Uno de los grandes errores de Sergio Massa, quien aún era el triunfador de los comicios 2013, y le había cortado la ambición de la re-reelección a Cristina Fernández de Kirchner, fue acordar con el derrotado alcalde de Merlo, Raúl Alfredo Othacehé.

Massa priorizó la oportunidad de enviar una señal al Partido Justicialista más ortodoxo, y subestimó una realidad: él lideraba una fuerza llamada Frente Renovador, que había recibido una ambición de cambio, y sumar a Othacehé suponía renunciar a su flamante promesa electoral, además de que traicionaba a su aliado municipal Gustavo Menéndez, vencedor de Othacehé.

Desde entonces, el PRO, de Mauricio Macri, apuesta a sabotear la imagen pública de Massa acusándolo de oportunista incurable e incumplidor de acuerdos. Sin embargo tanto Macri como María Eugenia Vidal han abundado en acuerdos con Massa durante todo 2016. Pero ambos viven en 2 dimensiones: por un lado, el discurso o relato; por el otro, la realidad.

Macri ha prometido mucho más que una renovación. Él dice que apuesta por el cambio. No sólo lidera una alianza Cambiemos, sino que su 1er. partido político fue Compromiso para el Cambio, que luego confluyó con Recrear en el PRO.

El recuerdo de Massa con Othacehé es inevitable en la lectura de la columna de Mariano Spezzapria, en el diario platense El Día, acerca del encuentro de Macri con la CGT:

"La fotografía fue puesta a circular por la Presidencia de la Nación (el 23/12). Mauricio Macri posó en la quinta de Olivos con un grupo de sindicalistas de esos que se eternizan en los cargos, entre ellos Armando Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA). La excusa de la reunión fue un brindis de fin de año tras la sanción de la reforma al impuesto a las Ganancias.

También alzaron la copa -en rigor un vaso en el que algunos sólo tomaron gaseosa- los miembros del triunvirato de la CGT, Schmid, Daer y Acuña. Incluso, estuvieron en la quinta presidencial quienes impulsaron el paro de transportes del lunes, Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad). Hubo un clima distendido, como si todos se hubieran sacado un peso de encima.

Casi al mismo tiempo, la gobernadora Vidal encabezaba un acto en el partido de José C. Paz, en el tercer cordón del Conurbano, donde se la vio rodeada de dirigentes de la vieja guardia del PJ bonaerense, como Eduardo Duhalde, Mario Ishii, Alejandro Granados y Aldo Rico. La estrategia de Cambiemos pasaría por dividir a un peronismo que –paradójicamente- ya está fragmentado.

La última sesión de la Cámara de Diputados en este año, la que el jueves 22/12 sancionó Ganancias, ofreció una muestra clara de esa fragmentación. Los kirchneristas del FpV hicieron ruido al patalear por Milagro Sala, pero quedaron aislados y fueron derrotados ampliamente en todas las votaciones. Eso fue posibilitado por otros bloques con ascendencia peronista, como el massismo.

Ese mismo sendero, que sintonizó con el oficialismo, recorrió el Bloque Justicialista de Bossio. Mientras se desarrollaba la sesión otros diputados de origen peronista como Darío Giustozzi y Sandro Guzmán –ex massistas- comentaban el acercamiento del primero al armado de Cambiemos en la Tercera Sección Electoral, de la mano del ex coronel duhaldista Osvaldo Mércuri. (...)".

En tanto, la agencia estatal de noticias Telam, distribuyó una entrevista a un histórico aliado de Othacehé: el alcalde de José C. Paz, Mario Ishii (quien visitó tiempo atrás a Macri en Los Abrojos, según reveló Urgente24 en su momento, al anticipar que Ishii y Aldo Rico habían sido contactados por Jesús Cariglino para organizar un peronismo macrista bonaerense).

Ishii fue ahora el anfitrión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en la inauguración de 2 hospitales, y aquí parte del diálogo con Telam:

-¿Cómo se hace para apoyar a una gobernadora que es parte fundamental del oficialismo?

-Desde el peronismo respaldamos a la gobernadora para obtener gobernabilidad. Apoyamos la democracia defendiendo las instituciones.

