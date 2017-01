Kompromat o cómo el sexo "facilita" la política

por JULIA IOFFE

BOSTON (The Atlantic). En enero de 1999, el fiscal general ruso Yury Skuratov fue convocado al Kremlin por el jefe del Estado Mayor del, por entonces, presidente Boris Yeltsin, quien le exhibió un video de "un hombre que se parecía a él" (Skuratov) teniendo sexo con 2 prostitutas. Después le pidió a Skuratov que renunciara, a pesar de que el fiscal estaba investigando si la Administración Yeltsin cobraba coimas de una firma suiza que trataba de asegurarse contratos lucrativos para las remodelaciones del Kremlin. Era una imagen pixelada y Skuratov diría más tarde que era falsa, pero él presentó su renuncia.

Lo que pasó a continuación fue una de las batallas más decisivas para determinar quién reemplazaría a Yeltsin cuando concluiría su 2do. Mandato presidencial expirara en el año 2000. La renuncia de Skuratov tenía que ser confirmada por el Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento ruso cuando todavía no se había convertido en un sello de goma del Kremlin. El Consejo de la Federación se opuso y pidió que Skuratov se presentara a declarar, pero el día anterior a que él compareciera, RTR TV difundió la cinta en sus noticias vespertinas, llamando al segmento "3 en la cama" (esto quiere decir que no identificó al individuo filmado como Skuratov, obvia presión para que renunciara).

El Consejo de la Federación continuó resistiendo al Kremlin, y Skuratov intentó volver a trabajar tal como si nada hubiera pasado. Entonces, la cinta fue mostrada por televisión otra vez, en esta ocasión en el programa del famoso sicario mediático Sergei Dorenko. Invitando a los niños a acceder al video, Dorenko dijo que, lamentablemente, eso haría más difícil que los padres los educaran en los valores patrióticos. Al fin de cuentas, quien aparecía era el fiscal general de la Federación Rusa, "no Mick Jagger, quien puede correr por la playa desnudo".

El video, se dijo, fue entregado personalmente al director de RTR TV por "un hombre que parecía ser el director de la FSB" quien para entonces no era otro que Vladimir Putin.

(N. de la R.: El Servicio Federal de Seguridad (FSB) es la organización sucesora del Comité para la Seguridad del Estado (KGB) de la época soviética. Poco después del fallido intento de golpe de Estado de 1991, —en el cual participaron algunas unidades del KGB y también su director Vladímir Kryuchkov— el organismo fue disuelto. Tras el hundimiento de la antigua URSS, en su lugar fueron creadas 2 nuevas agencias: el Servicio de Inteligencia Extranjera (SVR) y la Agencia Federal de Comunicaciones e Información del Gobierno (FAPSI). En enero de 1992 fue creada otra nueva agencia, el "Ministerio de Seguridad", pero luego de la crisis constitucional rusa de 1993 este organismo fue reorganizado y transformado en el Servicio General de Contrainteligencia (FSK), que en abril de 1995 fue reorganizado por Borís Yeltsin que lo rebautizó FSB, con Vladimir Putin al frente).

Poco despues, el 07/04/1999, Putin apareció en la TV para confirmar la autenticidad del video, y que el "hombre que se parece a" Skuratov era Skuratov; y pidió no sólo la renuncia de Skuratov, sino una investigación criminal más robusta.

Todo esto es notable no sólo porque fue uno de los pasos más trascendentes de Putin hacia el trono presidencial sino porque éste capítulo oscuro y complicado de la historia rusa contemporánea también es ahora, sin embargo, y asombrosamente, una relevante lectura para entender la historia estadounidense contemporánea. Ahora que la web Buzzfeed ha lanzado un expediente compilado por una compañía de inteligencia privada, con acusaciones no verificadas de que el FBS tiene videos de Donald Trump con prostitutas en el Moscow Ritz Carlton en el año 2013, USA ha entrado singularmente en territorio ruso. Debo añadir que yo, como muchos otros periodistas, fui abordado durante el verano con la historia de las prostitutas y no la pude comprobar.

Después de años de cubrir y reportar desde Rusia, es bizarro para mi que este término haya surgido en la política interna de Estados Unidos, pero aquí estamos. “Kompromat” es un término ruso que une 2 palabras: "material comprometedor", el cual en USA se refiere a "chantaje". Pero “kompromat” es diferente porque siempre es producido en base a lo que se llama "relaciones públicas negras"; por ejemplo, el mencionado Dorenko difundió el video en su popular show de televisión con mucha maña, estirándolo y agitándolo ante sus espectadores con preguntas tales como: "¿Es el mentir algo inherente a los fiscales o resulta algo inusual?". O la utilización de sitios web de noticias del Kremlin y WikiLeaks para aporrear a Hillary Clinton con los correos electrónicos capturados en los servidores del Comité Nacional Demócrata o los correos electrónicos de John Podesta, por entonces jefe de campaña de Hillary.

