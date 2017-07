Shakira dejó el salón justo cuando pusieron una de sus canciones

Nadie puede asegurar si fue un momento de incomodidad o simplemente una coincidencia. Pero lo cierto, según los testigos, es que la cantante Shakira dejó por un momento el salón donde se celebraba la boda de Lionel Messi justo cuando el disc jockey puso uno de sus temas durante la fiesta.

Danilo Michaut, encargado de la musicalización del comentado evento, contó en varios medios que la cantante colombiana, pareja de Gerard Piqué -compañero de Messi en el Barcelona- dejó la pista de baile justo cuando empezó a sonar 'La bicicleta', el hit que interpreta junto a Carlos Vives.

Michaut, oriundo de Rosario, contó en declaraciones a Telefe que los organizadores de la fiesta le pidieron que, por las dudas, no vuelva a reproducir un tema de Shakira por temor a incomodar a la invitada.

"Puse un sólo tema de Shakira en la primera tanda que fue 'La Bicicleta' el que canta a dúo con Carlos Vives, ella en ese momento se levantó del salón -quizás fue al baño-. Fue una especulación nuestra que ella no se sintió cómoda, así que por las dudas no pusimos más temas de ella. Pero no fue un pedido de ella", dijo en declaraciones a LT8 de Rosario.