2017, año de elecciones decisivas

América Latina y Caribe

"En 2017 habrá 3 elecciones presidenciales en América latina (Ecuador, Honduras y Chile), 1 legislativa (Argentina) y locales en México y Nicaragua. Pocas citas ante las urnas que servirán de antesala a un 2018 mucho más movido y trascendental: elecciones presidenciales en países tan importantes como México, Venezuela, Colombia y Brasil así como en Paraguay", escribió Rogelio Núñez en el portal Infolatam. Las presidenciales que habrá en América Latina en 2017 son, según Núñez, "como un test en torno a las tendencias generales que está viviendo la región: el supuesto 'giro a la derecha', el ascenso de figuras 'anti-stablishment' y la configuración de gobiernos divididos en los que el color político del gobierno no coincide con el de las cámaras legislativas."

> El 19/02 habrá elecciones generales en Ecuador: los votantes elegirán al nuevo Presidente ya la Asamblea Nacional. El Presidente actual, Rafael Correa, no podría ser reelecto ya que ha cumplido sus 2 mandatos. "En Ecuador, el correísmo se presenta por primera vez sin Rafael Correa como candidato. Si bien Alianza País (N de la R: partido de Rafael Correa) parte como clara favorita podría verse obligada a disputar una segunda vuelta donde el riesgo para el oficialismo residiría en que el voto anticorreista se uniera frente al heredero del actual presidente, Lenín Moreno", explica Núñez. Una encuesta de Cedatos realizada en noviembre muestra una intención de voto del 36,2% para Lenín Moreno; un 22% para Guillermo Lasso, empresario y político líder del partido Creando Oportunidades (CREO), definido por Wikipedia como afín a ideas demócrata-liberales; un 9,7% para Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano); y un 7,3% para Paco Moncayo (Izquierda Democrática y Acuerdo Nacional por el Cambio). De mantenerse esta tendencia, Moreno y Lasso irían a una 2da. vuelta. Sin embargo, la encuesta arrojó otro dato interesante que es que al cierre del estudio, el 51% de los ecuatorianos entrevistados aún no había decidido a quién va a votar.

> El 19/11 habrá elecciones presidenciales en Chile. Si ninguno de los candidatos obtiene una mayoría absoluta, la segunda vuelta será en diciembre de 2017. La Constitución (y la realidad) impide que Michelle Bachelet, la actual Presidente, se presente a un 2do. mandato consecutivo (no hay posibilidad de reelección en Chile, aunque Bachelet cumple con su 2do. mandato porque en el medio Sebastián Piñera fue Presidente). Según Núñez, el "giro a la derecha" que ha ocurrido en la región puede confirmarse en Chile, donde "la coalición izquierdista Nueva Mayoría (N de la R: coalición que agrupa partidos de izquierda y centroizquierda y que lidera Bachelet) podría perder frente a Chile Vamos (N de la R: coalición de partidos de centro, derecha y centroderecha) que muy posiblemente tendrá como abanderado a Sebastián Piñera", ya que "quien fuera Presidente entre 2010 y 2014 lidera las encuestas en estos momentos", escribió Núñez. Por debajo de Piñera en las encuestas se encuentra Alejandro Guillier, periodista y senador independiente que ha venido creciendo en las encuestas, cercano al Partido Radical (socialdemócrata). En los últimos meses dio un salto de 10 puntos, destaca Núñez, y algunas encuestas nuevas lo proyectan inluso por encima de Piñera. Guillier, al que se compara con Jimmy Morales, de Guatemala; o Donald Trump en Estados Unidos, por ser una figura anti-establishment, de rápido e inesperado ascenso, aspira a ser el candidato de Nueva Mayoría en lugar de Ricardo Lagos, quien se encuentra por debajo de Guillier en las encuestas, en un 3er. puesto. La principal bandera de Guillier -en consonancia con otros candidatos anti-establishment que avanzan en el mundo- es la de no ser político: “No soy del establishment. No soy de la clase política, no saben por dónde iría y se sienten amenazados, porque dicen que si entra un candidato ciudadano, va a tratar de traer más gente del mundo ciudadano y eso es correcto. No puedo estar con el mismo discurso. Probablemente algunos sienten que se les podría jubilar anticipadamente”, manifestó en una cita recogida por Infolatam.

