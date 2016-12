Jason Miller renunció a su designación en el puesto clavo de portavoz de la futura presidencia de Donald Trump, pocos días después del anuncio de su nombramiento.

Miller había sido nombrado el jueves22/12 como director de Comunicaciones de la presidencia de Trump, que asume el 20/01/2017, pero en un comunicado dijo que quería pasar más tiempo con su familia.

"Tras dedicar el pasado fin de semana a mi familia, el mayor tiempo que pasé con ella desde marzo de 2015, resultó claro que ellos necesitan ser ahora mi mayor prioridad", dijo Miller en un comunicado, en el que señaló que él y su esposa estaban esperando una 2da. hija.

"No es el mejor momento para iniciar un nuevo trabajo tan exigente como el de director de comunicaciones de la Casa Blanca", indicó.

Miller señaló en el texto que Sean Spicer -uno de los actuales voceros del presidente electo- asumirá el papel de director de comunicaciones de Trump.

Sin embargo, diferentes medios estadounidenses apuntan a otra versión: que Miller habría tenido un affaire extramarital con la columnista conservadora y miembro del equipo de Trump, A.J. Delgado, lo que sería el verdadero motivo de la abrupta renuncia a uno de los puestos más visibles de la administración.

A. J. Delgado es una abogado muy mediática, conocida en Florida por cierto predicamento sobre la comunidad cubana conservadora (ella es hija de un conductor de ómnibus cubano y una trabajadora cubana en una industria) , se graduó en la escuela de leyes de Harvard y ejerció en New York City hasta que comenzó a incursionar en los medios: En 2012 ella escribió "Why It's Cool To Be A Conservative" (Por qué es genial ser conservador).

Luego: The American Conservative, National Review, The Miami Herald, The Washington Post,

The Daily Caller, y Fox News.

Pero sus columnas en Breitbart, la publicación clave para la campaña de Trump, la catapultaron hasta el entonces candidato republicano.

El 24/12/2016, Delgado suprimió su cuenta de Twitter después de publicar varios tweets sugiriendo que Miller tuvo un asunto extramarital. De inmediato, Miller renunció como Director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

En Instagram, Delgado se describe como "A.J. Delgado Abogada; Cubano-americana; Fanático del bienestar de los perros. Se sabe que tiene algunas opiniones sobre la política, también. Eso me suma."