que los 2 mandatos de George W. Bush. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, USA gasta en su estructura bélica 4 veces más que China y 10 veces que Rusia".



Por lo tanto, lo primero que solicita Hartung es no escuchar los reclamos de dinero que salen del Pentágono, siempre abundante en ambiciones excesivas y estrategias contraproducentes e inclinadas hacia el despilfarro, tal como si los recursos fiscales fuesen ilimitados.

Si bien esto lo conocen los sucesivos Presidentes, habitualmente terminan rodeados por un equipo de legitimadores de ese gasto.

El caso de Trump consiste en que él simpatiza con un estilo de conflicto externo bélico muy diferente al que Bush ejecutó en Irak y Obama en Libia. Trump afirma que él conseguirá que los países aliados de USA financien los conflictos que con Bush y Obama financió casi exclusivamente USA. Trump dice que no tiene duda que ese cambio que propone logrará reducir los costos, volcando el excedente a financiar los sistemas de armamento.

Sin embargo, vale la pena aclararlo, el periodista Davis A. Graham recuerda que Trump twitteó contra el exceso de gasto. Un día se la agarró con Boeing y su contrato para producir un nuevo Air Force One. Luego con Lockheed Martin y su controversial F-35 Joint Strike Fighter: “El programa y costo del F-35 está fuera de control. Miles de millones de dólares serán ahorrados de compras militares (y otras) después del 20 de enero”.

> ¿Por qué Trump está hablando de esto ahora?

> ¿Qué tan cerca está él de la verdad?

> ¿A quién estaría beneficiando?



El problema de Trump es que él es contradictorio. Deberá recordarse que Trump aludió a los militares, cuando era candidato, como "un desastre" pero en un discurso que ofreció en Philadelphia a principios de septiembre, adhirió al plan urdido por la Heritage Foundation, de derecha: decenas de miles de soldados más, una Armada de 350 buques (el objetivo actual es de 308 unidades operativas), una fuerza aérea también más grande, un programa anti misiles con base en el espacio al estilo de Star Wars, y una aceleración de la “modernización” del programa de arsenal nuclear del Pentágono, de un US$ 1 billón (ahora se considera que será un proyecto de 3 décadas).



Todd Harrison, del Centro para Estudios Internacionales Estratégicos, estima que, si Trump sigue a pie juntillas la propuesta de Heritage, podría añadir más de US$ 900.000 millones al presupuesto del Pentágono en la siguiente década. Trump asegura que compensará este derroche con recortes de los gastos basura gubernamentales pero todavía no ha ofrecido ningún plan creíble de austeridad.



El veterano analista de Defensa, David Isenberg, ha argumentado que los “Complejos-legislativos-militares-industriales”, no la clase trabajadora blanca que aportó los sufragios, serán los verdaderos ganadores del mandato presidencial 2016-2020.

El título de la revista Forbes para una reciente columna de Loren Thompson, consultor de industrias (y cuyo think tank es financiado por un contratista de armas) lo dice todo: “Para la industria de la defensa, la victoria de Trump significa que los días felices vuelven”. mira_ricardel.jpg

Las acciones de los gigantes de la industria Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman crecieron empinadamente ante la noticia de la elección de Trump, y el mayor ganador de todos puede ser Huntington Ingalls, un astillero de portaaviones y submarinos de ataque nuclear con sede en Virginia, beneficiarios Nº1 de la propuesta de construcción naval de Trump.

Para corroborar la preocupación de Trump basta con apreciar su equipo de transición, agregó The Nation: Mira Ricardel, una ex ejecutiva de la Unidad Defensiva y Misiles Estratégicos de Boeing, fue encargada de todo el enlace con el complejo industrial bélico.

Ricardel también trabajó una larga temporada en el Pentágono en días de George W. Bush.

Tal como señala Marcus Weisgerber, en Defense One, es una abogada conocedora del desarrollo de armas láseres espaciales y satélites militares, y es probable que presione por la concreción de los planes del Pentágono para un nuevo bombardero nuclear y una nueva generación de misiles balísticos intercontinentales.

El vicepresidente electo Mike Pence, recientemente nombrado para dirigir el equipo de transición en lugar del gobernador de New Jersey, Chris Chistie, ha prometido limpiar al equipo de transición de traficantes de influencias (cabilderos o lobbyistas). Pero grupos de control ciudadano tales como “Ciudadanos Públicos” son escépticos al respecto, y explican que Ricardel nunca se inscribió en el registro de cabilderos, que es público en USA, pero nadie duda que su tarea resulte equivalente, y sobrevivirá a cualquier 'scanner' que aplique Pence.



Trump ha manifestado su simpatía por el general James “Perro Loco” Mattis, un marine de 44 años y ex jefe del Comando Central de USA, quien dejó la milicia en 2013 a causa de desacuerdos con la Administración Obama acerca de cuántas tropas desplegar en Iraq y cómo trazarle un límite a Irán. Según un perfil del Mattis que realizó el diario The Washington Post, el general era un ferviente partidario de las misiones encubiertas contra Irán y sus aliados, incluyendo acciones terroristas... aún en días cuando la Administración Obama estaba negociando un acuerdo con Irán para que redujera su programa nuclear de Irán.

