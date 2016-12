Tal como ya informó Urgente24, Alfonso Prat-Gay fue desplazado este lunes (26/12) del ministerio de Hacienda y Finanzas. Y justamente hoy es el cumpleaños número de 60 de Elisa Carrió, quien fue la la principal defensora de la designación de Prat-Gay al frente de dicha cartera. Cómo habrá tomado esta decisión de Mauricio Macri, es todo un misterio. Pero probablemente, éste pueda ser el peor regalo que reciba en el aniversario de su natalicio...

A través de su cuenta de Twitter, Carrió compartió en las últimas horas diversas imágenes de los festejos por sus 60 años. Pero aún no dijo nada sobre la salida de Prat-Gay, quien en 2009 fue candidato en la lista de la Coalición Cívica. Recordemos, además, que fue Carrió quien impulsó al ex titular del Central para que llegara al ministerio de Hacienda y Finanzas.



Sin dudas, esta decisión de Mauricio Macri de desplazar al economista no caerá bien a su aliada en Cambiemos, quien todavía no ha realizado declaraciones.

Por fin llegan los 60! pic.twitter.com/gM11S2RnhV — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de diciembre de 2016

Llegando a mis 60 pic.twitter.com/Pf9jBarL6E — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 26 de diciembre de 2016

Por fin los 60!! pic.twitter.com/JU2Sgw2IAx — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 26 de diciembre de 2016

Algunas repercusiones en Twitter:

Rajan a Prat Gay justo el día del cumpleaños de Carrió. — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) 26 de diciembre de 2016

Ya abondó Sanz, Lousteau, Prat Gay, no sé, el Pro se cierra. Que no se olviden que ganaron con el voto de otras fuerzas politicas. #Carrió — vanvan (@vanvan1202) 26 de diciembre de 2016

Con las patas en el Huapí y en su 20° vacación, Macri limpió a Prat Gay en el 60 natalicio d Carrió. Mirá cómo hace terrorismo interno, boby — Tachame La Doble (@ytachameladoble) 26 de diciembre de 2016