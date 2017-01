Peligra la apuesta de Macri de "ir al mundo"

El Presidente argentino, Mauricio Macri, asumió el 10/12/2015, y entre otras promesas, se juramentó a hacer que Argentina “volviera al mundo”, del que 12 años de kirchnerismo había aislado a la Argentina.

Además de esta meta general en política exterior, Macri se planteó otra meta más específica: atraer inversiones.

Gerardo Triplone, abogado, profesor de Derecho en la Universidad Nacional de San Juan y becario del Conicet, explicó al diario Los Andes: "Estas metas se lograrían, en primer lugar, si se abandonaba la ideología en las relaciones internacionales. Sin embargo, su gestión empezó de otra forma."

Ahora, tras el triunfo de Donald Trump en USA (Macri había apostado fuerte por Hillary Clinton), los vaivenes que hubo en la relación con el papa Franciso (quien tiene un peso preponderante en la política argentina), y la elección de un portugués a secretario general de Naciones Unidas (Argentina apostaba por su canciller Susana Malcorra), Macri cerró su 1er. año de Gobierno con más dudas que certezas en cuanto a política exterior.

En especial porque ni la temprana visita de Barack Obama logró convencer a los inversionistas globales a declarar a la Argentina un país elegible para sus flujos de capital de trabajo. Tan sólo arriban ‘golondrinas’ que buscan la tasa de interés doméstica contra una paridad cambiaria ‘planchada’.

obama_macri_cena.jpg

Sin embargo, esto no quiere decir que todo esté perdido: 2017 será un año cargado de eventos internacionales en los que el Presidente podría seguir llevando a cabo esfuerzos por su promesa de retornar al mundo, ambicionando que llegue la tan esperada lluvia de dólares, aunque eso dependerá del contexto global y del resultado electoral doméstico del mes de octubre. Por lo tanto, es más un objetivo que le concede contexto a la Administración Macri que un objetivo de concreción durante el ejercicio.

"La sensación es que la economía 'no arranca'. La consigna oficialista de un cambio en el '2do. semestre' de 2016 no fue una buena idea. El exceso de expectativas y optimismo no se tradujo en una lluvia de dólares. La gran apuesta del gobierno era la inversión extranjera que se suponía fluiría con la mera asunción de Macri y su fuerza política, Cambiemos. Pero esa inversión no llegó. No obstante, el gobierno fue eficaz respecto de la salida del cepo cambiario, el acuerdo con los tenedores de deuda argentina (holdouts) y el blanqueo de capitales", escribió Mario D. Serrafero, en el portal Estudios de Política Exterior.

"En política exterior, Argentina dejó de militar en el hoy maltrecho espacio bolivariano, se acercó a Europa y propuso un cambio hacia unas relaciones maduras con Estados Unidos", agregó.

El resultado verdadero de esto último está por verse cuando asuma Donald Trump como Presidente de USA.

Pensar el mundo con mentalidad local

Para Fabián Doman, en Infobae (antes de desempeñarse como conductor radial y televisivo, Doman trabajó en la embajada argentina en Washington DC cuando era embajador Diego Guelar, hoy embajador en Beijing), las inversiones que no llegan tienen que ver con algunos pasos en falso que se han dado en el ámbito de la política exterior y que tienen su origen en el mismo error conceptual que condenó a la Argentina de los Kirchner: pensar el mundo con mentalidad local.

"Paradójico el gobierno de Mauricio Macri: se presumía que sería fuerte en Economía y en Política Exterior y débil en el frente interno. Pero sucedió todo lo contrario. Su mayor fortaleza la ha logrado en sus relaciones con el Congreso, los sindicatos y el tablero político. A la carencia de buenos resultados económicos -su mayor déficit-, ahora se le agrega una imprevista contrariedad, las relaciones internacionales", explica Doman.

macri-juliana.jpg

El artículo destaca las siguiente cualidades positivas del Gobierno en este ámbito:

- Macri sabe lo que quiere.

- Acertó con la elección de la canciller Susana Malcorra.

- Su estrategia de volver al mundo es compartida por la oposición.

Sin embargo, advierte, el Gobierno maneja "la política exterior con un registro local, cuando el mundo tiene reglas internacionales propias, que por alguna razón todos los países -salvo los malos de la clase, como Corea del Norte, Irán o Venezuela etc.- siguen. Cuando se piensa la política exterior en términos de obtener un inmediato redito interno aparecen los yerros."

Entre estos errores estuvieron:

- El apoyo público del Gobierno a la candidatura de la candidata demócrata Hillary Clinton, ya que "nunca un Gobierno debe inmiscuirse en la política interna de otro".

- La cuestionada detención de Milagro Sala que "expone de manera brutal el divorcio entre Argentina y el mundo."

- Otro defecto, destaca él, ha sido "transformar las relaciones exteriores en una ristra de photos-opportunity. En Washington se utiliza ese término para describir a los buscadores de imagen."

