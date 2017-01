Aprevide al rescate de Moyano: Refuerzan la seguridad en Alvarado

La Aprevide anunció este miércoles (04/01) que garantizará la custodia en el club Alvarado de Mar del Plata y sus dirigentes tras los violentos episodios que se produjeron en esa institución en el momento en que el diputado nacional Facundo Moyano presentaba al nuevo entrenador, club del que es vicepresidente y que participa en el Torneo Federal A, cuando dos facciones de la barra brava se enfrentaron en la calle. Una persona ingresó en el hall del edificio de Alvarado, efectuó varios disparos y dos personas resultaron heridas.

Por eso, titular del organismo de seguridad bonaerense, Juan Manuel Lugones, manifestó en declaraciones periodísticas que “por mandato del ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo” viajó a Mar del Plata luego del ataque que se produjo el martes por la noche.

El funcionario se reunió en un hotel céntrico de la ciudad con el presidente del club, Pablo Mirón, y con Facundo Moyano, quien estuvo presente durante los hechos.

Por su parte, Moyano cuestionó en declaraciones radiales la actuación de la policía que estaba en el lugar y señaló que “los que tienen que actuar son las autoridades de la provincia; el dirigente ya puso la cara, ya los echó del club y sin embargo la violencia sigue”.

“Nosotros no vamos a ser indiferentes. Me causa mucha pena ver que es un club que decidió no financiar a estos delincuentes y que sigue padeciéndolos. Si no pueden echarlos, lo vamos a hacer nosotros”, señaló Lugones luego del encuentro.

El funcionario mantuvo además una reunión en los Tribunales locales con el fiscal marplatense Fernando Castro, quien lleva adelante la investigación del episodio, que por el momento no tiene detenidos.

Castro solicitó el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en el club, en la calle Rodríguez Peña y avenida Jara.

Según el portal El Marplatense, el dirigente Federico Huergo, fue trasladado el martes por la noche a la Clínica Colón con una herida en el hombro.

El primer herido identificado fue Cesar Córdoba, de 39 años, quien ha sido barra brava del club y actualmente se encuentra en una facción disidente.

Según fuentes en el lugar, arribó al club sólo y con intenciones de enfrentar violentamente al “grupo oficial”, que se encontraba en la puerta de la entidad.

Los insultos y amenazas de Córdoba se fueron incrementando, al punto que exhibió un revolver y comenzó a los disparos. Fueron más de dos disparos, remarcaron fuentes del “Torito”, aunque muchos de ellos no terminaron impactando en ninguna persona ni en la estructura de la sede social.

Tras ambos traslados de los heridos, se acercó la familia de Córdoba, quienes amenazaron con otra arma al vicepresidente Facundo Moyano y al actual titular de Alvarado, Pablo Mirón.

En las últimas semanas aumentaron los episodios violentos entre ambas facciones de la hinchada de Alvarado. Hubo enfrentamientos a los tiros en diversos barrios del oeste de la ciudad, como así también en las inmediaciones del estadio “José María Minella”.

En tanto, el club postergó el inició de los trabajos de pretemporada previstos para este mismo miércoles en la Villa Deportiva del Club, de la ruta 88.