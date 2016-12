Un largo aplauso se escuchó este viernes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de que se aprobase una resolución que condena los asentamientos israelís en los territorios palestinos y que pide que se detengan.

14 estados miembros votaron a favor y USA optó por la abstención y no por el veto.

Horas antes el embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, había pedido a su "gran aliado" que permaneciese junto a ellos y vetase dicha iniciativa.

A primera hora el presidente electo Donald Trump, había pedido en Twitter que ese proyecto se vetase porque era "extremadamente injusto para los israelíes".

Más tarde, él se puso en contacto con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, con quien trató directamente la cuestión y éste aceptó retrasar la votación.

Tras producirse la votación, Donald Trump ha vuelto a pronunciarse para decir que "las cosas en la ONU serán diferentes" a partir de que él asuma la presidencia estadounidense.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha exigido que Israel cese "de forma inmediata y completa" cualquier actividad relacionada con los asentamientos y ha instado a las dos partes en conflicto a luchar contra el terrorismo y la incitación a la violencia.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha estimado la resolución aprobada como "un paso importante que demuestra el liderazgo necesario del Consejo y los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional que confirman que la existencia de los dos Estados sigue siendo alcanzable".

Palestina ha indicado que la resolución de la ONU supone "un gran golpe" para Israel.

Israel no acatará la resolución

El gabinete del 1er. ministro Benjamin Netanyahu ha señalado que Israel no acatará la resolución de la ONU.

Tras de la votación, Netanyahu, ha llamado a consultas a sus embajadores en Nueva Zelanda y Senegal, países que en el Consejo de Seguridad votaron contra los intereses sionistas.

El 21/12, Netanyahu utilizó su cuenta de Twitter para recordar a USA que debería vetar esta "resolución anti Israel".

Pero el secretario de Estado de USA, John Kerry, ha declarado que "aunque no estamos de acuerdo con todos los aspectos de esta resolución, ella con razón condena la violencia, la incitación, la actividad de los asentamientos e insta a las dos partes a tomar medidas constructivas".

El asesor del presidente de USA, Ben Rhodes, ha declarado que la actividad por parte de Israel "amenaza la coexistencia pacífica de los dos Estados". Él ha destacado que "la actividad se ha intensificado durante los últimos años, sobre todo después del 2011 cuando vetamos [una resolución semejante]". Y ha señalado que la condena de la política de asentamientos de Israel es consistente con "la política de EE.UU., que es apoyada por ambos partidos".

La embajadora de USA ante la ONU, Samantha Power, ha destacado que "no se puede abogar por asentamientos y la solución de los dos Estados" al mismo tiempo. Ha señalado también que USA no vetó la resolución, ya que "refleja los hechos en el terreno y es consistente con la política estadounidense".

La votación estaba prevista para el 22/12, pero la delegación de Egipto —que había presentado el proyecto de resolución al Consejo de Seguridad—, pospuso el proceso, sometida a intensas presiones desde Israel. Finalmente, se ha sometido a consulta este viernes por las delegaciones de Nueva Zelanda, Malasia, Venezuela y Senegal, coautores del texto.

Se trata de la 1ra. resolución acerca del conflicto entre Israel y Palestina en casi 8 años.

En el texto se condenan "todas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter o el estatus de los territorios palestinos ocupados desde 1967".

La resolución fue calificada por el embajador israelí en la ONU como "una iniciativa palestina que intenta dañar a Israel".

El embajador francés, François Delattre, destacó que la clave de esta resolución radicaba en que "preserva y reafirma la solución de 2 estados. Esa es la prioridad".

El representante de la delegación francesa, que consideró el texto "equilibrado" y bueno, subrayó ante los medios antes de la votación que el documento no se centraba exclusivamente en los asentamientos sino que "condenaba la violencia y el terrorismo".

"Es parte de un emboscada vergonzosa que da la espalda a Israel", acusaron desde Jerusalem al presidente estadounidense saliente, Barack Obama por no ejercer su derecho a veto.

Obama decidió castigar al insoportable Netanyahu, que obstaculizó todas las iniciativas de paz en Medio Oriente.

"Es triste pero así no se trata a un amigo e Israel es el gran amigo de EE.UU en la zona. No es una resolución contra las comunidades judías en Judea y Samaria (Cisjordania) sino contra todo Israel", denunció el ministro de Energía y allegado a Netanyahu, Yuval Steinitz.

"Es una gran bofetada a la política de Israel", reaccionó la oficina del presidente palestino Abu Mazen tras lograr una de sus grandes victorias diplomáticas desde que está en el cargo en el 2005.

"Es un día histórico para el pueblo palestino y un mensaje contra el Gobierno de los colonos", añadió el dirigente de la OLP, Saeb Erekat.

Los grupos islamistas Hamas y la Yihad Islámica también han felicitado la resolución contra Israel aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde la oficina de Netanyahu no han tardado en reaccionar: "Israel rechaza completamente la despreciable decisión antiisraelí y no se siente comprometida con ella. Mientras el Consejo de seguridad de la ONU no hace nada para frenar la matanza de medio millón de personas en Siria, muestra vergonzosa obsesión hacia Israel, la única democracia de la región".

Y criticaron duramente al Presidente estadounidense al afirmar que "la Administración Obama no solo no defendió a Israel contra esta obsesión en la ONU sino que colaboró con ella entre bambalinas. Espero trabajar con el presidente electo Trump y sus amigos en el Congreso, tanto republicanos como democráticos, para anular los daños de esta absurda decisión".

Las autoridades militares de Israel controlan actualmente todo el territorio del antiguo Mandato Palestino asignado al Reino Unido por la Sociedad de Naciones, excepto la franja de Gaza.

La resolución 181 de las Naciones Unidas dividió esas tierras en 2 Estados: el árabe y el judío. Esta decisión nunca ha sido completamente observada e implementada por las partes.

La primera guerra árabe-israelí (1948-49) tuvo como desenlace el establecimiento de Israel, mientras que el resto de territorios palestinos fueron incorporados a Jordania y Egipto.

Israel consiguió el control de todas las tierras palestinas después de la guerra de 1967.

Tras la fundación de la Autoridad Nacional Palestina en 1994, Israel nunca le ha cedido a esa organización el total control sobre Cisjordania, ni mucho menos sobre Jerusalén Este, que según las leyes israelíes forma parte de la capital nacional.