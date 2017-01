Riesgo y creatividad: Buscando una competencia para HBO

Nacida en 1982 como Control Video Corporation (CVC), de Bill von Meister, la empresa más tarde conocida como America Online, es una empresa de servicios de internet y medios con sede en Nueva York, que fue trascendió con el liderazgo de Steve Case (quien la llamó Quantum Computer Services antes que fuese AOL, Inc.), luego fue parte del holding AOL Time Warner, más tarde otra vez independizada, y más tarde vendida a Verizon Communications, que también pasó a controlar The Huffington Post, TechCrunch y Engadget, y Yahoo!

Lo más trascendente de los productos que creó AOL es el portal TMZ.com/, famoso por sus noticias de celebrities.

Interesante la entrevista de Robert Safian en Fast Company al CEO y chairman de AOL (desde 2009), Tim Armstrong; y la actriz y emprendedora Sarah Jessica Parker -quien colaboró en city.ballet, una serie de documentales sobre danza que difunde AOL-; "ambos expertos en navegar el contemporaneo paisaje de los medios de comunicación, pensando con audacia, y comprometiendose con sus fans y clientes. Aunque sus origenes difieren significativamente, ambos tienen amplias reflexiones sobre cómo fomentar la creatividad en la empresa".

-Ambos han estado involucrados en muchas evoluciones. Tim comenzó en Google (fue jefe de Ventas para USA y luego Nº1 de la operación en USA) pero después fue a AOL, que luego fue comprada por Verizon, que también está comprando Yahoo. Sarah Jessica, eres actriz y productora y estás en otros negocios: fragancias, editorial de libros, calzados. ¿Se consideran a Uds. mismos como personas que toman riesgos? ¿Está bien tomar riesgos?



Tim Armstrong: -Comencé en la banca de inversión y la dejé para iniciar un periódico (estuvo en un sitio online de Seattle, Starwave, en rol de director de Marketing). Recuerdo a mi jefe del banco decirme: "¿Qué estás haciendo, Tim?". Al tomar riesgos al principio de tu carrera, te acostumbrás a tomarlos a menudo. Podés evaluar un riesgo contra una oportunidad, y yo pienso que eso precisa de un set de habilidades. Cuando me fui (de Google) las personas de AOL se rascaban las cabezas. Había un artículo que preguntó: "¿Perdió la cabeza Tim Armstrong?". Me tuve que sentar en una habitación con (los líderes de Google) Eric Schmidt, Larry Page, y Sergey Brin; y básicamente me retaron durante 2 horas sobre que estúpida era mi decisión de dejarlos. Al final les dije: "Gente me voy a ir, lo siento. Realmente los quiero, pero quiero ir a hacer eso". En el fondo sabía que era la decisión correcta.

Sarah Jessica Parker: -Hay veces en la vida en la que no estás en posición de tomar riesgos, si no tenés los medios financieros para apoyar ese riesgo, y esa es una decisión muy difícil de aceptar tambien. No quiero que pase desapercibido esto: No todo el mundo llega a tomar riesgos. Pero es importate ser curioso. Hay formas de perseguir lo que uno ama mientras hace lo que todos hicimos, que era aceptar trabajos que a uno no le gustan. Es una medalla de honor el haber sobrevivido a los trabajos que no eran inspiradores ni desafiantes, o el haber trabajado con personas de las que no opinabas muy bien... pero había que subsidiar el sueño.

-Muchas personas sueñan con ser actrices como vos, Sarah Jessica. Pero aún trabajando de eso, gastás un montón de tiempo y enegía construyendo otros negocios, ¿por qué es atractivo ser emprendedor?



SJP: -Porque me encanta aprender y trabajar con otras personas y desarrollar ideas. Me encantan las empresas. No lo sabía. Yo era una terrible estudiante de Matemáticas. Fue humillante. Fue un golpe muy duro para mi madre, quien era una profesora. Cuando Darren Star dijo que yo podría ser productora en "Sex and the City", descrubrí que los negocios son complejos; hay contabilidades, ganancias y márgenes, y todas estas cosas, y eso es importante. Pero es la gente quien hace los negocios: el cliente, tus compañeros. Y uno termina entendiendo los números. Por eso no es sorprendente que un actor, a quien le gusta conectarse con las personas, le guste tener otras áreas en su vida donde pueda conectarse con las personas y aprender de ellas.



TA: -La realidad es que la diferencia sólo ocurre a partir de la creatividad. Digamos: tu trabajo como creador es básicamente crear productos que todo el mundo quiera y nadie necesite. Y creo que ese es un punto clave de nuestro negocio creativo.



-Ustedes 2 trabajaron juntos en city.ballet. Sarah Jessica, vos pudiste haberte buscado otro socio. ¿Por que AOL?



SJP: -Estaban entusiasmados por la historia. No teníamos que vender, vender y vender. Y querían aportar el dinero necesario para un gran proyecto.



