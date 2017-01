Argentinos en medio de guerra comercial por carnes entre USA y la UE

Antes que Donald Trump asuma en la Casa Blanca, Estados Unidos y la Unión Europea se encuentran en pie de guerra comercial porque en el Viejo Continente no quieren seguir recibiendo carnes tratadas con hormonas y estarían a punto de suprimir las compras preferenciales asignadas a cortes premium de animales terminados en corral, bajo la denominación cuota 481, lo cual haría caer en la volteada a las exportaciones argentinas desde los feedlots.

La señal de alarma fue disparada por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) al convocar a una audiencia pública para evaluar la posibilidad de volver a aplicar represalias sobre productos europeos, a modo de castigo por las trabas de la Unión Europea (UE) para importar carne estadounidense tratada con hormonas.

USA recogió el guante y los ganaderos esperan la asunción de Trump para endurecer la posición y volver a la guerra comercial con la UE, para lo cual aplicaría los sobrearanceles eliminados tras la negociación de la 481. Precisamente la cuota había nacido en 1999 como un aporte comunitario para frenar el conflicto, por lo cual lo más probable es que, aunque sea directo con USA, la UE elimine el cupo completamente para todos los países habilitados, entre ellos el nuestro.

El director de Valor Carne, Miguel Gorelik, escribe muy sintéticamente de qué se trata esta guerra: en 1998, USA ganó un panel en la Organización Mundial del Comercio que le daba derechos a imponer aranceles adicionales de importación sobre determinados productos europeos por hasta casi US$120 millones, algo que instrumentó desde 1999.

Resulta que en 2008 iba a cambiar el listado de rubros afectados, principalmente alimentos, pero la UE inició negociaciones de las que surgió la después llamada cuota 481, a mediados de 2009.

Se trataba de una medida unilateral de la UE, que inicialmente benefició a contados países (USA, Canadá y Australia), a los que se fueron agregando posteriormente Uruguay y luego la Argentina, además de Nueva Zelandia.

Este contingente tampoco admite carne con hormonas, lo que limita la producción de hacienda apta para ese negocio en los países autorizados del Nafta.

Tres años después, la cuota se iba a ampliar a 45 mil tons, aunque se llegó a 48 mil tons para contar con 3 mil tons exclusivas para Canadá, país que también participó del reclamo original ante la OMC.

Liberación de hormonas

En USA están muy frustrados por la dificultad en producir carne sin hormonas, a lo que se agrega que otros países aprovechan esta cuota mucho más, cuando entienden que estaba destinada para ellos.

Además, con una relación dólar/euro más desfavorable les resulta hoy difícil maximizar su aprovechamiento.

En este marco, la insistencia más reciente de USA para eliminar la restricción a las hormonas se encontró con el compromiso de la UE de negociarlo en el marco del acuerdo de libre comercio entre ambos (T-TIP por Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Como ahora la UE anunció que no iba a completar esa negociación en este año, el USTR decidió iniciar el camino de las represalias mencionadas, iniciativa que está poniendo al juicio público.

Si esto se concretara, lo más probable es que la UE elimine la cuota 481 completamente, algo que tendría derechos para hacer, ya que se trata de una decisión teóricamente unilateral.

Sin embargo, países como Australia y Uruguay, que han venido contribuyendo con unas 10/15 mil tons anuales cada uno a esta cuota, podrían alegar derechos adquiridos en la OMC, con buenas chances de ganar el reclamo, aunque con la necesaria interrupción por varios meses o años, mientras se dilucida el tema.

Por el contrario, la Argentina, que logró más tarde la autorización para abastecer esta cuota y exportó muy poquito gracias a la “década ganada”, tendría posibilidades mucho más limitadas, afirma el editor.

Pero la cuota 481, por sus características productivas, ofrece posibilidades más inmediatas que la Hilton, para cuyo completo cumplimiento habrá que esperar a que aparezca una mayor cantidad de novillos trazados.

Las vedettes cárneas

Según el reporte a octubre último de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria, la cuota feedlot 481 ocupa el 2% del volumen de carnes despachado en total al exterior y percibe el 3% de los US$ 1.000 millones que habrá de ingresar en el año que finaliza.