> En marzo habrá primarias en Honduras y el 26/11 habrá allí elecciones generales. Recordemos que en 2009 el Presidente hondureño Manuel Zelaya, fue expulsado del poder faltándole 7 meses de mandato, al tiempo que promovía una consulta popular con fines continuistas, aunque la ley se lo impedía. Desde el 2014, gobierna en Honduras el Presidente Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional. Según la agencia Reuters, con Hernández ha bajo la tasa de homicidios en Honduras, pero también han aumentado bajo su mando, las acusaciones de abusos por parte de soldados, desde que el ejército fuera desplegado en 2012. El 11 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó oficialmente a las primarias que se celebrarán el 12/03/2017, en las que serán electos los candidatos presidenciales de cada partido. El Partido Nacional inscribió al actual mandatario Juan Orlando Hernández, decisión rechazada por la oposición por considerar que violenta la legislación. En abril de 2015, la Corte Suprema hondureña ratificó la resolución que da vía libre a la reelección presidencial "de manera continua" (la pelea por la reelección ya había estado en el corazón del golpe contra Zelaya en 2009). La oposición dijo que desafiaría esa ley. Sin embargo, en diciembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras resolvió inscribir al actual Presidente para que busque la reelección presidencial en 2017. Las otras corrientes dentro del Partido Nacional inscribieron a Ramón Castillo y Eva Fernández. La fuerza política Libre (Libertad y Refundación), creada por el expresidente Manuel Zelaya y sus copartidarios, inscribió a Xiomara Castro, esposa de Zelaya, como candidata, aunque otros 2 movimientos presentarán sus candidatos. El Partido Liberal, por su parte, inscribió los movimientos de Enrique Ortez Sequeira, Gabriela Núñez, Luis Zelaya, Eduardo Martell, Carlos Montoya y Guillermo Escobar. Según Núñez, Hernández, del Partido Nacional, tiene todas las posibilidades de ganar en la próxima elección hondureña.

> El 29/10/2017 habrá elecciones legislativas en Argentina. La votación será clave para Cambiemos, que no desea perder terreno en el Congreso. "En cuanto a la posibilidad de que se acentúe la tendencia de lo que se conoce como gobiernos divididos, ese escenario podría tener lugar en Argentina donde Mauricio Macri se juega el mantener la gobernabilidad del país. La coalición que le sostiene, Cambiemos, no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado y busca ampliar su número de legisladores. Una derrota en estas elecciones se leería como una derrota del gobierno y le dejaría muy debilitado para el bienio de gobierno que le resta", escribió Núñez en Infolatam.

Otras elecciones que habrá en América Latina en 2017, son:

> Elecciones locales en México.

> Elecciones locales en Nicaragua.

> Elecciones generales en la Islas Malvinas (serán elegidos los 8 miembros de la Asamblea Legislativa).

> Elecciones generales en Bahamas.

Asia

> Para la revista Time, la transición política más importante que el mundo enfrenta en 2017 no involucra de hecho una elección. En octubre o noviembre, China celebrará su 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. No es una elección per se -los chinos no votan- pero en esta reunión a puertas cerradas, los oficiales nombrarán a los máximos líderes del país durante los próximos 5 años. Pero dado el nivel de rotación que habrá este año, el Congreso de 2017 podría dar forma al futuro chino por los próximos 15 años. Es que 5 de las 7 personas que actualmente conforman el todopoderoso Comité Permanente del Politburó chino tienen que ser reemplazadas, mientras que alrededor de la mitad de los 18 miembros fuertes del Politburó también están por retirarse. Hay pocas dudas de que el Presidente chino, Xi Jinping, que asumió el cargo en noviembre de 2012, a partir de su elección en el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, continuará durante otro mandato más hasta 2022.

