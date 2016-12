Este lunes 26/12, día de cambios en el gabinete económico, uno de los hombres más político de Macri, el Ministro del Interior Rogelio Frigerio, habló en una entrevista televisivia sobre la salida de Alfonso Prat Gay.

Entrevistado por el periodista Maximiliano Montenegro, habló acerca de lo que significa la modificación y el ingreso de Nicolás Dujovne frente a la cartera de hacienda. Frente a la consulta de si Macri “echó” a Prat Gay, Frigerio dijo: “Las responsabilidades económicas no dependen de un súper ministro como viene realizándose de hace años. Eso es un cambio importante, hoy la responsabilidad es de varios ministros que integramos el gabinete económico”.

“Tiene mucho más que ver la forma en la que queremos plantear la política económica que el fondo. Se quiere cambiar la forma y el fondo” sostuvo el funcionario nacional. Frigerio resaltó: “Se privilegia el trabajo en equipo por sobre las individualidades y esa es la razón por la cual el Presidente toma esta determinación”.

Frente a la consulta sobre si la economía del país se encuentra encaminada, Frigerio expresó: “Lo que ocurrió en los primeros meses fue que tuvimos desactivar la bomba que nos dejaron. Tuvimos que modificar las variables económicas que estaban desquiciadas. Argentina fuera de los mercados, el cepo cambiario, las exportaciones, tuvimos que sacar la basura fuera de la alfombra. Transparentar lo que estaba ocurriendo, una de esas el proceso para bajar la inflación. Hubo un cambio importante y esperamos que la tendencia a bajar la inflación siga presente, estamos convencidos que estamos por el buen camino y que los problemas de competitividad y productividad para solucionarse no tienen atajos como ocurriía en el pasado hay que ir con los diferentes sectores de la economía y creemos que este trabajo va a tener sus frutos positivos el próximo año”.

¿Macri echó a Prat Gay por el “blanqueo”?

El periodista consultó a Frigerio sobre una de las conjeturas de las que se habló durante la jornada donde se decía que Macri no iba a permitir el rédito político del blanqueo de capitales de la próxima semana a Alfonso Prat Gay. Donde se estima que el mismo es una recaudación superior a los US$50 mil millones. Por lo que Frigerio rechazó esta conjetura y detalló: “Probablemente el mismo ex Ministro anuncie y no tiene que ver con ningún tipo de mezquindad” expresó.

Nicolás Dujovne ¿Es más radical que Alfonso Prat Gay?

Frigerio especificó (Nicolás) Dujovne “Solo va a ser Ministro de Hacienda se va a ocupar de las cuestiones de presupuesto, gasto público, el INDEC y la AFIP no otras vinculadas con otros ministerios” aclaró. “Se cambió la política respecto a lo que venia pasando en las últimas décadas que para nosotros no tuvo buenos resultados. Hoy hay un presidente que lidera el país y hay un gabinete económico donde varios ministros tenemos responsabilidades y además nos juntamos una vez por semana para generar coordinación”.

¿Cuándo reactiva la economía?

También hablo que la influencia de Lopetegui y Quintana y dijo “Todos el equipo económico tiene que convivir y trabajar en conjunto, distintos ministerios que tienen bajo la responsabilidad los aspectos económicos del país”. Las perspectivas de la economía de Cambiemos Frigerio especificó: “Algunas cosas pudimos resolver en esta etapa del año, en los últimos meses vimos cómo empezó a caer la inflación”.

Ganancias

Frente a la consulta de que si la renuncia de Prat Gay obedece a un pase de factura por la inacción en el tema ganancias, Frigerio dijo: “Con Alfonso también estuvimos trabajando en tratar de darle una solución con el impuesto a las ganancias”, además criticó nuevamente la actitud de Massa y Kicillof en el tema y dijo “por suerte primo la sensatez sobre la demagogia y el populismo”.

¿Cómo sigue la política económica para el 2017?

“El principal que tenemos es la reducción de la pobreza. Hemos recuperado el poder de la justicia, el Congreso ya no es una escribanía.La relación con los gobernadores ahora si nosotros no reducimos la pobreza a fin de mandato hemos fracasado, necesitamos para eso generar inversiones y trabajo”.

Y continúo: “La pobreza estructural es mucho mas grave que la pobreza por ingreso, es el 40% nosotros tenemos que atacar a ambas. El año que vienen la Argentina va a crecer después de años de estancamiento”. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de nuevas modificaciones en el gabinete en los últimos años del 2016, el Ministro del Interior dijo que ese es un tema de decisión del Presidente, por lo que no descartó ninguna otra renuncia.