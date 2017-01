Fiat Chrysler no pudo festejar el tuit de Trump

La agencia encargada de la protección del medio ambiente (EPA) acusa ahora al grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de haber desarrollado un sistema informático que permite engañar los controles a las emisiones. El dispositivo, que según el regulador tenía un propósito similar que el diseñado por Volkswagen, se instaló en 104.000 vehículos de gran cilindrada equipados con motores diésel. El grupo automotriz asegura que cumple las reglas y lamentó que se tracen paralelismos.

“El hecho de disimular un programa que afecta las emisiones en un motor constituye una grave violación de la ley que puede traducirse en una contaminación nefasta del aire que respiramos”, comentó Cynthia Giles, una de las funcionarias de la EPA en un comunicado.

Según la agencia, los vehículos involucrados han expulsado mucho óxido de nitrógeno (NoX), un gas al que se le atribuyen múltiples afecciones respiratorias.

En Wall Street, el título de Fiat Chrysler fue suspendido después de que cayera más del 16% tras los primeros rumores.

Las acciones de la multinacional que dirige Sergio Marchionne se desplomaron en Milan más de un 18% tras el anuncio de la EPA, que se conoce 1 día después de que Volkswagen fuera multada con US$ 4.300 millones por el fraude y 6 de sus antiguos ejecutivos imputados.

En el caso de FCA, los vehículos que equipan el dispositivo son camionetas del tipo pickup y todocaminos. Chrysler responde a las alegaciones diciendo que sus coches cumplen con las directrices medioambientales. "Tenemos la conciencia tranquila", afirmó el ejecutivo, al tiempo que explicó que el programa tiene como objetivo proteger el motor en determinadas circunstancias.

Los modelos que según la EPA violan la Clean Air Act son el Dodge Ram 1500 y Jeep Grand Cherokee. Se vendieron en 2014, 2015 y 2016, por lo que son nuevos. Los 2 están pendiente de certificación para el modelo 2017. La agencia no solo indica que no respetaron los límites, sino que la compañía no comunicó la existencia de ese sistema que permitía evitar las emisiones.

La notificación de violación se hace de forma conjunta con la CARB (California Air Resources Board). La notificación se ha enviado a FCA US, pero también a Fiat Chrysler Automobiles N.V., y Chrysler Group LLC.

La EPA y la CARB acusan a FCA tras detectar "la presencia de un número de dispositivos auxiliares de control de emisiones en los modelos con motor diésel 3.0 de los Jeep Gran Cherokee y las pick up RAM de los años 2014 y 2016".

Según las autoridades californianas, FCA "no reveló estos dispositivos, que en algunos casos aumentan significativamente las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) cuando se activan".

Los vehículos afectados según los 2 organismos serían 104.000 en todo el país, 14.000 de ellos en California.

Con motivo del escándalo del dieselgate aparecido en septiembre de 2015, tanto la EPA como la CARB notificaron el 25/09/2015 a todas las compañías fabricantes de automóviles que vendieran vehículos diésel en USA que se enfrentarían "a pruebas de emisiones ampliadas como parte del Programa de Cumplimiento en Uso de ARB, que incluye procedimientos de prueba modificados en el laboratorio y pruebas de emisiones mientras el automóvil Además de los ciclos de prueba de certificación".