"El principal argumento con el que sostienen que 'las cosas se han hecho bien' es que no hay lugar en las vitrinas y despachos oficiales para ubicar todas las fotos que se sacó Macri -y ellos- desde diciembre hasta aquí con líderes mundiales. Cuando se les pregunta de qué se habló en las reuniones que dieron lugar a esas imágenes y cuál fue el 'follow up' de las visitas, aparecen las generalidades. No se trata del reclamo ingenuo e injusto de que en ninguna visita se anuncian inversiones. Sino del contenido de las relaciones exteriores, que no pueden estar sostenidas en imágenes", explica Doman.

"Sorprende la doble vía entre los estándares internacionales y la búsqueda de inversiones -concluye en Infobae-. La gran novedad de las últimas dos décadas es que han cambiado los paradigmas. Ya no se apoya con inversiones a dictaduras o gobiernos ilegítimos. Los países receptores de inversiones a nivel global comparten ideología, instituciones y miradas sobre la historia, los derechos humanos, el comercio y la economía."

El Gobierno no parece haberse dado cuenta de que el seguimiento de ciertas normas a nivel internacional son clave para la llegada de las inversiones, así como otros factores.

FT: "¿Puede Argentina torcer finalmente su destino en 2017?"

Joseph Losavia y Michael Drexler, del Foro Económico Mundial, se preguntan lo siguiente en el diario Financial Times: "¿Puede Argentina torcer finalmente su destino en 2017?", después de lo que ellos consideran un siglo de torpeza económica.

"Los signos del año pasado fueron prometedores: los argentinos enviaron al Presidente Mauricio Macri a su puesto con un mandato de reformar la economía moribunda, atraer la inversión extranjera y restaurar el lugar de Argentina como líder de América Latina y jugador global", explican Losavio y Drexler.

Ambos destacan que el país, que era uno de los más ricos del mundo hace 100 años, necesita una especie de "renacimiento", que requerirá de más que unas cuantas promesas de reforma.

Según ellos, las 3 áreas a las que el Gobierno necesita prestar atención en 2017, son:

> Aliviar la carga fiscal. "Algunos de los mayores desafíos de Argentina están en cuestiones fiscales de larga data que constriñen el presupuesto del Gobierno y asustan a los inversionistas. Una hoja de balance de Gobierno saludable es crucial para convenver a los inversionistas de que Argentina no es solo un caprichoso mercado fronterizo, sino un destino de inversión atractivo y confiable." Para eso Argentina debería introducir incentivos fiscales, que incluyan igualdad de impuestos para los bonos públicos y privados, actualizando las escalas impositivas y haciéndolas más progresivas, y más reformas tributarias para cerrar las rendijas. El Gobierno también debería avanzar en los recortes en los subsidios a los servicios públicos según Losavia y Drexler, aunque advierten que las reformas solo serán exitosas si tienen el apoyo de todos los sectores de la sociedad.

> Establecer la confianza en el sistema legal, proveer un sistema de protección legal apropiado por los inversores extranjeros. "La administración anterior fue tras los activos extranjeros bajo pretextos endebles y sin compensación inmediata y, como está, el sistema legal argentino hace muy poco por prevenir que este tipo de comportamiento vuelva a suceder."

> Liberar los mercados de capitales. "Aunque la administración de Macri ha removido algunas de las restricciones draconianas sobre el peso argentino, notablemente permitiéndole flotar libremente en los mercados monetarios internacionales, muchas restricciones pesadas al capital se mantienen en su lugar. Eliminarlas debería estar entre las más altas prioridades de la administración."

Privilegio de los intereses sobre la ideología en política internacional

"El debut en política internacional del Presidente fue en la cumbre del Mercosur, en diciembre de 2015. Macri escenificó un conflicto con Venezuela por violaciones a los derechos humanos. Las razones fueron más ideológicas que pragmáticas. Venezuela es el quinto destino de las exportaciones argentinas, con gran peso de productos industriales. Teniendo en cuenta la necesidad de aumentar las exportaciones y el supuesto desarrollismo de Cambiemos, ¿para qué pelearse con quien se hacen convenientes negocios?", plantea Triplone en Los Andes.

"Al parecer el Gobierno tomó nota de lo contraproducente que podía resultar el conflicto y en los meses que siguieron el problema con Venezuela salió del discurso macrista. Fuera de menciones aisladas, nadie volvió a insistir con el tema."

Quizás también tuvo que ver la candidatura de la canciller Susana Malcorra a la Secretaría General de Naciones Unidas con la decisión de llamarse a silencio con respecto a Venezuela. Si fue así, el tiro salió por la culata: el 13 de octubre fue nombrado Secretario General de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres.

Ya sin la candidatura de Malcorra a la ONU en juego, a comienzos de diciembre Venezuela fue suspendida del Mercosur. Y 2 semanas después, Argentina asumió la presidencia rotativa del organismo. Eso fue el 14/12/2016, en una reunión en la que Venezuela intentó "colarse por la ventana" tras su suspensión. Triplone explica que la misma lógica pragmática marcó la relación con China y Rusia.