Otro de los tipos de carne que reciben tratamiento privilegiado en los principales mercados, como la cuota Hilton, ocupa el 14% de los cargamentos al exterior, con Alemania como principal destino, y recauda el 29% del valor exportado. La cuota 481 es como un plus europeo a la Hilton.

Pero más allá de estos avatares, Argentina cumplió en su totalidad con la cuota 481 (reservada a carne de animales que fueron terminados en feedlots) correspondiente al ciclo 2015/16

De las 48.200 toneladas que conforman ese cupo se computaron envíos a la UE por 48.041 toneladas, según informes de la Unión Europea. Y con respecto a la Cuota Hilton, la Argentina fue el que peor performance tuvo en el período 2015/16, al menos cuando la medición se hace en términos porcentuales, ya que en valores absolutos fue el país que más carne Hilton exportó: 16.938 toneladas Hilton, lo que significa el 55% de su cupo, según Senasa. Por su parte, Australia que tiene un cupo de 7.150 toneladas completó el 95%; Uruguay (6.300 tons.) envió el 99%; Brasil (10.000 tons.) embarcó el 93%; Nueva Zelanda (1.300 tons.), completó el 100% y Paraguay que tiene adjudicadas mil toneladas mandó el 92% de ese cupo.

La publicación especializada Valor Carne explica que la producción de novillo 481 enfrenta una serie de dificultades:

> por un lado, y aunque los frigoríficos se estiren a pagar este animal joven entre 5 y 8% más que el Hilton, los números del corral no cierran; y

> por el otro lado, las exigencias de los tipificadores oficiales, que usan métodos estadounidenses de clasificación y calificación de las reses, determinan un alto porcentaje de rechazo por edad (en el norte), por exceso de engrasamiento (limitación también comercial), por falta de marbling y por machucones.

El rechazo puede llegar al 30 %, si la operatoria no está bien ajustada; y el veto a los asados destinados al consumo (apancetamiento) puede tocar 50 %. Los importadores europeos están mostrando un fuerte interés por estos cortes de animales terminados a corral, al punto que el precio del conjunto de 18 cortes prácticamente no ha caído en el último año.

El mercado internacional muestra algunas noticias favorables. En Brasil se ha moderado la devaluación del real, y una baja oferta de ganado por la retención en marcha empuja al precio del novillo, que se ubica en los 2,40 dólares por kilo en gancho (4,20 en nuestro país).

Hasta ahora, los exportadores brasileños no estarían trasladando la tremenda caída de la materia prima en dólares del último año a las cotizaciones FOB de la carne que exportan.

En Australia, por su parte, caen sus exportaciones mes a mes, porque se está agotando –dentro de un período de liquidación– la posibilidad de seguir comiéndose indefinidamente el stock ganadero.

La hacienda, en dólares, está 14 % más cara que un año atrás y el menor saldo exportador de este país ya se siente en China y Estados Unidos. Los pronósticos a mediano plazo son de baja en los volúmenes embarcados.

Qué es la cuota Hilton



Argentina es el país que mayor porcentaje de cuota posee con 30 mil toneladas anuales, la mayor parte de las cuales son distribuidas por el gobierno nacional entre empresas frigoríficas (una porción minoritaria se asigna a emprendimientos de grupos de productores ganaderos).

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes.

El origen fue un acuerdo comercial dado en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en la llamada Ronda Tokio, en 1979.

En esa rueda, la entonces Comunidad Europea acordó asignar un cupo a arancel preferencial para realizar exportaciones a su mercado de cortes vacunos de alta calidad a otras naciones. Cumplido el cupo, puede seguir exportándose bajo el arancel común.

Argentina posee actualmente una cuota con 29.500 toneladas anuales, con una compensación de 500 toneladas para los próximos tres ciclos comerciales.

Aunque éste es un segmento que atiende un selecto grupo de frigoríficos, el sector en su conjunto ha tenido una performance significativa. Las exportaciones de carne vacuna fresca y congelada se incrementaron cerca de 10% entre enero y octubre de este año en comparación con igual período de 2015, cuando se comercializaron aproximadamente 176 mil toneladas equivalente a res con hueso.

Al décimo mes de 2016 se registró un total de casi 193 mil toneladas equivalentes res con hueso comercializadas a los diversos mercados, sostiene el informe de la Subsecretaría de Ganadería.