> Otra elección clave en Asia será la de Hong Kong, en donde hace 2 décadas que prima una relativa calma bajo el marco de "un país, dos sistemas", explica The Atlantic. Recordemos que el nombre oficial de Hong Kong es Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, y que el modelo "un país, dos sistemas" implica que Hong Kong es una región administrativa china con un alto grado de autonomía, tiene hasta su propio sistema de aduanas y fronteras externas. Pero la harmonía parece estar deteriorándose, advierte The Atlantic. En 2014, los estudiantes de Hong Kong llevaron adelante las protestas conocidas como la Revolución de los Paraguas o Primavera Asiática, luego de que Beijing decidiera modificar el sistema electoral del Congreso Nacional del Pueblo para tener una influencia mayor en quién gobierna Hong Kong. La ciudad es gobernada por un Jefe Ejecutivo que tiene poderes de largo alcance, puede promulgar sus propias leyes orgánicas. Actualmente, el comité electoral de 1.200 personas nombradas por Beijing decide quién obtiene el puesto. Los que protestan quieren que los votantes de Hong Kong elijan el jefe ejecutivo directamente, explica Lindsay. La cuestión ha dividido la política de Hong Kong desde entonces. El líder actual, Leung Chun-ying, que se ha puesto del lado de Beijing desde que ausmió el puesto en 2012, acaba de anunciar que no buscará la reelección. Con Leung fuera de carrera, la nueva favorita es Regina Ip, la ex secretaria de Seguridad de Hong Kong y actual líder del Nuevo Partido del Pueblo, pro-Beijing. Pero puede no ser la que los electores en Hong Kong quieren. El secretario de Finanzas, John Tsang, que dijo que las protestas eran potencialmente una "fuerza importante y constructiva", lidera en la última encuesta con el 28% del apoyo. Ip, en contraste, sacó solo el 8%, explica The Atlantic. Pero Beijing podría bloquear la candidatura de Tsang porque teme hacia dónde podría querer ir el movimiento de protesta. El mes pasado, el Presidente chino, Xi Jinping, le dijo a Leung que estaba "muy preocupado" por Hong Kong, y advirtió explícitamente contra la posibilidad de la independencia de Hong Kong.

regina-ip.jpg

> Habrá que prestar atención también a la elección en Corea del Sur. "Corea del sur está en un alboroto. En diciembre, el Parlamento del país votó para someter a impeachment a la Presidente, Park Geun-hye, por su amistad cercana a Choi Soon-sil, una mujer acusada de ejercer una influencia indebida en Park", escribió Mirren Gidda, de la revista Newsweek. Para sumarle detalles de novela al escándalo político, Soon-sil es la hija del líder de un culto estilo chamánico, según Wikipedia. "La Corte constitucional del país ahora tiene 180 días para decidir si Park se queda o se va. Si la noticia es mala para Park-lo cual parece probable-una elección debe ser celebrada dentro de los próximos 60 días, considerablemente antes que la fecha planeada de diciembre de 2017", escribió Gidda. "Aun si Park conserva su puesto, está constitucionalmente impedida de presentarse otra vez. De los 3 hombres que esperan sucederla, Moon Jae-in, que perdió la presidencia ante Park en 2012, es quien lidera las encuestas. También está en carrera Ban Ki-moon, el ex secretario general de la ONU que representa al partido Saenuri, el de Park. Y luego hay un 3er. candidato, Lee Jae-myung, cuyos seguidores lo llaman el Trump de Corea. Es una comparación algo errónea-las opiniones políticas de Lee están mucho más cerca de las de Bernie Sanders-pero su rápido surgimiento en las encuestas y su tendencia a hacer comentarios controversiales, no son muy diferentes a la campaña del Presidente electo de USA", escribió Gidda.

