Mauricio Macri y familia suelen practicar rituales. Dieron por terminado el año una semana antes tras visitar el comedor infantil de Margarita Barrientos, como hacen todas las jornadas de Nochebuena. Y tras recibir la Navidad en la quinta bonaerense Los Abrojos, en Malvinas Argentinas, partieron a Villa La Angostura, donde también acostumbran a vacacionar en el complejo Cumelén. Entre el cerro Bayo, el lago Nahuel Huapi y el Correntoso pasarán Año Nuevo y recién regresarán a Olivos el domingo 08/01/2017.

Tienen de vecina a la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, quien junto a su esposo Guillermo y sus tres hijos llegaron a descansar a la misma localidad cordillerana. No muy lejos de ahí está el campo de su amigo, el magnate inglés y accionista de Marcelo Mindlin -en Pampa Energía-, Joseph Lewis, a quien le hizo una polémica visita el año pasado a poco de asumir la Presidencia de la Nación. Tal vez en esta oportunidad se abstenga de hacerse una escapada a la estancia, porque el empresario afronta una gigantesca movilización en El Bolsón en rechazo a un antiecológico proyecto inmobiliario.

El Mandatario dejó en Buenos Aires una guardia con doble comando para atender la suerte de tregua ganada a fuerza de billetera y concesiones: Marcos Peña y el ascendente ministro del Interior, Rogelio Frigerio, llevarán la voz cantante del medio gabinete que quedó para el 2d. turno de las vacaciones. El diario Clarín le abre una incógnita a esta impasse: los rumores sobre la continuidad del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, a quien ni el piso de US$ 60 mil millones que se estima para la 2da. fase del blanqueo que finaliza el viernes 30/12 alivia de tensiones.

La Nochebuena que pasó no se puede decir que haya sido la más triste, como fue el deseo kirchnerista expresado por una de sus voceras, Hebe de Bonafini, pero sí una de las menos ruidosas en materia de pirotecnia. Hubo, como todos los años, atención en los nosocomios por quemaduras y lesiones en los ojos, pero menos que en oportunidades anteriores: 67 contra 74 del año pasado.

La pérdida de poder adquisitivo con que la población llega al receso generó una buena y una mala noticia: la primera, que los fuegos artificiales se tornaron inalcanzables para la gran mayoría de los bolsillos y obligaron a buscar formas más sanas y menos peligrosas de celebración.

Pero lo negativo fue que la mishiadura también se hizo sentir en los comercios, donde las ventas, según CAME, tuvieron una merma del -2,1%, pese a la inyección de $25.000 millones entre los adicionales resarcitorios del ajuste económico que dio y propició el gobierno para carenciados, pasivos, empleados públicos y privados.

Los descuentos superiores al 30% y las promociones con tarjetas en cuotas sin recargo animaron compras e impidieron que la debacle fuera mayor. Del mismo modo, la concentración de público en los centros comerciales durante las dos jornadas previas al tradicional festejo navideño, que este año cae de sábado y domingo, dejó una sensación de movimiento que las cajas registradoras no ratificaron.

Por suerte que los tours marginales de compras siempre salen al rescate del consumidor. El diario La Nación abre la edición con una nota en la que describe a Paraguay como la meca de gasto de argentinos, que hacen colas interminables en los puentes fronterizos, algo parecido a lo que sucede en los pasos a Chile. La tendencia se acrecienta porque el mercado, según BAE Negocios, aguarda que el dólar siga a la baja por el blanqueo y siga abaratando todos los canales importadores.

Aunque siempre, por supuesto, late la alternativa doméstica de La Salada, cuyas ferias cobran una vida nocturna increíble, en la que los royalties de las marcas, los aportes jubilatorios y el IVA no tienen cabida.

Terminó el 1er. tiempo

Austeridad en el consumo, cautela en las reservas en los lugares veraniegos, son indicadores más bien depresivos al finalizar el primer tiempo del desafío planteado por la administración de Mauricio Macri al populismo kirchnerista.

Lo que varía del tanteador objetivo de la disputa es la interpretación que le da cada lado de la grieta. La ex Presidenta CFK ametralló a sus rivales y a “traidores” con tuits navideños, asediada por las causas judiciales por corrupción, entre las que las que le sigue el juez Julian Ercolini por asignación de obra pública van en camino al procesamiento.

-----------

"De CFK al tándem Macri y Massa hay un abismo de diferencias. No se puede llegar a sus costas por el mismo camino" https://t.co/5i5lwi1Viw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 25 de diciembre de 2016

-----------

La opinión de la ciudadanía que transcurre estas fiestas entre ajustada en los gastos, aterrorizada por el futuro laboral o directamente en la lona, se divide en dos bandos: los que atribuyen las desventuras a que los que estuvieron antes se robaron todo y a los que culpan los que vinieron de gobernar para los ricos. El destape de las coimas que repartió la constructora brasileña Odebrecht durante la gestión K terminaría de darles la razón a aquellos que ven en la corrupción el germen del mal de todas las penurias.

El círculo rojo se encarga de hacerlo notar todas las veces que puede, y las que no también. Después del fin de semana navideño, es La Nación el diario que sale con los tapones de punta en su portada, al afirmar que la contratista brasileña de infraestructura recibió obras por más de US$ 10 mil millones en Argentina, y trato especial, desde 2003, justo el año en que comenzó la era kirchnerista. No menciona a los Calcaterra, familiares cercanos de los Macri, y socios de Odebrecht y Austral Construcciones.

