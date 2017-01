Controversia por la obra pública golpea el idilio Bordet & Frigerio

PARANÁ. Anticipando lo que será el año electoral, el ministro del Interior, Obras Publicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, lanzó una frase que no satisfizo a sus aliados del gobierno provincial.

Vestido con pañuelo al cuello y un poncho regional al hombro, Frigerio dijo (y con bastante fundamento): “En Entre Ríos hay mucha desinversión y sólo vemos inversión del gobierno nacional”.

Pero sus dichos -durante la visita que el funcionario realizó el jueves 05/01 a la ciudad de Diamante donde participó de la jornada inaugural del Festival de Doma y Folclore que cada año se celebra en esa ciudad- desataron la furia del gobierno provincial.

Frigerio estaba acompañado por el intendente de esa localidad, Lénico Aranda, y por el “gaucho abandonau”, tal como le dicen ahora por acá al senador nacional Alfredo De Ángeli, porque a nadie en la provincia le interesa mucho lo que haga.

Frigerio dijo a la prensa: “A la gente le importa que trabajemos para solucionar los problemas concretos de una provincia que tiene un déficit de infraestructura tremendo, que terminan sufriendo los vecinos de Entre Ríos”.

Hasta ahí, ninguna novedad porque ese déficit podría achacarse a Sergio Urribarri, por ejemplo, y a los K. Por supuesto que el gobernador Gustavo Bordet integró esa cofradía pero... nadie quiso explicitarlo hasta ahora, por aquello de "quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra".

El problema ocurrió cuando Frigerio agregó: “Falta agua potable, cloacas, las plantas de saneamiento, las defensas contra las inundaciones, caminos rurales. En Entre Ríos hay mucha desinversión y sólo vemos inversión del gobierno nacional”.

Tal afirmación provocó la ira del gobierno provincial porque Frigerio estaba confirmando lo que muchos denuncian desde la oposición: que la Administración Bordet es o ineficiente en la gestion o ineficiente en la previsión o carece de creatividad.

De todos modos, salió en defensa de Bordet su jefe del bloque del FpV en la Cámara de Diputados provincial, Juan José Bahillo, quien señaló que la "la ecuación es inversa" y que es la Provincia la que está afrontando las mayores obras con recursos propios.

Es muy importante para el año electoral que se avecina que Bahillo difunda algún power-point con un listado de inversione en ejecución y cómo se financian.

De todos modos, Bahillo intentó fundamentar su afirmación con un ejemplo concreto:

“Le hago saber a Frigerio que actualmente no se está ejecutando ninguna vivienda con el nuevo sistema de financiamiento propuesto por el gobierno de Macri: 66% Nación y 34% Provincia. Lo que está en marcha son obras de la gestión pasada donde el mayor porcentaje (en algunos caso 60%, en otros 80%) las financia la provincia. El resto el gobierno nacional”.

“En términos políticos podemos entender que el ministro Rogelio Frigerio esté de campaña, pero lo que no vamos a aceptar es que falte a la verdad. Quizás no esté debidamente informado. Pero es la provincia la que está enfrentando con fondos propios las obras de infraestructura que se están llevando adelante, salvo contadas excepciones. La ecuación es inversa”, sostuvo Bahillo.

Bahillo aclaró al respecto que hasta la fecha no se ha firmado ningún convenio para nuevas construcciones y desde el 10/10/2016 que no se envían fondos a la provincia por lo que las obras actuales siguen solo con la recaudación del IAPV (Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda).

“La defensa Sur de Concordia en obra es financiada por la provincia en un 34% y la nación en un 66%, mientras que en Concepción del Uruguay ya se licitó la Defensa Norte y se reparará la existente en el margen sur de la localidad. También comparten inversión nación y provincia”, dijo.