El llamado a elecciones de la junta vino después de que el pueblo tailandés votara a favor de una Constitución que el ejército habia escrito. El documento aumento el poder de las fuerzas armadas, permitiéndole aplicar la ley marcial sin consentimiento del Gobierno y otorgándole el privilegio de elegir la cámara alta del Parlamento del pa

ís

En agosto de 2016, la junta militar que gobiernadesde el golpe de Estado en 2014, anunció que celebraría elecciones democráticas en 2017, 3 años después de haber echado por la fuerza al 1er. ministro electo del país,. El golpe marcó la doceava vez que que el ejército tailandés tomó contol de Gobierno desde la revolución de 1932 que terminé el sistema de monarquía absoluta. "", escribió Gidda. "Armados con poderes más fuertes, el ejército parece haberse envalentonado. En noviembre, el vice primer ministro,, dijo que las elecciones no serían llevadas a cabo si le pudiesen causar daño al país." Por eso por el momento, hay poco reaseguro de que el pueblo tailandés pueda ir a las urnas el año que viene.

> Antes del 25/07/2017, habrá elecciones en India. El Presidente actual, Pranab Mukherjee, podría ser elegido nuevamente dado que no existen límites a los mandatos en India. El Presidente es elegido por un colegio electoral que consiste de los miembros elegidos de las 2 cámaras del Parlamento, las cámaras elegidas de las asambleas legislativas de los 29 estados del país y los miembors elegidos de las asambleas legislativas de los Territorios de la Unión -Delhi y Puducherry-, explica Wikipedia. Pero India es una república federal parlamentaria por lo que el hombre clave es el Primer Ministro, Narendra Modi, un nacionalista hindú y miembro de la organización de derecha Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), según lo describe Wikipedia. Ocupa el cargo desde el 26 de mayo de 2014.

Habrá además en Asia:

> Elecciones presidenciales y parlamentarias en Timor Oriental.

> Elecciones presidenciales en la República de Kirguistán.

> Elecciones presidenciales en Mongolia.

> Elecciones presidenciales en Singapur.

> Elecciones presidenciales en Turkmenistán.

Europa

> El 15 de marzo habrá elecciones generales en Holanda. El controversial político holandés Geert Wilders ha prometido sacar a Holanda de la Unión Europea si su partido de extrema derecha, el Partido de la Libertad (PVV) gana las elecciones en marzo, explica James M. Lindsay en The Atlantic. Wilders podría obtener la chance de cumplir su promesa: el PVV ha subido en las encuestas últimamente, y está ahora adelante del partido del actual 1er.r Ministro holandés, Mark Rutte. Lindsay explica que el PVV está avanzando porque Wilders astutamente utilizó su juicio por discurso de odio, que acaba de concluir -fue condenado pero no castigado por el cargo menor de incitar a la discriminación por haber dicho que quería ver menos inmigrantes marroquíes- para presentarse como el defensor de la libertad de expresión y como víctima de la locura de la corrección política. Wilders construyó su nombre en la política holandesa con dichos anti-islam y anti-inmigración. Ha propuesto proscribir el Corán, imponer un impuesto al velo y prohibir la construcción de mezquitas. La carrera ha sido cabeza a cabeza, con el liderazgo cambiando permanentemente. Si el PVV mantiene su liderazgo, los otros partidos holandeses intentarán probablemente formar un Gobierno de coalición que saque a Wilders del poder. Eso podría dejar a Holanda con un liderazgo político inestable e inmovilizado en un momento en que la Unión Europea enfrenta grandes desafíos, advierte Lindsay.

