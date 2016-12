El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, señaló: "Conocemos la situación, pero no es el momento indicado para hacerse presente. A partir de mañana con el secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro convocamos a los vecinos a una reunión, como hacemos habitualmente.

El delito no se resuelve con más delitos".

El ministro no contempló autorizar ningún operativo policial para contener la toma de la comisaria 38 de esta noche y apeló a los efectivos de la seccional.

"Entendemos el descontento de la gente, el reclamo es justo pero el trabajo para mejorar la seguridad no es de un día para el otro", agregó Ocampo en diálogo con TN.

Un centenar de vecinos decidieron marchar a partir de las 20 frente a la comisaria 38 de Flores, en reclamo de seguridad por la muerte de Brian, joven de 14 años baleado por motochorros y que pasó tres días con muerte cerebral. La protesta terminó con la toma y destrucción de la seccional.

Respecto a las estadísticas que marcan que Flores es uno de los barrios con más homicidios, Ocampo señaló "no es el momento para estadísticas. Sabemos que no hay soluciones mágicas. Hace 12 años que no se hablaba de seguridad, nosotros empezamos un proceso de reforma de la seguridad pública".

Este medio publicó la semana pasada el problema de la gestión Larreta en la Comuna 7 que integra el barrio de Flores, por la inseguridad. Un factor importante es la villa 1-11-14, cuna del narcotráfico en la Ciudad, un delito federal que dependerá de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.