Para contrarrestar la ofensiva mediática y judicial contra el buen nombre y honor de Cristina, Página/12 reflota las más de 50 empresas y vinculaciones offshore en diversos paraísos fiscales, relacionados con el grupo Macri, lo mismo que la cuenta descubierta a nombre de Mauricio en Nueva York.

La idea sería algo así como emular una de las diversiones más sofisticadas de la noche metropolitana: la lucha en el barro, que consiste en juntar dentro de una pileta llena de tierra y con un poco de agua a contendientes semidesnudos, sean de despedidas de solteros, mujeres o streappers, que se tironean para revolcarse en el “engrudo” que se forma, de donde salen enchastrados a celebrar.



Clarín le da franco esta vez a los del otro lado de la grieta y opta por destacar uno de los pocos avances diplomáticos de la coalición Cambiemos: que el Foreing Office les haya transmitido a los isleños que se trabaja en un vínculo más constructivo con la Argentina. Esto es a partir de la firma de convenios de intercambios varios, pero fundamentalmente de la apertura del continente a la integración de los habitantes insulares, tema en el que su compañero de ruta editorial había tomado la delantera la semana pasada.

La inseguridad es común denominador de ambos diarios en sus portadas: Clarín pone de relieve la protesta de los vecinos en el barrio de Flores mientras agoniza el adolescente baleado por motochorros el fin de semana, y La Nación el procesamiento de dos comisarios por enriquecimiento ilícito. Impunidad y connivencia son dos caras de la misma moneda. Fue sintomático que en una nota que hiciera en una villa para TN el periodista especializado en “bajos mundos”, Martín Ciccioli: una mujer que admitía robar en los colectivos se lamentó de no estar en edad ni tener estudios para ingresar en la policía.

Tal vez haya sido pura casualidad, pero un título de Clarín alerta sobre el cambio climático y señala a 2016 como el año más caluroso de la historia. Al tener siempre sus enfoques tufillo de oficialistas, parece un “centro” para el sinceramiento del gobierno de que, pese a los tarifazos, habrá cortes de luz en el verano.

Sin embargo, hasta ahora Juan José Aranguren parece tener a los planetas más influyentes de la opinión pública alineados de su lado, ya que la amplitud térmica de todas las jornadas torna más frescas las noches y morigera el termostato de los aparatos de aire acondicionados.

Como los pronósticos más serios ya preveían desde antes que asumiera el macrismo, las inundaciones serían una de las mayores amenazas a la producción agropecuaria, y la provincia de Buenos Aires volvería a sufrirlas. Pergamino se acaba de anotar en la lista de damnificados del fenómeno meteorológico de La Niña que trae copiosas lluvias de difícil drenaje en las cuencas hídricas de la región.

Es uno de los goles en contra que registra la gobernadora María Eugenia Vidal en la agitada gestión que tuvo desde que asumió. Haberse acordado tarde de dar respuesta a este peligro que ya se ceñía de entrada sobre el interior de la provincia. Pero como las urgencias del conurbano y del parlamento le consumieron el tiempo y las energías, las aguas le suben turbias. De todos modos, el scorer le sigue dando muy a favor, sobre sus compañeros, colegas o correligionarios, según de donde provengan, y de eso toman nota las encuestas.

A tal punto es así que al término del primer cuarto, si la política se midiera como en el hockey sobre césped, la gobernadora acumuló resto para enfrentar uno de los desafíos más duros que le presenta el 2do. cuarto, preelectoral: la fecha de inicio de las clases según cómo le vaya en la pulseada con los gremios docentes, donde los K y la izquierda la esperan agazapados, aunque mirados de reojo por la población luego de las graves falencias reveladas por el escándalo de las pruebas PISA.

el gobierno duplicó el gasto anual del Presupuesto que le dejara el kirchnerismo

Otros de los que salvaron el año fueron los inversores en Lebacs, que obtuvieron una ganancia del 10% en dólares, según resalta. Tendrían que prenderle una vela al presidente del Banco Central,, por su cruzada antiemisión monetaria para convalidar lo menos posible inflación. El mismo diario, en la misma edición, recuerda en tal sentido que. La deuda externa le financió gran parte, pero la economía necesitaba de yaguaretés verdes, paisajes australes azules y billetes de todos los colores para un carrusel de precios que marchaba a más de 40% anual promedio. Salían a borbotones de la Casa de la Moneda y el BCRA atajaba como podía absorbiendo con los Lebacs y las tasas de plazos fijos.

Ámbito Financiero, pese a su posición política contraria, le encuentra un costado positivo a esos vaivenes monetarios y muestra que el derrame hizo crecer el crédito privado en $46.700 millones. Pero también desde su óptica opositora, BAE Negocios le atribuye al BCRA responsabilidad por la recesión.

La Navidad dejó a medio gobierno de vacaciones, con el resto de la clase política recomponiendo fuerzas luego de un intenso año de idas y vueltas alrededor de un poder que hizo gala de endeblez, aplicó demasiada billetera y poco látigo en las relaciones para beneplácito de los hijos del rigor emergentes del kirchnerismo.

Tras los brindis, el mundo sin fronteras del espectáculo guarda luto por sendos golpes al corazón: en Buenos Aires murió a los 71 años el cineasta Eliseo Subiela, director del “Hombre mirando al Sudeste”, y en Inglaterra, se fue a los 53 años el mítico cantante George Michael. Los fans y seguidores de ambos quedamos con la sensación de que aún tenían mucho para decir.