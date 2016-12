Alfonso Prat-Gay renunció al Ministerio de Hacienda y Finanzas. La noticia ya tiene muchas repercusiones, y algunos de los dirigentes de la oposición se expresaron al respecto, tanto en declaraciones a la prensa como en sus cuenta de las redes sociales.

Una de las primeras en opinar fue la diputad del Frente Renovador Graciela Camaño, quien criticó el desdoblamiento del ministerio tras la salida de Prat-Gay, que será reemplazado por Luis Caputo y Nicolás Dujovne. "Es el Gobierno que más ministerios ha creado, habitualmente los Gobiernos han tenido ocho o nueve Ministerios en Democracia y la política económica sigue buscando el rumbo. Espero que lo encuentre, por el bien de los Argentinos, que hemos hecho un gran sacrificio este año".



"Argentina es un país pobre, y es imprescindible que el Gobierno encuentre el rumbo económico, nos llama la atención un Gobierno con 23 Ministerios, no sé si lo hace más o menos eficiente, pero a un año de Gobierno advertimos que se siguen dividiendo y no me parece adecuado, me parece que habría que tener algún criterio distinto, pero es la potestad que tiene el Gobierno de tomar y despedir funcionarios", dijo en declaraciones a radio Mitre.



Por su parte, la diputada nacional Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, fue durísima con Alfonso Prat Gay. “Prat Gay endeudó en u$s 45.000 M y dejó inflación en 40%. Ahora lo echan desde Villla La Angostura. Lo reemplaza otro ex JP Morgan y Deutsche”, lanzó.

Otros se expresaron a través de su cuenta de Twitter:

La salida del Ejecutivo de @alfonsopratgay es un hecho que preocupa. Aportaba otra visión a un Gobierno que parece encerrarse sobre sí mismo — Facundo Moyano (@Facundo_Moyano) 26 de diciembre de 2016

RENUNCIÓ PRAT GAY

Una vergüenza: A MMacri le renuncia el Ministro de Economía y el tipo está de vacaciones...

¿QUIEN GOBIERNA ESTE PAIS? — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 26 de diciembre de 2016

En medio de la recesión económica,caída del consumo, renuncia el Min. de Hacienda y Finanzas, y #Macri de vacaciones https://t.co/KZRZWUojzV pic.twitter.com/nJBOs7xMtw — Juan Cabandié (@juancabandie) 26 de diciembre de 2016

Renuncia Prat Gay y Macri de vacaciones. La coordinación de la ceocracia!! — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) 26 de diciembre de 2016