Bahillo manifestó que en el 1er. año de gestión de Bordet no se ha recibido ningún fondo por parte del gobierno nacional a obras viales: “Todo lo hecho ha sido con fondos propios o créditos obtenidos por la provincia. A través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se lleva invertido con fondos propios más de 800 millones de pesos para mantener y mejorar los 27.968 km de red vial entre rutas pavimentadas, caminos secundarios y terciarios".

“A modo de ejemplo, le recuerdo al ministro que comenzó la obra del Acceso Sur a Paraná que comprende la construcción de una autovía desde Paraná a Oro Verde, más obra de seguridad vial hasta el Arroyo Salto sobre la RP Nº 11 y un tramo de la RP Nº 32 desde la 18 hasta María Grande. La misma se está realizando con el financiamiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional, crédito que devuelve la provincia”, expresó el legislador.

Las expresiones del legislador desmienten al intendente de Paraná, Sergio Varisco, quien días atrás había señalado que esa obra del Acceso Sur a Paraná se hacía con fondos nacionales y gracias a sus gestiones ante Frigerio.

Bahillo continuó con su detalle: “Se llevan adelante 3 trabajos cuya inversión ronda los 675 millones de pesos. La obra de pavimento y ensanche de la RP Nº 38 (en ejecución); la recuperación y mantenimiento de la RP Nº 11 (en ejecución) y la RP Nº 32 (en proceso de licitación). En lo que respecta a la conservación se ha aumentado un 60% el presupuesto, invirtiendo 166 millones de pesos para mantener 26.035 km. correspondiente a la red secundaria y terciaria. Las obras incluyen reposición de ripio, broza, obras de artes, trabajos de iluminación, bacheo y la colocación de señales como la 1489 que se llevan instaladas en toda la provincia”.

El diputado Bahillo también expresó: “A pesar de la caída de la economía, del olvido a un proyecto de industria nacional, de los despedidos y del crecimiento de la desocupación, respetamos como peronistas la gobernabilidad y no ponemos palos en la rueda al gobierno nacional, pero eso no significa ni bajar nuestras banderas y menos aún permitir que se falte a la verdad ante nuestras narices”.

La muerte de un bebé

Intentando aprovechar la polémica, desde el Frente Entrerriano Federal, aliado del massismo, y que lidera el ex 3 veces gobernador entrerriano Jorge Busti, uno de sus legisladores, Daniel Koch, diputado por el departamento Nogoyá, apuntó también contra Frigerio por la muerte de un bebé que se ahogó en las aguas de un arroyo desbordado por las inundaciones.

Tras el desborde de un arroyo en la localidad de Nogoyá, decenas de familias se vieron afectadas y el saldo fatal fue el fallecimiento de un bebé. Esa situación desató la ira del diputado Koch, que ya es bien conocido por su temperamento: “Hace años que ese arroyo trae problemas a la ciudad y nadie ha hecho nada por solucionarlo”. Y apuntó contra el intendente Rafael Cavagna así como también contra el ministro Frigerio: “Ya hace un año que es intendente y podría haber gestionado junto con Frigerio, que está todos los días en Entre Ríos, es más creo que ya lo tendríamos que haber adoptado al ministro”, ironizó.

Otros que no quedaron afuera del discurso de Koch fueron los dirigentes justicialistas Faustino Schiavoni y José Allende. “Esto ocurre también por la desidia de Cacho Schiavoni y de José Allende, que lleva 20 años como legislador de la provincia, se fue pobre de Nogoyá y hoy es rico. Schiavoni fue legislador, ministro, intendente por 2 períodos y nunca hicieron absolutamente nada por esta zona tan carenciada. Ellos dejaron que estas situaciones pasen, fueron parte de los gobiernos. Cacho Schiavoni y José Allende empobrecieron Nogoyá. Me duelen estas situaciones porque con un poco de plata e interés por la gente se podría solucionar y me duele que el ministro Frigerio y el senador De Ángeli tengan tiempo de ir a un festival a 70 kilómetros de acá y no sean capaces de venir hasta Nogoyá aunque sea a acompañar un poco a esta pobre gente”.