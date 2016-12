El directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) lo preside Miguel Ángel De Godoy, ex secretario de Medios de Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era el jefe de Gobierno porteño.

Lo secundan:

* Silvana Giudici, ex diputada nacional y, según el 'mundo K' durante los días de los enfrentamientos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de coincidencia permanente con los intereses de Grupo Clarín.

* Alejandro Pereyra, abogado con experiencia en los temas del espectro radioeléctrico desde los días del exComfer (Comité Federal de Radiodifusión),

* Heber Martínez, quien fue gerente de Asuntos Corporativos y de Relaciones Institucionales en el Grupo Telefe (cuyo accionista principal es Telefónica), y fue titular de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), y

* Miguel Ángel Giubergia, ex diputado nacional por Jujuy y ex director de la ex Aftic (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)

* No fue incorporado a la página web del organismo pero se encuentra en funciones, Claudio Ambrosini (quien responde a Sergio Massa).

Luego, al frente de la burocracia cotidiana del Enacom se encuentra Agustín Garzón, abogado designado por Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros.

Grupo Clarín/Cablevisión consideran falsas las denuncias de Telefónica acerca de los impedimentos que tendría Nextel para recibir una autorización que le permita brindar los servicios de telefonía 4G.

Urgente24 ya ha informado en reiteradas ocasiones acerca de este millonario conflicto de intereses que llega hasta el propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

La novedad es que, apenas horas antes de la Navidad, Telefónica ingresó por la mesa de entradas del Enacom, quizá en previsión de la reunión de directorio a que citó De Godoy para el miércoles 28/12, una extensa presentación de los abogados de su Telefónica Móviles Argentina -Movistar- en la que se advierte a Miguel De Godoy sobre un eventual horizonte de denuncias judiciales contra las autoridades del Enacom.

Para corroborar que hay un conflicto concreto entre la empresa de capitales españoles y las autoridades de la Administración Macri, solamente hace falta reproducir el primero y el último de los párrafos de la presentación:

* "En los últimos seis meses, Telefónica Móviles Argentina S.A. -Movistar- ha estado intentando infructuosamente por todos los medios legalmente posibles tomar vista de las actuaciones en las que tramiten las autorizaciones del Enacom para que Cablevisión S.A. y su subsidiaria Nextel Communications Argentina SRL, adquieran el control del capital accionario de Tixco SA, Skyonline Argentina SA, Netizen SA, Infotel SA y Calibi SA. Pese a que se requirió tres veces vista de las actuaciones, la vista jamás fue concedida. Ante la negativa del Enacom a responder a sus pedidos de vista, Movistar se fio forzada el 11/10/2016 a solicitar judicialmente un amparo por mora, y en esa oportunidad el Enacom llegó al extremo de declarar la reserva de todas las actuaciones y denegar las vistas solicitadas, al día siguiente de que el juzgado interviniente requiriera al Enacom que explique las razones de su mora. La declaración de resereva y la denegatoria de la vista fueron impugnadas por Movistar, y sus recursos tampoco fueron respondidos. (...)".

* "(...) A lo largo de los últimos seis meses Movistar ha realizado esfuerzos denodados para aportar sus observaciones de modo de contribuir a que el Enacom pueda adoptar una decisiòn legítima respecto a las bandas de frecuencias de 2,6 GHz. Lamentablemente, todos esos esfuerzos han sido vanos: el Enacom ha mantenido esos procedimientos administrativos fuera del alcance de cualquier escrutinio y control por parte de Movistar y del resto de los licenciatarios que han tenido intenciòn -y derecho- de participar del procedimiento. La legitimidad de la decisión que el Enacom adopte dependerá, como señalábamos al comienzo, de la decisión y responsabilidad individual de cada uno de los funcionarios que deban intervenir en ejercicio de las atribuciones que le competen. Esta presentación tiene el propósito, entonces, de poner en pleno conocimiento de Ud. las múltiples aristas legales que presenta este asunto".

Sutil, sin duda, pero concreta la amenaza, que antes detalla 12 violaciones que, según Telefónica, estaría incurriendo el procedimiento de Enacom, en caso de ser favorable al reclamo de Nextel, de Grupo Clarín/Cablevisión.

Otra vez: Nextel niega los argumentos de Telefónica, atribuyendo a Movistar un intento de frentar cualquier competencia en el amplio y prometedor negocio del cuádruple play (telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión), que con las frecuencias 4G incorporaría el millonario negocio del pay-per-view de video.

La advertencia de la imputación a De Godoy por violación de los deberes de funcionario público surge del supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en que estaría incurriendo quien ceda un recurso del Estado sin que el Tesoro reciba a cambio un pago a precios equivalentes al que ese recurso fue vendido a otros.