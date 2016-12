Luego de tantas idas y vueltas, finalmente el ministro de Economía y Hacienda Alfonso Prat-Gay tomó la determinación de dejar la Casa Rosada

Ganancias, choques con la Jefatura de Gobierno (Marcos Peña), Federico Sturzenegger (Banco Central) y los coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui fueron parte de los disgustos que se lleva el funcionario.

Mientras tanto, sonaron como candidatos Mario Quintana y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, aunque rápidamente desmintieron la posibilidad de Quintana.

Lo cierto es que para las 12 de este lunes 26 de diciembre, el jefe de Gabinete Marcos Peña llamará a una conferencia de prensa para oficializar la información.

Con la salida de Prat-Gay, el presidente Macri sufre su segunda caída del 'Mejor equipo de los últimos 50 años' a tan sólo un año de arrancar: Isela Costantini dio el portazo en Aerolíneas Argentinas tras una fuerte discusión con el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

"Me fui porque comenzaba este desorden"

Recordemos que Part-Gay fue presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la gestión K, renunciando al mismo en muy malos términos. Un 25 de julio de 2012 pronosticó: “Me fui porque quería respetar la ley, quería un Banco Central independiente. Me ofreció Néstor Kirchner seguir 6 años más y no lo acepté y no me arrepiento. Sabía lo que hacían los Kirchner en Santa Cruz y no me equivoqué porque lo hicieron con el país también” y agregó que “en ese momento había que hacer lo que estábamos haciendo”.

Sin medias tintas, agregó: “El problema en Argentina no es económico sino político. Lo aplauden a (Guillermo) Moreno (secretario de Comercio). (Hugo) Moyano (líder de la CGT) es el enemigo al que hay que destrozar. (Daniel) Scioli (gobernador bonaerense) es el enemigo al que hay que pegarle sin que se dé cuenta. Se perjudica la economía y a quienes menos tienen”.

"Me fui porque comenzaba este desorden", disparó en aquel 'A fuego lento', al aire de canal 26.

¿Estamos ingresando al mismo túnel?