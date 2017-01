Anti Rattazzi: 2017 necesita pragmatismo

N. de la R.: Al comenzar octubre de 2016, Alfonso Prat-Gay recibió el premio a "Ministro de Finanzas del Año" que concedió la revista de finanzas globales Euromoney, luego de evaluar a decenas de ministros de todo el mundo. Sorprendió la ausencia de entusiasmo en la Administración Macri. El editor de Euromoney, Clive Horwood, destacó que Prat-Gay era el 37mo. Ministro de Finanzas premiado por la publicación desde 1981 pero el único que ha sido premiado 2 veces: en 2016 como ministro y en 2004 por su labor al frente del Banco Central de la República Argentina. En el National Press Club, de Washington DC, que hoy día preside Thomas Burr, corresponsal del The Salt Lake Tribune (de Utah), Prat-Gay recibió el premio, acompañado por quien era su viceministro, Pedro Lacoste; el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato; y el secretario de Finanzas, Luis Caputo; y dijo: “No es mi premio, es el premio de Argentina, de un equipo”. Sin embargo, 60 días después el propio Prat-Gay explicó su salida del gobierno de Mauricio Macri: "No hay que buscar razones que no hay. Había diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo y desde ese lugar yo doy el paso al costado". Prat-Gay había decidido renunciar apenas Macri regresara de sus vacaciones en Neuquén, y el Presidente decidió anticiparse. En el interín, el diario que fundó Bartolomé Mitre hizo historia en los ejemplos de genuflexión de la prensa argentina cuando afirmó lo siguiente: "El Gobierno le brindó una cálida despedida a Alfonso Prat-Gay, quien desde anteayer dejó su cargo en el Ministerio de Hacienda. La salida del economista quedó ratificada con el trámite formal: la publicación en el Boletín Oficial del decreto en el que Mauricio Macri le acepta la renuncia. (...)". ¿'Cálida despedida' cuando el propio Presidente había opinado en términos muy despectivos de Prat-Gay, según testigos, al descubrirlo en la inauguración de un establecimiento de la empresa Havanna, en Mar del Plata, donde estaban presentes periodistas de La Nación? prat-gay1.jpg



por MARCELO TROVATO

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). Alfonso Prat-Gay, dejando de lado la cuestión de gustos acerca de su Keynesianismo, era el mejor cuadro económico que Cambiemos tenía y que daba cierta imagen de certidumbre a los mercados internacionales. Justamente porque seis meses antes de la elección viajó junto a Mauricio Macri a Estados Unidos para realizar pactos de colaboración mutua en caso de ganar en Octubre 2015.

Ahora se fue, no lo echaron ni lo invitaron a renunciar, sino que a partir de la no coincidencia con las políticas que se pretenden llevar adelante, o por lo menos decir que lo pretenden hacer, están lejos de la idea con la que vino a hacerse cargo del Ministerio de Hacienda, la peor señal para el mundo fue su salida, en virtud que uno de los mayores expertos de monedas del mundo deja el Gobierno cuando una guerra sin cuartel está comenzar en términos de competitividad y subsistencia a partir del valor del dólar en Japón, China, México y Brasil, sumado al cada vez mas cercano Eurocrash con el segundo empujón que le dará Italia, luego que se materialice el Brexit.



Partes del pacto incluyeron facetas económicas y flexibilidad y acompañamientos por parte de la banca americana para los primeros meses de gobierno, y otra parte, la que Argentina debe y tiene plazo hasta Marzo/Abril para mostrar resultados son el triángulo Narcotráfico - Policías - Políticos, principal causa de la desintegración social de los últimos años y corrupción a gran escala.

Dujovne, es el segundo fusible, el que menos va a durar en el cargo seguramente, este es el año de Luis Caputo, buscar colocar deuda para intentar prolongar la agonía gradualista, y hacia fines de año, contra la puesta de rodillas frente al FMI, conseguir Dujovne un préstamista de ultima instancia y tras la claudicación, presentar la renuncia y dar paso al tercer fusible, y con la coyuntura mundial declarada realizar, echándole la culpa al mundo, lo que hay que hacer, la tortilla poniendo y rompiendo todos los huevos que hagan falta.

Un blanqueo laboral sin una Reforma Integral Tributaria combinada con una Ley que baje a la mitad la cantidad de Senadores por provincia y a la mitad los Diputados, con la consecuencia escisión de secretarios, secretarios de secretarios, asistentes, asistentes de asistentes está condenada al fracaso.

De la misma manera que como anticipamos el éxito del Sinceramiento Fiscal pero que el dinero se quedaría fuera de la frontera, un blanqueo laboral no constituye diferencia si no se ven señales de seguridad jurídica, blanqueo laboral de empleados públicos, donde primero sobraban dos millones y ahora Dujovne lo niega muy sueltito de cuerpo es poco serio.

La ultima gestión de Prat-Gay y a modo de devolución de favores fue la inclusión de Argentina por parte del J.P. Morgan al concierto de bonos mundial.

** No obstante seguimos siendo mercado de frontera.

** Seguimos con un mercado exportado a New York.

** Seguimos con no mas de una docena de especies con floating suficiente como para que un fondo estilo Templeton decida invertir no mas del 1% de sus fondos.

** Seguimos en un mercado que subió en los últimos tres años mas del 2200% en pesos y 1100% en dólares, mientras que la inflación acumulada en la década no supera el 1900%, las precios no suben hasta al cielo.

** Seguimos con un tipo de cambio atrasado, y aún peor con certeza la inestabilidad del dólar en Argentina está asegurada mientras debamos un 12% del PBI y la inflación para el 2017 tenga un piso real del 35%.

** El miércoles (11/01) tendremos billetes de $ 1.000, y la velocidad de circulación del dinero se acelerará peligrosamente.

** Ingresan dólares el 18/01 por el blanqueo y el 25/01 pero los tomadores siguen y seguirán aprovechando la oferta.

El presidente del BCRA les avisa a los bancos privados que su rentabilidad va a bajar y sin embargo suben sus precios, sólo se vende para arriba, imposible desarmar carteras vendiendo para abajo, buenos negocitos chiquitos para los gatos, los leones aprovechan para desarmar y los ratones se las quedarán un tiempo largo.

La mayoría de los economistas que se arriesgan a pronosticar un 22/25% de inflación para este año, parece que no están evaluando la coyuntura internacional: el año viene plagado de cisnes negros tal como la inminente declaración oficial de un #Tequila, que llevará rápidamente a Brasil, pese a su gran superávit comercial, a defender su mercado exportador generando un #Caipirinha y, en consecuencia, #CHINA y #JAPON acelerarán su depreciación monetaria declarando un #ARROZ.

El dólar a partir de la semana que viene va a "volar" literalmente en el mundo.

Los mercados de renta variable del mundo están cada vez mas inflados y las burbujas durante el 1er. trimestre empezarán a explotar, una a una.

Bajo este contexto, no hay razones para el optimismo. Tampoco para el pesimismo. Hoy y mas que nunca se impone el pragmatismo y razonar que el Gobierno ha demostrado durante el inicio de este año que sigue a la deriva, presionado por la CGT, movimientos sociales y un gasto imposible de aguantar.