A los 10 años, Kaylee Rodgers cantó "Hallelujah", al frente del coro de la escuela especial Killard House School, en Donaghadee, Irlanda del Norte, haciendo olvidar su autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Según su madre, Tracy Rodgers, el apoyo de profesor de música ha sido imprescindible para motivar a su hija.

Cuando ella comenzó la escuela, la menor era tan tímida que apenas se atrevía a leer en voz alta. Esto pareciera difícil de creer gracias a los avances que logró y le permite cantar frente al público.

La actuación, increíble tanto por la voz de la pequeña, como por su edad y sus condiciones especiales, se viralizó en YouTube:

El caso obliga a recordar al de Anna Clendening, aquella participante de la temporada 2014 de America's Got Talent.

Anna había padecido un trastorno de ansiedad y Obsessive-Compulsive Disorder (desórdenes compulsivos obsesivos) durante 6 años, y cuando se recuperó, gracias a la música, apareció y cantó "Hallelujah".

La melodía y letra de Leonard Cohen tiene algún misterio.

Cuando la violinista y artista Lindsey Stirling, hoy día una youtuber millonaria pero que también surgió de America's Got Talent, realizó una performance en los subterráneos de Nueva York, también eligió "Hallelujah".

Interesante recordarlo cuando se va 2016, el año de la muerte de Leonard Norman Cohen: falleció el 07/11. Según el crítico Bruce Eder "uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los '60".

Leonard Cohen compuso la canción "Hallelujah ", incluida en el álbum "Songs of Love and Hate" (Canciones de Amor y Odio, 1984), sentado en el suelo en calzoncillos y golpeándose la cabeza contra el suelo, según lo relató a la revista SongTalk. Inicialmente no fue una canción popular pero con el tiempo se convirtió en un auténtico himno, en parte a causa de las versiones que hicieron artistas como Jeff Bluckley y John Cale.

La letra, de la que se dice que Cohen realizó 80 versiones antes de la definitiva, versa sobre temas bíblicos. Según la tradición hebrea y cristiana, la palabra "aleluya" del coro de la canción remite a un canto o señal de júbilo. En las primeras estrofas de la canción se alude al rey David y su infidelidad con Betsabé, la mujer de Urías. Aquí la letra, en español:

Escuché que había un acorde secreto

que David tocaba y agradaba al Señor

Pero a ti no te interesa la música ¿verdad?

Bien, va así la cuarta, la quinta

el menor baja y el mayor se eleva.

El rey desconcertado compone aleluya.

Aleluya, aleluya

Aleluya, aleluya

Bien, tu fe era cierta pero necesitabas demostrarlo

La viste bañarse en el techo

Su belleza y la luz de la luna te derrocaron

Ella te ató a su silla de la cocina

Ella rompió tu trono y cortó tu pelo

y con tus labios ella dibujó el aleluya.

Aleluya, aleluya

Aleluya, aleluya

Cariño, estuve aquí antes

He visto esta habitación, he caminado en este piso

Solía vivir en soledad antes de conocerte

He visto tu bandera en el arco de mármol

pero el amor no es una marcha de victoria

es un frío y roto aleluya.

Aleluya, aleluya,

Aleluya, aleluya

Bien, había un tiempo en el que me permitías saber

lo que realmente pasaba abajo

pero ahora nunca me lo muestras

Pero recuerda cuando me presenté a ti

y la santa paloma también se presentó

y cada respiro que hicimos fue aleluya.

Bien, tal vez haya un Dios arriba

pero todo lo que he aprendido del amor

fue como dispararle a alguien que desenfunda más rápido

No es un llanto lo que escuchas en la noche

no es alguien que ha visto la luz

es un frío y roto aleluya.

Aleluya, aleluya

Aleluya, aleluya

Aleluya, aleluya

Aleluya, aleluya

Aleluya, aleluya,

Aleluya, aleluya,

Aleluya, aleluya.

https://youtu.be/YrLk4vdY28Q