Feliz 2017: Macri, Obama & Francisco

3 videos en el inicio del nuevo año

Macri

En un mensaje a los argentinos, de 1'17" de duración, el presidente Mauricio Macri afirmó: "Termina el año, un año duro, un año donde todos tuvimos que poner el hombro, un año que nos puso a prueba y donde confirmamos que queremos un cambio. Queremos vivir en un país donde las cosas se hacen, en un país donde podamos proyectar un futuro y el de nuestros hijos", planteó el presidente en el video.

Y continuó: "¿Y saben qué? Si nos respetamos, si nos decimos la verdad, si ponemos cada uno de nosotros nuestro máximo esfuerzo, ese esfuerzo que dignifica, que nos hace ser quienes somos, nos va a ir bien".

"Pero no es un camino corto, es un camino largo, pero es el que nos lleva a la felicidad. Es el que nos va a reencontrar, el que nos va a permitir trabajar juntos, que va a permitir demostrar todo lo que somos capaces de hacer y eso es lo que necesito que crean", agregó.

"Yo confío en ustedes, pero necesito que ustedes confíen en todo lo que son capaces de hacer. Feliz año para todos. El mejor 2017 para todos los argentinos. Gracias. Muchas gracias", finalizó Macri desde su lugar de descanso, en Villa La Angostura, Neuquén.

Obama

El presidente de USA, Barack Obama, defendió los logros alcanzados durante sus 8 años de Gobierno y prometió seguir al servicio de su país en el "importante" papel de ciudadano.

"Ha sido el privilegio de mi vida servirles como Presidente. Y mientras me preparo para asumir el papel aún más importante de ciudadano, sé que estaré allí con ustedes en cada paso del camino para asegurar que este país siempre se esfuerce por cumplir con la increíble promesa de nuestra fundación", prometió Obama en su tradicional discurso semanal de los sábados difundido por la Casa Blanca.

El mandatario prometió que seguirá al lado de los estadounidenses para asegurarse de que en el futuro se cumplen dos de los principios fundacionales del país: que todos los ciudadanos han sido creados iguales y que tienen el derecho a perseguir la felicidad y tratar de cumplir sus sueños.

En su discurso, Obama resaltó los logros alcanzados durante su Presidencia a nivel internacional mediante el uso de la diplomacia, como el restablecimiento de las relaciones con Cuba, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y el pacto nuclear logrado con Irán en julio de 2015.

Francisco

La “lógica del pesebre” no se centra en el privilegio, en las concesiones ni en los amiguismos. Es la lógica divina, la lógica del encuentro, de la cercanía y la proximidad: en su despedida de 2016, el Papa insistió en recordar el estilo de Jesús: la pequeñez.

Al celebrar las vísperas en la Basílica de San Pedro, también recordó a los jóvenes. Lamentó la paradoja de una sociedad moderna que pretende idolatrar la “eterna juventud” por un lado, mientras por otro condena a los jóvenes al desempleo, a la precariedad y a la falta de oportunidades: “Hemos creado una cultura que, por un lado, idolatra la juventud queriéndola hacer eterna pero, paradójicamente, hemos condenando a nuestros jóvenes a no tener un espacio de real inserción, ya que lentamente los hemos ido marginando de la vida pública obligándolos a emigrar o a mendigar por empleos que no existen o no les permiten proyectarse en un mañana. Hemos privilegiado la especulación en lugar de trabajos dignos y genuinos que les permitan ser protagonistas activos en la vida de nuestra sociedad. Esperamos y les exigimos que sean fermento de futuro, pero los discriminamos y condenamos a golpear puertas que en su gran mayoría están cerradas”.

Todavía viviendo el espíritu navideño, Francisco dijo: “El pesebre nos invita a asumir esta lógica divina. Una lógica que no se centra en el privilegio, en las concesiones ni en los amiguismos; se trata de la lógica del encuentro, de la cercanía y la proximidad. El pesebre nos invita a dejar la lógica de las excepciones para unos y las exclusiones para otros. Dios viene él mismo a romper la cadena del privilegio que siempre genera exclusión, para inaugurar la caricia de la compasión que genera la inclusión, que hace brillar en cada persona la dignidad para la que fue creado”.

Pero pidió no ser ingenuos, porque los cristianos son tentados para vivir en la “lógica del privilegio”, que “aparta-apartando”, que “excluye-excluyendo”, que “encierra-encerrando los sueños y la vida de tantos hermanos nuestros”. Llamó a los fieles a admitir que no pocas veces parecen “miopes” o quedan presos de la actitud “altamente integracionista” de quien quiere hacer entrar por la fuerza a otros en sus propios esquemas.

Al terminar la celebración, el Papa se trasladó hasta la Plaza de San Pedro donde visitó el nacimiento monumental y el árbol de Navidad de 25 metros de altura que fueron colocados junto al obelisco central y saludó a algunos peregrinos que se acercaron espontáneamente.