> Francia tendrá elecciones presidenciales el 23/04/2017. En caso de que ningún candidato saque una mayoría absoluta, la segunda vuelta entre los 2 primeros se llevará a cabo el 7 de mayo. Si bien las encuestas muestran que es improbabe que Marine Le Pen, líder del partido de derecha, Frente Nacional, sea la próxima Presidente de Francia, la mayoría de los expertos políticos franceses creen que es muy probable que llegue a la 2da. vuelta electoral. Si llega a esa instancia, podría pasar cualquier cosa. Le Pen ha sido ayudada por sus seguidores entusiastas y sus oponentes divididos, explica Lindsay de The Atlantic. El actual Presidnte, François Hollande, ante la pobreza de su 4% de aprobación, decidió no presentarse a la reelección. Los socialistas franceses ahora necesitan encontrar un nuevo candidato. Miembros del partido de centro-derecha, los Republicanos, han elegido al ex Primer Ministro, François Fillon, como su nominado. Una victoria de Le Pen podría dar vuelta la política francesa, energizar a los partidos de ultraderecha del resto de Europa, y dejar a la canciller alemana, Ángela Merkel, como la única líder europea abogando por una Unión Europea unificada. Pero aun en el caso de perder, Le Pen podría llevar a Francia hacia la derecha mientras que sus oponentes buscan endurecer su discurso para alcanzar el de ella en temas como inmigración, terrorismo y la Unión Europea. Además de las presidenciales en abril, Francia tendrá elecciones legislativas el 11 y 18 de junio (es un sistema de 2 rondas) para elegir los miembros de la Asamblea Nacional.

> Alemania llevará a cabo elecciones presidenciales y parlamentarias en 2017. Las presidenciales, de menor importancia, tendrán lugar el 12/12/2017. Las parlamentarias, en las que se eligen los miembros del Bundestag (Parlamento federal de Alemania), se llevarán a cabo en una fecha que aún debe determinarse, pero que podría llevarse a cabo entre el 27/08/2017 y el 22/10/2017, dado que la ley alemana requiere que la próxima elección tenga lugar un domingo entre 46 y 48 meses después de la primera reunión de la asamblea actual (eso fue el 22/10/2013). La actual canciller Ángela Merkel ha anunciado que se presentará a un 4to. mandato. Está en el puesto desde 2005. En sus 11 años a cargo, le ha puesto su estampa personal a la política y economía europea, explica Lindsay de The Atlantic. Ha impuesto medidas de austeridad para lidiar con la crisis de deuda de la eurozona, dio la bienvenida a más de un millón de refugiados en Alemania, y lideró el esfuerzo europeo por presentarse un frente unido contra una agresiva Rusia. Lo más probable es que el partido de centro-derecha de Merkel, el Partido Cristianodemócrata, gane, aunque también es probable que pierda asientos en el Parlamento. Sigmar Gabriel, del Partido Socialdemócrata, de la centro-izquierda, fracasó en tomar impulso entre los votantes alemanes y está 10 puntos por debajo de Merkel en las encuestas (34% a 24%), en datos obtenidos por The Atlantic. La carta inesperada en esta elección podría ser el partido Alternativa para Alemania (Afd), el partido de derecha, anti-inmigrante, anti-islam y euroescéptico. Le ha ido sorprendentemente bien en las elecciones estatales y locales de Alemania, y tiene hasta 13% del apoyo. Podría ganar más apoyo si crece la oposición a la política de inmigración de Merkel. Si lo impensado ocurre y Merkel pierde, la Unión Europea podría estar en un gran problema, advierte Lindsay.

Si bien esas son las 3 elecciones europeas a las que el mundo prestará mayor atención, habrá otros comicios que no deberemos dejar de mirar en el continente:

> El 04/05/2017 habrá elecciones locales en Reino Unido, todavía revuelto tras el Brexit, que probablemente estarán dominadas por las secuelas del referendum, advierte Marcel Michelson, de Forbes. Se elegirán los consejos ingleses, escoses y galeses, así como a los Alcaldes Regionales Ingleses.

> En octubre de 2017 habrá elecciones legislativas en República Checa. Los 200 miembros de la Cámara de Diputados serán elegidos y el líder del gobierno resultante se convertirá en el Primer Ministro. La fecha exacta de la elección será elegida, según requiere el artículo 63 de la Constitución, por el Presidente.

