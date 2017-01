Advierten que un "supervolcán" está despertando (Video)

Científicos advirtieron que la zona volcánica de Campi Flegrei ("Campos ardientes"), al noroeste de Nápoles, se acerca a un estado "crítico".



La caldera de los Campos Flégreos ocupa un espacio de más de 12 kilómetros de ancho en el golfo de Nápoles, la mitad de ellos bajo las aguas del Mediterráneo. En su superficie los géiseres, las fumarolas, los cráteres y los estanques de barro hirviendo atestiguan la constante actividad hidrotermal que tiene lugar bajo la corteza.



Según los científicos este supervolcán, dormido desde hace casi cinco siglos, podría estar despertando, publica El Mundo.



Una investigación realizada por geólogos italianos y franceses, publicada en Nature Communications, sugiere que el magma en el interior de los Campos Flégreos podría estar alcanzando un "punto crítico de presión desgasificadora". Según los autores, de alcanzarse este nivel la expulsión de gases magmáticos calentaría los fluidos y rocas hidrotermales hasta deformarlas, desencadenando un proceso de inestabilidad podría culminar en una erupción.



En 2012 las autoridades italianas aumentaron el nivel de alerta de verde a amarillo, una categoría que establece la necesidad de vigilancia científica para la caldera en torno a la que viven más de 500.000 personas.



"Desafortunadamente, la vulcanología no es una ciencia precisa", explica Giovanni Chiodini, investigador del Instituto de Geofísica y Vulcanología de Bolonia y coautor del estudio, "y las previsiones a medio-largo plazo no son posibles".



Las calderas volcánicas desarrollan sistemas hidrotermales complejos en períodos de reposo. Cuando el volcán despierta, son las interacciones entre el magma y esos sistemas las que determinan si se producirá o no una erupción. A lo largo las últimas décadas se han venido detectando pequeñas variaciones en el nivel del suelo, un indicador de que la roca fundida está llenando lentamente la cámara de magma de la montaña.



De este modo, no se sabe cuándo el volcán entrará en erupción, pero la posibilidad de que suceda es cada vez más certera.





# Cómo afectaría al planeta



La erupción de un supervolcán como el de los Campos Flégreos arrojaría a la atmósfera cantidades masivas de roca, ceniza, polvo y dióxido de azufre, suficientes para bloquear la radiación solar y provocar un descenso global de las temperaturas globales. Un fenómeno que los científicos denominan 'invierno volcánico', según publica El Mundo.



Esta caldera volcánica se formó hace más de 39 mil años con una explosión que lanzó cientos de kilómetros cúbicos de lava, rocas y sedimentos. Fue la mayor erupción que ocurrió en Europa en los últimos 200 mil años, según los científicos. Y ha sido relacionada con la extinción de los neandertales.



En 2010, investigadores de la Universidad de San Petersburgo publicaron en la revista Current Anthropology un trabajo en el que señalaban a la actividad volcánica en esta zona como responsable de importantes variaciones tanto en el clima y como en el ecosistema eurasiático, que habrían contribuido a la extinción de estos homínidos.



Desde entonces el supervolcán italiano ha registrado otros dos grandes estallidos: hace 35.000 y 12.000 años. Se sabe que una erupción menor tuvo lugar 1538, aunque los científicos no tienen más datos que las narraciones recogidas en las crónicas de la época. Se sabe que duró ocho días y modeló el Monte Nuovo para darle su forma actual.