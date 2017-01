Tras los manteros, otro negociado: ¿La Policía se lleva $20 millones por mes de coimas?

Esta madrugada arrancó un operativo policial para desalojar a los manteros de Once que terminó en una guerra campal, con pedradas, contenedores en llamas y y personas heridas en un enfrentamiento con los efectivos. La protesta continúa pero ahora, con la promesa de ser recibidos por las autoridades porteñas a las 16.00, decidieron liberar una mano de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón.

Más allá de los incidentes que se produjeron, y que Urgente24 ya informó más temprano (ver notas relacionadas), vale la pena detenerse en un grave hecho que deja al descubierto esta problemática de la venta ilegal: las coimas que cobraría la Policía para permitirles vender en la zona.

Dos manteras desalojadas reclamaron este mediodía la devolución de sus puestos de venta de mercadería, al destacar que pagan como otros comerciantes legales. "Le damos 400 pesos diarios a la Brigada", denunció una de ellas.

El mismo fiscal Luis Cevasco admitió la complicidad policial. "La única manera de estar allí era coimeando a la Policía", manifestó en declaraciones a TN. Cevasco advirtió que los manteros "nunca tuvieron autorización" para vender sus productos a la vera de la avenida Pueyrredón y argumentó que "las veredas están hechas para circular, no para comerciar".



Hagamos algunos números: Si, tal como denunciaron las dos vendedoras, la policía les cobra $400 diarios para permitirles operar en la zona, estamos hablando de unos $10 mil mensuales (contando 25 días al mes, suponiendo que no trabajen los domingos). Si hay 2.000 manteros vendiendo en Once, la suma es muy, muy grande: 20.000.000 de pesos en coimas al mes, sólo por hacer la vista gorda ante la venta ilegal.

Cabe destacar que Omar Guaraz, de la organización Vendedores Libres, describió que "si bien la población que vende en Once es fluctuante, por día deben trabajar allí entre 1.500 y 3.000 compañeros". Es decir que, quizás, la cantidad de pesos que se lleva la policía en coimas podría ser aún mayor.

El fiscal informó que los vendedores -denunciados por los comerciantes que reclaman por la competencia desleal- no cumplen con el artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo establece que "quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público es sancionado/a con multa de quinientos ($ 500) a mil ($ 1.000) pesos. Quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos".

Y continúa: "No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria".

"Para CAME, estas acciones son el camino correcto, ya que detrás de los manteros hay organizaciones mafiosas que ocupan ilegalmente el espacio público y no pagan ningún tipo de impuestos, generan trabajo esclavo y competencia desleal", expresaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en referencia al operativo dispuesto por el Gobierno porteño.

Sin embargo, Guaraz asegura que "en los últimos cuatro años fueron desalojados 5.000 manteros en Avellaneda, Caballito y otros puntos de la Ciudad. Ninguno de esos compañeros fue relocalizado como les prometió el Gobierno porteño. Las personas que venden en la calle son trabajadores y lo hacen porque no tienen otro medio de vida".