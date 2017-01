Si los leones se van, los gatos salen rápido y quedan los ratones

N. de la R.: El ministro de Finanzas, Luis Caputo, es el primo de Nicolás Caputo, el empresario amigo de Mauricio Macri. En días de Alfonso Prat-Gay al frente de Hacienda y Finanzas, Caputo no tenía competidores por su particular relación con Prat-Gay pero ahora, cuando es ministro, tiene un problema a mediano plazo: Ariel Sigal, jefe de Gabinete en el Ministerio de Hacienda, quien creyó que sería el secretario de Finanzas de Macri, hasta que Nicolás Caputo y Prat-Gay pudieron ubicar a Luis al frente. Hay un tema muy grosero que puede lastimar a Caputo: la Superintendencia de Seguros quedó en jurisdicción del Ministerio de Finanzas, que es el accionista principal de Nación Seguros. Lo cierto es que entre la lealtad a Prat-Gay y la seducción de Macri, Luis Caputo eligió al Presidente, y a su primo Nicolás. Lo delicado de esta cuestión no consiste en la elección de permanecer en el equipo sino en no contarle a Prat-Gay qué sucedía durante los 4 días previos al despido de quien era su jefe, amigo y socio. Durante esos 4 días, Caputo deshojó la margarita: irse o quedarse. Debería reflexionar qué hacer si fuese un procedimiento habitual en el Mundo Macri, aunque el confía en el primo Nicolás.

por MARCELO TROVATO

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). Alfonso Prat-Gay, Pedro Lacoste, Luis Caputo y un par de nombres más que no vienen al caso, integraron el grupo Tilton Capital (N. de la R.: empresa financiera de asesoramiento en el manejo de activos), uno de los más exitosos, le generaron múltiples ganancias desde a la Reina del Cemento de Argentina, ya fallecida, hasta los más renombrados inversores locales e internacionales.

Luis Caputo tiene por objeto, y en base a instrucciones recibidas, de tomar deuda para cancelar deuda y el resto para sostener el statu-quo; no existe ni el menor atisbo de plan económico de mediano y largo plazo pero la colocación será exitosa, él sabe cómo hacerlo, y conoce de la brevedad con la que debe concretarlo.

El Efecto Tequila 2.0 ya está gestado y seguramente obligará a Brasil, en sus carnavales, tal como suele hacerlo, a defenderse, pese a su meta de inflación cumplida y su gran balanza comercial: devaluar será inevitable. Luego China será la que traslade al mundo los dolores de cabeza que le va a generar (Donald) Trump; en consecuencia, el tiempo es oro para Argentina, si quiere llegar a las elecciones flotando como hasta ahora.

Poco se puede hablar de un ministro de Finanzas que, atado por las circunstancias preelectorales, se vende y vende sus ideas-proyecto para después de la contienda electoral; pero entre las ideas-proyecto y un plan integral hay una distancia enorme, la misma distancia que separa a los inversores de la Argentina real. Salvo las 'golondrinas', la economía real sigue muerta de sed de dólares.

El agro, entre la caída de los precios y los incendios, generó un "recalculando" en las estimaciones, menos dólares genuinos que deberán ser reemplazados por mas deuda.

La Vaca Muerta mostró que no está muerta sino en coma, pero sigue en coma hasta tanto no venga la plata en serio, y sin estabilidad cambiaria asegurada por no menos de 3 años, seguridad jurídica y gobernabilidad consolidada sólo es una expresión de deseo.

Veamos entonces, el agro estornudando, Vaca Muerta apenas mostrando signos vitales, ¿qué queda? Una vez más, y como tantas veces, el pedal financiero; pero sabemos como son los finales, Bonifatti, Carlos Teodoro 'Dragoneante' (N. de la R.: personaje de 'Plata Dulce' que representó Federico Luppi), lo supo bien cuando se dió cuenta que Arteche (N. de la R.: personaje de 'Plata Dulce' que protagonizó Gianni Lunadei) se había ido.

El verano recién comienza y se pondrá cada vez mas caliente a lo largo del globo, el tiempo apremia para comprar tiempo vía deuda -el resto, si el mercado sospecha que vienen Tequila, Caipirinha y Arroz, todo habrá sido en vano.

En términos de mercado, Brasil ha concluido su rally alcista, los índices americanos hace un año en un rango de +/-5% vienen distribuyendo, veremos si será corrección la que viene o también final a 9 años de suba y burbujeante precios de activos. El oro se muestra firme.

El cambio de ciclo ingresa a su 2da. fase, las deudas nacionales vía guerra de monedas, con monedas fuertes bolsas débiles, cuidado.

En Argentina, los ventiladores están encendidos, las tapas de los diarios están a tope tratando que la gente sin experiencia se tiente y le dé salida al profesional.

Quizá sean ganadores por un rato, pero a la larga si los leones se van, los gatos salen rápido y quedarán los ratones atrapados por un largo tiempo.

Si en verdad capitales vienen a comprar renta variable local, como siempre, lo primero que harán que es sacudir el árbol, revise la historia el que duda. A estos valores no se compra.

Ya se acerca la asunción de Trump, esta semana que pasó mostró las uñas en la conferencia de prensa, la Era del Proteccionismo quizá tenga la inauguración oficial el 20 de Enero y no será un buena noticia para los amantes del libre comercio. Deberemos adaptarnos a la nueva realidad.