En este sentido, las carnes frescas (enfriadas y congeladas) concentraron el 99,73% de los envíos, dentro de los cuales se incluyen los cortes destinados a la Cuota Hilton (14%) y a la Cuota feed lot 481 (2%); mientras que las carnes procesadas representaron el 0,27 % restante.

Los destinos principales de la carne fresca fueron China (40%), Chile (19%), Israel (17%) y Rusia (8%); en tanto que Alemania reunió el 63% de los destinos correspondiente a la Cuota Hilton.

Por su parte, las carnes procesadas se destinaron principalmente a Italia (27%), Bolivia (24%), Paraguay (15%), Gran Bretaña (12%) y Brasil (12%).

Los valores exportados en los 10 meses sumaron u$s847 millones, monto que implica un incremento de 12% respecto a los registros de igual período en el 2015.

La Cuota Hilton representa un 29% del valor exportado, mientras que la Cuota 481 alcanza un 3%.

La cotización por tonelada promedia los u$s4.466 y se ubica un 3,9% por encima de los registros del 2015.

De esta manera, las proyecciones indican que este año concluirá con un total de 231 mil toneladas res con hueso exportadas, y su valor superará los u$s1.000 millones.

Los cortes de carne vacuna de calidad superior se obtendrán de animales provenientes de establecimientos inscriptos en el “Registro de Establecimientos Rurales proveedores de ganado para faena de exportación con destino a la Unión Europea”.

De acuerdo con la información relevada y a título de referencia, pueden comentarse algunos valores y productos comercializados en el marco de la exposición: Hilton U$S 15.700/U$S 15.900, R&L U$S 15.800/ U$S 16.000, picanha a Brasil U$S 11.500 calidad premium y U$S 10.500 calidad inferior, cortes de la rueda para el mercado chino U$S 4.600, bife ancho Hilton U$S 13.500, y cortes del cuarto delantero destino china en U$S 3700.

Liquidación de vientres

La intervención oficial del mercado exportador de cortes bovinos –instrumentada en 2006 pero reforzada en 2008– junto con una sequía histórica ocurrida en 2008/09 generó una liquidación masiva de vientres que provocó el colapso de la industria frigorífica argentina.

En el ciclo 2008/09, el cupo de exportación de cortes de alta calidad destinados a la Unión Europea (“cuota Hilton”) se distribuyó entre 67 plantas frigoríficas. Fue la última vez que la cuota fue asignada por las autoridades de la Secretaría de Agricultura.

Un año después la tarea pasó a manos de la Oncca (función que actualmente cumple la Ucesci luego de la eliminación de ese organismo). El número de frigoríficos que participaron del negocio en el ciclo 2009/10 se redujo a 49. Por entonces comenzaron a registrarse desprolijidades con anticipos discrecionales y asignaciones tardías del cupo.

Año tras año, la cantidad de frigoríficos exportadores que participaban del negocio Hilton fue cayendo por una razón muy simple: cada vez quedaban menos plantas exportadoras.

En el ciclo 2012/13 el cupo fue asignado a 29 frigoríficos. Y en las campañas 2013/14 y 2014/15 se otorgó a 27 y 26 frigoríficos respectivamente. El dato es que la cuota correspondiente al período 2015/16 se repartió entre apenas 24 frigoríficos.

En los fundamentos de la norma que adjudicó la distribución de la cuota Hilton 2015/16 se indica que los frigoríficos Vare, Amancay y Pampa Natural (controlada por La Anónima) “se encontraron inactivos y sin producción” en buena parte del último año.

Amancay, además, no cuenta ya con la habilitación exigida para exportar carne bovina fresca a la Unión Europea (razón por la cual no se le otorgó cupo en el presente ciclo).

La mayor parte del cupo 2015/16 se asignó a las firmas JBS Argentina, Friar (Vicentín), Quickfood (BRF), Arre Beef, Frigorífico Gorina, Importadora y Exportadora de la Patagonia (La Anónima), Ecocarnes, Compañía Bernal (controlada por Gorina, Arre Beef y Viande), Exportaciones Agroindustriales Argentinas (Cresud), Frigorífico Rioplatense y Logros (ver listado completo).