¿Ahora Mattis tendrá una Casa Blanca que simpatice con sus obsesiones y procedimientos?

Otra persona con la que simpatiza Trump es Jim Talent, un ex senador por Missouri, quien ahora se encuentra en el conservador American Enterprise Institute, luego de haber integado el estudio de cabilderos Arent Fox, y una temporada de 7 años en la Heritage.

Talent es un antiguo defensor de destinar el 4% del PBI a Defensa, lo que dispararía el presupuesto del Pentágono por encima de los US$ 800.000 millones en 2020; 33% superior al nivel actual. La Unión Nacional de Contribuyentes (National Taxpayers Union) ha ridiculizado la idea como un truco que “no es ni fiscalmente responsable ni estratégicamente coherente”.



Luego aparece Kelly Ayotte, quien perdió su asiento en el Senado por New Hampshire. Era una estrella en ascenso en las filas de los halcones de Capitol Hill que vagaba por el país junto a sus colegas Lindsey Graham y John McCain abogando por eliminar las restricciones al gasto del Pentágono. El nombre de Ayotte puede haber sido mencionado para mostrar que Trump barre todo el espectro: desde halcones hasta halcones extremos.

Por ello también apareció el senador conservador Tom Cotton, de Arkansas; un fiero opositor al acuerdo nuclear con Iran y un ávido propulsor de incrementar el presupuesto del Pentágono más allá de lo que pidió el propio Pentágono.



Otro que busca trabajo con Trump, recuerda The Nation, es el congresista republicano por Virginia, Randy Forbes, quien perdió su escaño en las primarias de principios de 2016. Él ha sido el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara baja, y el defensor más grande en el Congreso de una marina de guerra más grande. Deberá recordarse que Virginia es la sede del astillero Huntington Ingalls.



No debe olvidarse al retirado teniente general, Mike Flynn, un demócrata registrado, que fue uno de los primeros seguidores de Trump y dirigió cantos anti-Hillary Clinton (“Enciérrenla / Enciérrenla”) en reuniones de Trump. De Flynn sólo puede rescatarse cierto escepticismo en las intervenciones militares en Iraq y Afganistán, aunque mucho criticó al presidente Obama por ser demasiado “políticamente correcto” al usar el término “Islam radical” cuando para él sólo hay que aludir a terrorismo, y arrasarlo. Flynn considera al Islam como “una ideología política” y no una religión. Él realizó falsas afirmaciones acerca de que la ley islámica o Sharia ha tomado control en ciertas comunidades estadounidenses.



Hay más extremistas del gasto militar, tales como R. James Woolsey, ex director de la CIA y feroz defensor de la invasión a Iraq en la Administración Bush, miembro de las redes neoconservadoras tales como Project for the New American Century o PNAC o Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense y el Comité para la Liberación de Iraq. Woolsey es también un ejecutivo de la gran contratista de inteligencia y militar Booz Allen Hamilton (¿recuerdan a Edward Snowden?).

Después aparece Frank Gaffney, del Centro de Seguridad Política, un ex entusiasta de aquellos días Star Wars con Ronald Reagan en la Casa Blanca, hoy día un islamofobico profesional, quien ha insinuado que el presidente Obama puede ser un musulmán encubierto y ha difamado aún a sus compañeros conservadores acusándolos de tener lazos con organizaciones radicales musulmanas.

Y John Bolton, el halcón de los halcones, cuyo límite junto a Trump es su virulenta oposición a Rusia.

Mal vínculo

Rachel Bade, en la web Politico, relató una reflexión del legislador republicano por Texas, Bill Flores, en una habitación llena de conservadores en Washington DC, donde dijo que las propuestas de Trump "no se alinearán bien con nuestras políticas conservadoras".

Si bien él agregó que rápidamente podrían encontrarse alternativas, marcó una restricción importante y verdadera a los planes de Trump.



La web ultra partidaria de Trump, Breitbart, aprovechó los comentarios de Flores unos días más tarde para acusar a los bloques legislativos republicanos de planificar "aislar y bloquear las promesas de la campaña populista del presidente Donald Trump".

Un blogger conservador del sitio web TruthFeed le advirtió públicamente a Flores, utilizando Twitter: "Preparate para la tormenta que se viene", y posteó un titular que decia: "URGENTE: el republicano Bill Flores ha IDEADO un PLAN para BLOQUEAR la reforma inmigrante de Trump".



Sean Hannity, un locutor de radio irlandés-estadounidense con ínfulas de líder político desde la pantalla de Fox News, dio un paso al frente, y logró irritar más a la improvisada multitud anti-Flores.



El resultado del vapuleo a Flores fue un mensaje a todos los republicanos del Capitolio, ahora aterrorizados de despertar la ira de su tempestuoso nuevo líder; o de ser etiquetados como traidores por su ejercito de seguidores militantes.



El escrache es una forma nueva de disciplina partidaria, a través del mensaje, y que ya ni siquiera requiere que Trump hable o twittee. Hay 'gurkas' dispuestos a hacerlo por él.