> El 11/09/2017 habrá elecciones parlamentarias en Noruega. La legislatura noruega renovará sus 169 asientos. Noruega tiene una particularidad que la diferencia de otros sistemas parlamentario: su Parlamento no puede ser disuelto antes de que termine el mandato de 4 años, por lo que llamar a elecciones anticipadas allí es imposible sin romper la ley electoral que dicta la Constitución del país.

> A fines de septiembre o principios de octubre habrá elecciones municipales en Portugal. La elección consiste de 3 votaciones separadas en los 308 ayuntamientos de Portugal. Se vota la Cámara Municipal, cuyo ganador es elegido alcalde; la Asamblea Municipal, el órgano deliberativo del municipio, una especie de legislativo local; y la junta de freguesia, que es el órgano de gobierno de este nivel administrativo.

> Elecciones presidenciales en Hungría (recordemos que es una república parlamentaria, por lo que el hombre clave seguirá siendo por un tiempo más el Primer Ministro, Viktor Orbán, si todo marcha bien hasta 2018 cuando volverá a haber elecciones parlamentarias).

> El 02/04/2017 habrá elecciones parlamentarias en Armenia. Serán las primeras elecciones luego del referendum constitucional de 2015 que aprobó reformas para que Armenia se convirtiese en una república parlamentaria.

> El 18/06/2017 habrá elecciones parlamentarias en Albania.

> Aun no se sabe la fecha exacta, pero en algún momento del año que viene habrá una votación para elegir a los consejos de gobierno locales en Georgia.

> Habrá eleciones generales en Liechtenstein el 05/02/2017.

> El 09/04/2017 habrá elecciones presidenciales en Serbia (república parlamentaria constitucional).

> Elección presidencial en Eslovenia.

Medio Oriente

La elección clave del Medio Oriente en 2017 es Irán. "Los candidatos anti-establishment no son realmente una preocupación en Irán dado que el Consejo de Guardianes-el cuerpo de 12 personas que se asegura que la política del país esté alineada con la ley islámica-veta y apreba a todos los candidatos que se presentan a elecciones", escribió Brian Murphy, en The Washington Post. "La compleja estructura de Gobierno iraní representa que el Supremo Líder, Alí Jamenei, es quien toma las decisiones finales, apoyado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán. De todos modos, como hemos visto con el actual Presidente moderado, Hassan Rouhani, los presidentes determinan la trayectoria a corto plazo del país." ¿Puede Hassan Rouhani schockear al mundo una segunda vez? Primero sorprendió al mundo allá por 2013, ganando la presidencia de Irán en una victoria arrolladora, venciendo a varios candidatos de línea dura en el camino, escribió James M. Lindsay en The Atlantic. Crítico de su controversial y combativo antecesor, Mahmoud Ahmadineyad, Rouhani prometió mejorar los lazos con Occidente, revitalizar la economía e implementar una carta de derechos civiles. Pero aprendió rápidamente que gobernar es más difícil que hacer campaña, advierte Lindsay. Rouhani fue quien negoció un acuerdo nuclear con Occidente, liberando a Irán de muchas de las sanciones que enfrentaba. Pero con la victoria de Donald Trump, el éxito ahora parece endeble. Al mismo tiempo, la economía iraní continúa floja, la mitigación de las sanciones debe todavía proveer resultados tangibles, y la carta de derechos civiles ha recibido críticas mixtas, afirma Lindsay. Afortunamdanete para Rouhani, la facción de línea dura de Irán debe todavía juntarse en torno a una alternativa popular para hacerle amenaza. Ahmadineyad ha dado pistas de querer presentarse a la presidencia, pero el Líder Supremo, el ayatolá Jamenei, tácidamente lo descalificó para presentarse, expica Lindsay, cuando dijo que era una figura demasiado "divisiva". Así que por ahora, Rouhani es el favorito para ganar un segundo mandato. No hay que olvidar, sin embargo, que Irán tiene una historia de elecciones presidenciales volátiles. Cuando Ahmadineyad ganó la reelección en 2009, las acusaciones de que los resultados de la elección habían sido falsificados impulsaron meses de malestar social, protestas y violencia.