-¿A quién se refiere cuando dice "ellos" dentro del peronismo?

-A la mayoría de los intendentes que estuvieron con el kirchnerismo y con Scioli hasta el último minuto del balotaje.

-¿Aceptaría al kirchnerismo dentro de la renovación del peronismo?

-No. A La Cámpora y todos aquellos que nos hicieron perder, como (Carlos) Zannini y (Eduardo) de Pedro, hay que sacarlos del PJ. Los kirchneristas no son peronistas. El kirchnerismo no tiene nada que ver con Juan Perón, Eva Perón y hasta con Néstor Kirchner.

La reconciliación

Macri podría encontrar un resguardo para su estrategia en el documento que el viernes 23/12 le dejaron los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, que preside monseñor José María Arancedo, que cuestionó a los políticos que anteponen "intereses electorales" y que le "hacen mucho daño al país", hizo un llamado "apremiante" a los empresarios para que inviertan en empleo digno y bien remunerado; y reclamó diálogo, unidad y reconciliación, además de "mayor sensibilidad" con pobres y excluidos.

"Como pueblo necesitamos sentarnos a la mesa, disponernos para el diálogo responsable y permanente, y así fortalecer nuestra aún frágil convivencia ciudadana", aseveró el mensaje que la mesa ejecutiva del Episcopado llevó a Mauricio Macri.

De hecho, el papa Francisco ha recibido gente hasta impresentable en el Vaticano, en especial en la etapa inicial de su pontificado, ejecutando la idea de conciliar sin mirar con quién.

Pero la reconciliación o la unidad o los acuerdos de Macri, no involucran a Massa, según Julio Blanck en Clarín:

"(...) la palabra atinada de algunos oficialistas sagaces como Emilio Monzó y Mario Negri, jefes de Cambiemos en Diputados, le habían ayudado (N. de la R.: a Macri) a evitar la maniobra mayor que proyectaba Massa, que era aparecer en una foto con el Presidente antes de la votación final en el Congreso. Hay una manera, muy difundida, de entender que la política es lo que se dice y lo que se muestra. Y a veces, también lo que se hace.

Para conseguir esa foto de ocasión se había propuesto que las negociaciones se llevaran a cabo en Olivos o la Casa Rosada. Los legisladores oficialistas argumentaron ante los funcionarios que si se estaba discutiendo una ley, el ámbito de negociación natural era el Parlamento. La explicación sonó intachable –además de ser políticamente conveniente– y allí fueron ministros y secretarios a argumentar y discutir con los legisladores de la oposición. Y Macri, a bajo costo, evitó la foto que no quería.

Buena parte de la táctica de Macri radica en buscar la manera de prescindir de Massa. O por lo menos, bajarle el precio como aliado estratégico. Tarea complicada, porque Massa tuvo habilidad para transitar el primer año de post-kirchnerismo siendo una tercera fuerza que no se dejó seducir ni fagocitar por ninguna de las dos mayores. Y porque con su hiperkinesia política jamás se va a convertir en un blanco fijo.

Massa es difícil de aferrar, tanto como le resulta difícil aferrarse a compromisos y estrategias y demasiadas veces se deja llevar por la tentación del tacticismo constante.

La relación es complicada desde el origen. Macri proyecta a Massa como la contraparte necesaria para convencer al mundo de que el cambio en el país será sustentable después de la experiencia populista del kirchnerismo. Pero a la vez, lo tiene en sus coordenadas como el adversario electoral más temible.

Por ahora Macri no va a aflojar en su intención de aislarlo y minimizarlo. Algo de eso planteó ayer ante el triunvirato conductor de la CGT, al que sí tuvo la deferencia de atender en Olivos. El Presidente volvió a hacer alusión a los “irresponsables” que estuvieron a punto de frustrar “el esfuerzo que todos hicimos este año”. Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña entendieron de quién hablaba.

Pero los gremialistas guardan un reconocimiento para Massa. “Si no era por él, el tema Ganancias no se discutía”, declaró Daer. Le caben las generales de la ley al dirigente de Sanidad: es diputado del Frente Renovador. Pero en privado Schmid, que es de otro palo, piensa lo mismo. (...)".