En el caso de Skuratov, la combinación de la “relación pública negra” y el “kompromat” demostró tener la fuerza de un mortal golpe, uno que logró cambiar la trayectoria política de la Rusia post-soviética y ayudó a Putin a convertirse en Presidente en el año 2000. En abril de 1999, Skuratov fue despedido por decreto presidencial de Yeltsin; y el patrón político de Skuratov, Yevgeni Primakov -quien había insistido en la investigación de sobornos desde Suiza, pero también a menudo era mencionado abiertamente por Yeltsin como su sucesor- fue noqueado en la carrera contra Putin. También permitió a Putin demostrar lealtad a la familia profundamente corrupta de Yeltsin, que eventualmente terminó en un acuerdo en la transferencia de poder a Putin a cambio de no investigar a La Familia, tal como eran conocidos Yeltsin, su hija y su yerno.

Entre aquel entonces y lo del video que el FSB puede tener, o no, de un hombre que puede, o no, ser Donald Trump, Putin y el FSB han perfeccionado el arte del “kompromat”. Y no dudan en usarlo.

Aquel video, aunque algo bochornoso, carecía de sentido. No tenía ninguna finalidad política. Parecía haber sido parte de los ritos del FSB: ayudar al Nashi a entrenar sus músculos políticos golpeando a gente que no los tiene (pero que podría, en la opinión del Kremlin, iniciar una temible revolución). Los hombres de la oposición lo tomaron como una medalla de honor.

"Es un motivo de destitución... en USA", me dijo en su momento el activista de la oposición Ilya Yashin, quien también fue atrapado con Moomoo/Katya. "Aqui son puntales grandes". Incluso cuando ven a Shenderovich en el video, ellos dicen, "¡No está mal! El tipo tiene más de 70 y muestra mucha energía!". Él añadió: "Sí sería un asesinato político si en el video aparecieran chicos" (los rusos, tal como es evidente por una ley de 2013 prohibiendo "propaganda homosexual", tienen de alguna forma ideas muy conservadoras sobre la homosexualidad). "Y no encontraron ningún gay entre la oposición en 2 años (y eso que revolvieron la tierra).”

A fines de 2016, sin embargo, el FSB dio un golpe más directo. Mientras que la conflictiva oposición rusa estaba tratando de consolidarse en una coalición que podría darle una oportunidad en las elecciones parlamentarias previstas para septiembre -la oposición sólo tenía 1 asiento en la Duma, el Legislatuvo ruso- apareció otro video. En éste aparecia Mikhail Kasyanov, ex 1er. ministro y un miembro controversial de la oposición, en la cama con otro activista, hablando pestes de todos sus colaboradores y aliados. No pasó mucho tiempo antes de que la coalición se sumiera en recriminaciones y chismes, y, previsiblemente, fue bombardeada por los electores en las elecciones parlamentarias. Ahora no tiene ningún asiento en la Duma.

El FSB no duda en usar “kompromat” contra los extranjeros, tanto en Rusia como afuera. Tomen, como ejemplo, el caso del diplomático estadounidense Kyle Hatcher. En agosto de 2009, los videos que afirman tener a Hatcher como protagonista aparecieron en internet. Hatcher trabajó en la embajada estadounidense de Moscú. Las imágenes mostraban a un hombre haciendo llamadas telefónicas, después él aparecía en una habitación de un hotel, aparentemente buscando micrófonos -en un momento incluso mira fijo a uno de ellos, pestañeando sin reconocerlo- antes de comenzar un jugueteo con una mujer de mala reputación. Después de la difusión del video, según se dijo fue responsabilidad del FSB, el Departamento de Estado protestó enérgicamente diciendo que fue manipulado y no probado; y el embajador de USA en Moscú dijo que habían superpuesto imágenes del diplomático en un video de alguien teniendo sexo. "Tengo toda la confianza en él y seguirá trabajando en la embajada", dijo el embajador a ABC News.

El incidente reveló las principales tácticas usadas por el FSB: supuestas imágenes de Hatcher se tomaron antes de que él empezara a trabajar en la embajada. El video de Skuratov parece haber sido hecha un año antes de que se la mostraran, y meses después de que él lanzara la investigación por corrupción que lo metió en problemas con Yeltsin y Putin. Mientras tanto, según la investigación conducida por el sustituto de Skuratov, al parecer las prostitutas eran regalos, pero ¿de quien?

En otras palabras, las operaciones del “kompromat” del FSB son similares a un buque pesquero: juntan cualquier cosa en su camino, por si acaso encuentran algo bueno. O también ofrece carnada en el agua y recoge los peces con cebo. Luego lo almacena para cuando el Kremlin necesite utilizar un argumento un poco más contundente. No tengo duda de que casi todos los reporteros y diplomáticos que hayan trabajado en Rusia tienen un archivo similar con su nombre, simplemente esperando a ser usado.

Aparte de la sustancia de los hechos alegados en el documento que publicó Buzzfeeds, no sería sorprendente o no característico del FSB al menos haber intentado algo similar con alguien tan adinerado, vulnerable y desvergonzado. Está en el ADN de Trump el ir a lo grande, y está en el ADN del FSB el registrar cualquier y todos los acontecimientos, solo por si acaso. Incluso si no hubiese video alguno, el episodio ha provocado ya las consecuencias de un procedimiento netamente ruso en las costas estadounidenses. Ellos han hackeado no sólo la elección, sino tambien los términos del discurso político de los Estados Unidos.