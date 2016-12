Rápido de reflejos, el periodista Luis Novaresio ('#DeboDecir, América TV) lo dejó contra las cuerdas sin margen de maniobra: "Con el diario del lunes, ¿votarías a Aníbal (Fernández) o a (María Eugenia) Vidal?".

Al respecto, el militante K y panelista de Intratables (América TV), Diego Brancatelli, tambaleó: "Y... (silencio) Es muy difícil. Pasa que la idea sería que no esté Aníbal como candidato, porque debería ser Florencio (Randazzo). No sé. Es díficil, me pusiste una pregunta difícil de responder".

La determinante consulta se dio luego de sus declaraciones un tanto sorpresivas, ya que de a poco se va a amigando con Cambiemos, algo que en su momento era su gran amenaza, a tal punto de querer dejar el país: "Vidal me ha sorprendido gratamente".

"La bancás a Vidal", reafirmó el conductor de #DeboDecir (domingos 22:30).

"Sí, me gusta y no tengo vergüenza en decirlo. Tiene un gran desafío y es muy diferente a Macri: sus gestos, hechos, todo. Tiene una sensibilidad que no es la de Macri. No soy 'vidalista', pero valoro y sigo".