> La otra elección que habrá este año en Medio Oriente será la del Líbano. Se suponía que debía haber elecciones generales en el país en 2014. Sin embargo, el fracaso del Parlamento en ponerse de acuerdo sobre un nuevo Presidente, y por el punto muerto que resultó de 14 intentos sin frutos de elegir un Presidente, el Parlamento decidió extender su mandato por 2 años y 7 meses más el día 05/11/2014 (el nuevo Presidente debe elegido por el Parlamento antes de que las elecciones legislativas pudan ser llevadas a cabo). La traba para ponerse de acuerdo tuvieron que ver con el conflicto civil sirio, explica Wikipedia, ya que tanto el Gobierno sirio como la oposición tienen importantes aliados en partidos libaneses. La guerra civil siria ha tenido sus consecuencias en el Líbano -especialmente en las primeras etapas del conflicto-, tanto a partir de las fisuras internas que ha provocado, como a través de la llegada masiva de refugiados. La propia demografía diversa del Líbano es reflejo de la diversidad siria, por lo que las tensiones han aumentado allí. El 31/10/2016 finalmente fue elegido Presidente Michel Aoun. Se espera que el Líbano lleve a cabo elecciones parlamentarias en mayo del año que viene, la primera votación legislativa en 8 años.

América del Norte

> El 07/11 habrá elecciones gubernamentales en los estados norteamericanos de Virginia y Nueva Jersey, así como elecciones legislativas estatales en ambas cámaras de la legislatura de Nueva Jersey y en la Cámara baja de la legislatura de Virginia.

África

Según Conor Gaffey, de la revista Newsweek, las próximas elecciones africanas a las que deberemos prestar atención, son:

> Kenia: La historia electoral de Kenia está plagada de tensiones, explica Gaffey. Las preparaciones para las próximas elecciones, en agosto de 2017, no han sido la excpeción: una serie de protestas lideradas por la oposición contra la comisión electoral del país llevaron a la muerte de varias personas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los miembros de la Comisión Electoral Independiente (IEBC según sus siglas en inglés) de Kenia, aceptaron renunciar para que el país tenga una comisión fresca de cara a la votación. Pero los enfrentamientos evocaron memorias de la elección de 2007, cuando la violencia estalló después de la votación y duró varios meses, con alrededor de 1.200 personas asesinadas. Gaffey indica que probablemente los candidatos principales sean los mismos que en 2013: el actual Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el veterano opositor, Raila Odinga. Según un informe sobre crimen económico de PricewaterhouseCoopers, Kenia es el tercer país más corrupto del mundo, mientras que al-Shabab continúa lanzando ataques en las ciudades fronterizas.

> Liberia: En octubre de 2017 habrá elecciones presidenciales en Liberia aunque lo más destacado según Newsweek es quién no participará: Ellen Johnson Sirleaf, la actual Presidente de Liberia y primera Presidente mujer de África -se retira al término de su 2do. mandato, tal como requiere la Constitución del país-. Sirleaf recibió el premio Nobel de la Paz en 2011 por su trabajo ayudando al país a recuperarse de su brutal guerra civil, y se enfrentó a la epidemia del ébola, que se cobró más de 4.800 vidas y devastó la economía. Con el retiro de Sirleaf, habrá varios personajes que intentarán reemplazarla: George Weah, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de África, anunció que se presentará a elecciones por segunda vez tras haber sido derrotado por Sirleaf en 2005. Otro candidato probable es Jewel Howard Taylor, senadora y ex esposa de Charles Taylor, el jefe militar de Liberia condenado por crímenes de guerra en Sierra Leona en una corte apoyada por las Naciones Unidas.