Esta situación ha provocado que numerosos legisladores republicanos se rehusaran a opinar públicamente sobre cualquier propuesta de Trump que confronte con la ortodoxia del partido conservador: Tienen miedo de ser atacados por Breitbart u otro seguidor de Trump con mucha repercusión en las redes sociales.



"Nadie quiere ir primero", dijo el republicano Mark Sanford (Carolina del Sur), quien recibió acoso telefónico y en redes sociales despues de que en agosto escribió su opinión en The New York Times de que Trump debía divulgar su declaración jurada. "Las personas son reticentes a hablar por temor a Sean Hannity, a Breitbart, a la gente local", explicó.



Un editor de Breitbart, antes dirigida por el consejero de Trump, Steve Bannon, dijo: "Si cualquier político de cualquier partido se desvía de lo que los votantes claramente votaron en una aplastante elección, estamos listos para hablar con ellos y hacerlos responsables".



Pero lo que más temen los funcionarios republicanos es la cuenta de Trump en Twitter.



Desde que ganó, Trump no ha vapuleado aún a ningún legislador por Twitter pero algunos dicen que sólo es cuestión de tiempo. Eventualmente, algun republicano se sentirá comprometido a desafiar a su plan del trillon de dolares para infraestructura, o de aranceles elevados a las compañías que muden los trabajos al extranjero, o al plan de armamento.

El posteo de TruthFeed acerca de Flores incluyó no sólo su pagina en Facebook y su cuenta en Twitter sino también su número de teléfono en el Capitolio, y hubo gente que llamó para amenazar la integridad física del legislador, que no es un izquierdista sino el 47mo. representante más derechista del Congreso según el tablero de comando 2015 del conservador Club para el Crecimiento.

f35.jpg

Los F-35

En el caso específico del gran proyecto del Pentágono, el F-35, Trump ya fue crítico en octubre de 2015, cuando aún no era considerado un precandidato con posibilidades. Él le dijo a su entrevistador en una radio conservadora, Hugh Hewitt, que era escéptico sobre el avión: "He escuchado que no es muy bueno. Estuve escuchando que nuestros aviones ya existentes son mejores. Y uno de los pilotos que voló el avión, un piloto de prueba, dijo que no es tan bueno como los que ya tienen”.

¿Qué tan cerca estuvo Trump de la verdad? Muchos observadores han considerado al F-35 un sufrido despilfarro de enormes sobrecostos y grandes deficiencias.

James Fallows escribió del F-35 como una las debilidades militares de USA:

“La versión condensada de la tragedia de este avión es que el proyecto destinado a corregir algunos de los problemas más profundos del Pentágono en el diseño y contratación bélica en realidad ha empeorado y aquí un ejemplo. Un avión de combate que tenía la intención de ser barato, adaptable y confiable se ha vuelto el más caro en la historia, y está entre los más difíciles de mantener fuera del mercado”.

Fallows señaló que el proyecto ha costado alrededor de US$ 1.500 millones, más o menos lo mismo que la guerra en Iraq. “El F-35 hubiese estado en primera pagina tan seguido como otros proyectos federales rechazados, si tantos políticos no se arriesgaran a protegerlo”, escribió.

Al avión comenzó con US$ 135 millones cada uno, aunque esa cifra debería bajar a medida que más unidades fuesen construidas.

Pero Trump no está pidiendo reducir el gasto militar sino todo lo contrario. Él quiere expandir cada rama de las fuerzas armadas en un monto total estimado en US$ 100.000 millones, mucho más que el costo de un F-35, cuya cadena de suministro es global pero el ensamblado final sucede en Fort Worth, en Texas.

No se necesita mucha creatividad para empezar a dar vuelta a teorías conspirativas sobre Trump. La revista "Forbes" dirigió una columna sobre cómo se puede ganarle al mercado accionario anticipando a qué empresa Trump pueda perjudicar desde Twitter.

Peter Cohan escribió que si uno puede adivinar efectivamente cómo escribirá Trump, podría conseguir muy buena rentabilidad... aunque tratar de anticiparse a Trump es generalmente una ridiculez.

La pregunta es si Trump puede matar un proyecto que otros han tratado en vano de frenar.



Los críticos del F-35 han asumido que los enormes costos y el obviamente decepcionante rendimiento eran suficientes como para derrotar a la bestia. Pero sigue viva y voraz.

El proyecto asigna grandes sumas de dinero a diversos distritos representados en el Congreso. El público le dice a los encuestadores que quiere menos gasto en defensa en lo abstracto pero hasta ahora nadie a salido a la calle en reclamo de un menor presupuesto para el Pentágono.

Por lo tanto es muy interesante el caso que protagonizará Trump. Muchos de los reporteros que han visto el F-35 de cerca -incluyendo a Fallows, Kelsey Atherton y Mark Thompson-, han concluido que probablemente sea muy tarde como para bloquearlo porque el programa se encuentra demasiado arraigado.

Si Trump realmente desea salvar dinero militar, quizá tenga que mirar hacia adelante a los siguientes F-35 antes de que se vuelvan demasiado grandes. Pero eso es más difícil y menos divertido que disparar tweets luego de mirar las noticias de la mañana.