-Tim, ¿competirá AOL con HBO? ¿Creés que podés competir con HBO?



TA: -Estamos haciendo un montón de negocios para obtener capacidad de distribución, asi que tenemos una cantidad de conectividad y de consumidores en general. Esa es la tubería. La siguiente pieza del rompecabezas es qué pones en esas tuberías. Nuestro sueño es que Sarah Jessica nos traiga una oportunidad. Nosotros permitimos esa oportunidad, la colocamos a traves de nuestra distribución, y la colocamos a traves de la distribución de los demás, la hemos cuidado para que cuando los creadores en el futuro decidan con quién trabajar, vengan a nosotros porque nos preocupamos tanto por su contenido como ellos mismos.



-Dicen que en una junta de directorio de la compañía no hace mucho, ustedes literalmente agacharon sus cabezas y se pusieron de rodillas rogándole a su equipo de producción que abriera más productos a los consumidores.



TA: -Cada consumidor tiene 8.760 horas en el planeta al año. Pocas de esas horas se llenan con contenido de los medios, compañías como la mia. Queremos ser abiertos a las personas que vienen a nosotros dándonos ideas y programas que diferencien nuestro contenido y experiencia. Queremos crear plataformas para que cuando veas el contenido, puedas añadirlo, compartirlo, mezclarlo. Tendremos un negocio declinante para el 2020 si no posibilitamos experiencias con el consumidor. Sí, yo me arodillé y agaché la cabeza para rogar, y si alguien tiene una mejor idea que hacer eso, no la conozco.



SJP: -La mejor parte, ya sea creando una nueva compañía o promoviendo un show como el "Divorce", de HBO (N. de la R.: que ella produce y protagoiza) es esta oportunidad de conectarse con el consumidor. Hay muchas opciones hoy en día. ¿Cómo te distinguís a vos mismo? Sin el consumidor, no tengo compañía de zapatos ni tengo un show. Los consumidores son tan importantes en el proceso creativo como cualquiera de nosotros. Debemos seguir escuchándolos, comunicandote con ellos, pasando hora y media cada noche simplemente respondiendo comentarios. Incluso cuando es doloroso, uno los respeta y les responde. Con la televisión hay todo un sistema para apoyar un show cada semana. Puedo encontrar una manera de hablar sobre el próximo episodio de una forma que me hace sentir cómoda y que no es prepotente, eso no me hace sentir que estoy generando sinergias en nuestra relación. Trato de responder preguntas después de cada episodio y chequeo el Instagram #DivorceHBO.



-¿Esto es para tratar de convencer a la gente de que vea el programa de la misma forma que "Sex and the City"?

SJP: -Ya no creo que puedas convencer a la gente de hacer nada. Abundan las opciones. Depende de vos compartir la historia, estar en comunicación. Es lo mismo que con los zapatos. Sólo hay 2 o 3 de nosotros en la compañía de zapatos, pero así es como construís una marca, ¿no? Quiero decir, no conozco otra forma hacerlo.



TA: -Recientemente abrimos todas nuestras oficinas ejecutivas e invitamos a nuestros clientes a vivir el día a día. Por eso nuestra oficina ahora tiene mucho movimiento, porque hay consumidores en ella, literalmente sentándose al lado de donde nosotros nos sentamos. Lográs una relación mucho más profunda con esas personas cuando te comportás de esa manera.



-Hay un énfasis en los datos en el mercado, hoy en día. ¿Cómo equilibra usted los datos con su instinto acerca de un proyecto?



SJP: -Los datos del mercado le dan a las personas confianza y coraje. Pero no se si eso es relevante.



TA: -Los datos pueden ponerte en una posición sin salida rápidamente, si no tenés cuidado. Necesitás tener datos como si fuesen una herramienta que te permita actuar, pero la mayoría de las grandes ideas no comenzaron con alguien mirando un reporte de investigación y de pronto dijeron: "¡Eureka, he aqui una información clave!".



SJP: -Mientras tanto, en la categoría de zapatos aprendés un montón de los SKU (N. de la R.: identificador usado en el comercio con el objeto de permitir el seguimiento sistémico de los productos y servicios ofrecidos a los clientes. Cada SKU se asocia con un objeto, producto, marca, servicio), qué se vendió y qué no se vendió, y esos son datos muy importantes. Aprendés sobre el cliente y la venta por menor en Georgia (Atlanta) versus La Jolla (San Diego, California).



-¿Alguno de ustedes tiene una declarada misión personal?



SJP: -Apoyar la curiosidad, fomentarla en los demás, y dejar que sea mi guia.



TA: -Tener una declarada misión personal: eso se lo recomiendo a todos. Ha sido útil. Yo he escrito una en mi armario: "Sé un gran padre, sé un gran marido, sé un gran amigo". Y después quiero encontrar a las personas más talentosas del mundo y asegurarme de que todo el mundo los vea. Las personas con talento no siempre son las más fáciles, pero el talento sí importa.