> Ruanda tendrá elecciones en agosto de 2017. En los 22 años que siguieron al genocidio del país en 1994, la política de Ruanda ha sido casi sinónimo de Paul Kagame, explica Gaffey. El Presidente de 59 años fue comandante del Frente Patriótico Ruandés, que negoció un cese al fuego para terminar con la matanza de más de 800.000 tutsis y hutus moderados a manos de hutus extremistas en el país. Desde ese momento, las organizaciones internacionales le han dado el crédito a Kagame de transformar Ruanda de una zona de guerra a un país próspero y estable. El país tuvo un crecimiento anual promedio del PBI del 8% entre 2001 y 2015, explica Gaffey, y está considerado el segundo país adonde es más fácil hacer negocios del África subsahariana por detrás del paraíso fiscal, la isla de Mauritius. El país hasta tiene la mayor representación femenina en su Parlamento, con el 64% de los miembros de la cámara baja, mujeres, según la Unión Interparlamentaria. Pero hay quienes critican que el progreso de Ruanda disimula una falta de oposición política. Cuando el país llevó a cabo un referéndum en diciembre de 2015 sobre enmendar los límites de los mandatos presidenciales, más del 98% de la población votó a favor, allanándole el camino para que Kagame potencialmente gobierne Ruanda hasta 2034. Organizaciones de derechos humanos han acusado a Kagame de aplastar la libertad de expresión, y no permitir que emerja una oposición robusta. Un activista opositor y un periodista desaparecieron en 2016, mientras que 2 políticos opositores han sido arrestados, según Human Rights Watch.

> República Democrática del Congo. El país iba a celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre, ante la conclusión del segundo -y último, según manda la Constitución- mandato al poder de Joseph Kabila. Pero no pasó. Kabila adujo que 10 millones de votantes no estaban registrados, y la comisión electoral dijo que la elección sería retrasada hasta por lo menos 2018, explica Gaffey. La posposición de las elecciones despertó la ira en la oposición, lo que desató una ola de protestas callejeras; entre ellas una con duros enfrentamientos en la capital Kinshasa en septiembre, adonde fueron asesinadas 50 personas, según fue reportado. Según una encuesta reciente, de 7.500 congoleses, tres cuartos quieren que Kabila se vaya antes de que termine este año, por lo que será un desafío para el Presidente mantener a sus oponentes bajo control durante un año más, sin la chance de votar.

Otras elecciones que habrá en África en 2017 serán:

> Elección legislativa en Algeria.

> Elección legislativa en Angola (agosto). El Presidente angoleño desde hace 37 años, José Eduardo dos Santos, ha dicho que se retira, aunque medios angoleños cuestionan que eso vaya efectivamente a pasar.

> Elección legislativa en Chad.

> Elecciones legislativa en la República del Congo.

> Elecciones legislativas en Gambia (este año hubo elecciones presidenciales cuyo resultado el Presidente desde hace 22 años, Yahya Jammeh -que inicialmente había reconocido su derrota- se negó a aceptar).

> Elecciones legislativas en Madagascar.

> Elecciones lesgislativas en Senegal.

> Elecciones generales en Sierra Leona.

> Elecciones generales en Somalilandia.

> Elecciones municipales y regionales en Tunisia.

Oceanía

> La elección general de Nueva Zelanda será llevada a cabo cuando el actual Parlamento del país se disuelva o expire su mandato. El mismo fue elegido en septiembre de 2014, y la última fecha posible para elección de 2017 es el 18 de noviembre.

> Habrá elecciones generales en Niué, un país insular en el océano Pacífico Sur conocido como la Roca de la Polinesia. Tiene un estatus de libre asociación con Nueva Zelanda a pesar de poseer un autogobierno, y posee una población de 1.190 habitantes según un dato del año 2014 presentado en Wikipedia.

> Habrá elecciones legislativas en Micronesia, una región de Oceanía que comprende los archipiélagos del oeste del oceáno Pacífico que cuenta con una población de 340 mil habitantes.

> Elecciones generales en Papúa Nueva Guinea, un país soberano de Oceanía que ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea.