El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, aseguró este lunes que la representación opositora no acudirá a las reuniones de la mesa de diálogo hasta tanto el Gobierno de Nicolás Maduro cumpla con las demandas acordadas con el Vaticano.

“No se puede seguir aceptando el caraetablismo (sic) del Gobierno”, sentenció el vocero de la coalición opositora, durante una rueda de prensa, donde leyó la respuesta a la carta enviada por el monseñor Pietro Parolin, representante de la Santa Sede, al oficialismo y la oposición en días pasados.

La próxima reunión se tiene prevista para el 13 enero, sin embargo, la MUD se niega a continuar con las conversaciones con el Gobierno, debido a que éste se ha “burlado” del pueblo venezolano, al no cumplir con los acuerdos.

Por tal sentido, Torrealba exigió a las partes mediadoras verificar el cumplimiento de los acuerdos y hacer presión para que el Gobierno cumpla con los mismos, los cuales, según afirmó, la representación de la Iglesia exigió a través de una comunicación confidencial.

Según el comunicado enviado este sábado a Parolín, las exigencias son “Implementación urgente de las medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas que está sufriendo la población”, que “las partes concuerden el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro”, que “se tomen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución”, y que “se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos”.

El papa Francisco se refirió este domingo a la situación de Venezuela, e indicó en su mensaje navideño del urbi et orbi que espera que la "valentía" anime a los venezolanos a dar los pasos para poner fin a las tensiones.

"No existen condiciones para restituir el próximo 13 de Enero un diálogo directo", afirmó la MUD en un comunicado que difundió el sábado en el que pidió al Vaticano, que actúa como facilitador en el proceso, que active los mecanismos para verificar "el no cumplimiento de los acuerdos" por parte del gobierno.

La alianza opositora sostiene que el oficialismo no acató el compromiso de fijar un cronograma electoral, no liberó a los llamados "presos políticos", no abrió un canal humanitario para recibir alimentos y medicinas del exterior, y mantiene su postura de enfrentamiento y desconocimiento de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

A pesar de la paralización de los diálogos, la MUD a pidió al Vaticano y al resto de la comunidad internacional mantener la ayuda "política y diplomática".