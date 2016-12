La aeronave desapareció de los radares minutos después de despegar del aeropuerto Álder, de la ciudad de Sochi, al sur de Rusia a las 05:20. A a las 05:25 hora local no había señal en los radares. Los escombros del avión fueron encontrados a 1.500 metros de la costa en la región de Sochi. Las fuerzas de rescate y los servicios de emergencia se encuentra llevando a cabo las labores de recuperación.

A bordo del avión Tu-154 de la Fuerza Aérea rusa que se estrelló en el mar Negro con 92 ocupantes a bordo, viajaban artistas del Coro del Ejército Rojo A. V. Alexándrov (el grupo oficial de coros y danzas que del Ejército ruso) y 9 periodistas de las cadenas rusas Pervy Kanal, Zvezdá y NTV.

El Conjunto A.V. Alexándrov, también conocido como el Coro del Ejército Rojo, es el mayor colectivo artístico militar de Rusia. Más de 60 de sus integrantes viajaban a bordo del avión siniestrado. Este coro es considerado como uno de los mejores colectivos de voces masculinas del mundo.

"Es una pena terrible. Han muerto todos los que daban color al conjunto. Los mejores solistas, el coro entero. Mi abuelo decía: 'Sin el coro, no hay conjunto'. En Moscú se quedaron el mismo número de artistas que murieron, pero fallecieron los mejores. Ahora todo se vendrá abajo. Se fueron los mejores", dijo luego de la catástrofe Evgueni Alexándrov, nieto del fundador de la agrupación coral.

Según trascendió, en el avión no viajaba ningún músico, solo cantantes. "Les llamaban 'el arma cantante del Kremlin'. Y era así", dijo Alexánder Kibovski, director del Departamento de Cultura de Moscú.

Los músicos militares se disponían a participar en un concierto programado para el fin de año en el aeródromo de Jmeimim, en cercanías a la ciudad siria de Latakia, donde hay numerosas tropas rusas acantonadas.

Los informes señalan que entre los miembros de los canales de televisión se encontraban varios operadores de sonido, asistentes, camarógrafos y auxiliares. El canal Zvezdá comunicó que el corresponsal Pavel Óbujov, el operador Alexánder Suránov y el asistente Valeri Rzhevski se encontraban a bordo.

También se encontraba la célebre filántropa Yelizaveta Glinka, presidenta de la organización no gubernamental estadounidense VALE Hospice International y fundadora de los primeros hospitales para enfermos terminales de Moscú y Kiev. Glinka viajaba a Siria para llevar medicamentos a un hospital.

Yelizaveta Glinka, conocida en Rusia como 'Doctora Liza', era médica también directora ejecutiva de la fundación Ayuda Justa ('Spravedlívaya Pómosch' en ruso). Ella formaba parte del Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos.

La catástrofe del avión ruso militar sobre el mar Negro será investigada y los familiares de los fallecidos obtendrán la ayuda necesaria, ha señalado el presidente de Rusia, Vladímir Putin. "Se llevará a cabo una investigación minuciosa de las causas de la catástrofe y se hará todo lo posible para apoyar a las familias de los difuntos", dijo a la cadena Rossiya 24.

"Se ha encargado al Gobierno crear una comisión que será encabezada por el ministro de Trasporte", ha añadido el líder ruso, que también ha expresado sus condolencias a los parientes de los fallecidos.

"Se estableció el área del siniestro. No se encontraron sobrevivientes", indicó una fuente no identificada de Defensa. Tampoco se habían encontrado balsas salvavidas, y otra fuente dijo a Interfax que el avión no envió una señal de SOS.

En declaraciones televisadas desde San Petersburgo, el presidente Vladimir Putin declaró el 26/12, día de duelo nacional.

Konashenkov dijo que ya se habían encontrado fragmentos del avión a una profundidad de 70 metros en el Mar Negro y a una distancia de 1,5 kilómetro frente a la costa cerca de Sochi.