Polémica: Echaron al comisario que filmó a los policías durmiendo

Luego de la polémica que generó el video en el que se ve a dos oficiales de la Policía encargados del Operativo Sol durmiendo en un auto, al costado de la ruta, se conoció que el comisario de la Bonaerense que los filmó fue desafectado de la fuerza por haber realizado el 'escrache'.



El video lo grabó un comisario y rápidamente se viralizó en distintas redes sociales. En las imágenes se ve cómo el efectivo de seguridad despierta a otros dos policías que deberían estar cuidando el acceso a la Costa Atlántica en plena temporada turística.



“¿Están cansados, muchachos? ocho horas tienen que trabajar, nada más. El comisario da vueltas y ustedes ocho horas. No se preocupen”, le dice al primero de los efectivos que descubre en esa situación.



“Traeme el cuaderno de control”, pide finalmente el oficial superior, en lo que pareciera el inicio de una sanción para ambos efectivos.



De todos modos, y en diálogo con Estación Marina, el jefe del Operativo Sol, Fabián Perroni, aseguró que pasaron a disponibilidad al comisario que escrachó a los policías dormidos por "improcedente".



Según precisó, lo que debió hacer es "controlar" que eso no suceda y, eventualmente, elevar el informe para la sanción, pero "no" escracharlos en las redes sociales.