"Elisa Carrió, integrante de la alianza gobernante, ha expresado que la Argentina sólo debería tener relaciones con países democráticos. En base a esto, Macri y su gente criticaron los acuerdos con las dos potencias mundiales legados por el kirchnerismo", escribió Triplone.

"Sin embargo, con el tiempo se profundizaron las tratativas comerciales tanto con Moscú como con Beijing. Al parecer, también aquí entendieron que las posiciones ideológicas no son las más adecuadas para pensar las relaciones internacionales."

Para intentar atraer inversiones, Macri "viajó a Davos (N de la R: fue la primera vez que un jefe de Estado argentino desde 2003 asistía al encuentro aunque para provocar interés, Macri tuvo que hacerse acompañar por el jefe opositor, Sergio Massa), organizó un mini Davos en el CCK (Centro Cultural Kirchner), visitó varias potencias europeas, recibió a líderes mundiales en la Argentina y, sobre todo, pagó a los fondos buitres lo que el kirchnerismo les había negado", explica Triplone.

francisco-milagrosala.jpg

La relación con Francisco

Otra de las complicaciones que el Presidente argentino encontró a nivel político internacional fue una complicada relación con Jorge Mario Bergoglio. "La relación con el papa Francisco tuvo sus vaivenes", explica el diario platense El Día.

"El primer encuentro en el Vaticano ya con Macri como Presidente fue muy tenso y sólo duró unos 22 minutos. Las caras de las fotos lo decían todo. A mitad de año los contactos fueron mejorando y hasta se habló de una conversación telefónica entre ambos. Además, Jorge Bergoglio lo elogió en una entrevista y Macri le devolvió las gentilezas. Fue en octubre un segundo encuentro más distendido, en el que habría ayudado la presencia de Antonia, la hija más chica del Presidente. Antes había pasado una polémica con una donación a la Fundación Scholas y el anunció de Francisco que tampoco viajará a nuestro país en el 2017, año electoral", agregó.

Triunfo de Trump golpea el plan de volver al mundo

"El gobierno de Mauricio Macri protagonizó un giro total en las Relaciones Exteriores en su primer año de gestión, al descongelar la relación bilateral con Estados Unidos, alejarse de Venezuela, y buscar avanzar en otros acuerdos comerciales", insistió El Día.

"La necesidad de restablecer vínculos con los organismos financieros internacionales y con los países del Primer Mundo, en tren de conseguir las preciadas inversiones, llevaron a Macri a recomponer la relación con el FMI y acercarse a EE UU, la Unión Europea, Japón, China, Rusia y los países árabes."

Tal como la mayoría, recordó que uno de los golpes más duros a la política exterior de Macri y su intención de volver al mundo, fue la elección de Donald Trump como Presidente de USA. El Presidente argentino había apostado fuerte y abiertamente por la candidata demócrata Hillary Clinton.

Trump agrega una cuota de riesgo e impredecibilidad al mundo, y si el mundo es un lugar peligroso, mejor cerrarse. Esto pone en jaque directamente la propuesta de Cambiemos.

La Argentina no estuvo exenta de la baja: el Banco Mundial pronosticó el 10/01 que la economía argentina crecerá 2,7% en 2017, un 0,4% por debajo de lo previsto en junio 2016.

"La visión de Donald Trump es muy de cerrarse hacia adentro, distinta a la de nuestro Gobierno, nosotros creemos que es muy riesgoso ir a un proceso de cierre, de xenofobia", decía antes de la elección la canciller Susana Malcorra.

Recordemos que en marzo 2016 había visitado el país el Presidente estadounidense Barack Obama (demócrata), y casi superpuesto con las visitas del presidente de Francia, Francois Hollande; el entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi; y la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini.

En 2016, estuvieron, además: el jefe de Estado de México, Enrique Peña Nieto; el primer ministro de Japón, Shinzo Abe; y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; el presidente de Brasil, Michel Temer; la reina de los Países Bajos (Holanda), la argentina Máxima Zorreguieta; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; y el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, entre otros.

Más efectos dominó de Trump para Argentina

"Por diferenciación clara del gobierno de Cristina Kirchner, Macri logró un acercamiento estrecho con Obama desde su visita a la Argentina. Ambos se reunieron en más de tres oportunidades, el presidente norteamericano elogió en el G-20 a su par argentino, se reestablecieron las relaciones con acuerdos de cooperación en todos los niveles y se fijó una agenda común de trabajo. Pero, ¿qué sucederá con todo ello si finalmente Trump da el batacazo y logra vencer a Hillary?", se preguntaba antes de las elecciones Martín Dintale en el diario La Nación.

Trump ganó y el Gobierno no tenía un plan B. "Es muy probable que Macri se amolde a las nuevas formas del líder republicano en el hipotético caso de que Trump ocupe la Casa Blanca. Después de todo, el Presidente mostró un aceitado pragmatismo en la diplomacia con su acercamiento a China y a Rusia, dos aliados de Cristina Kirchner que durante la campaña presidencial Macri los había puesto en el radar de enemigos", adelantaba Dintale.

Recordemos que además que existía la idea de que Argentina ingresara al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el acuerdo de libre comercio que quedó trunco por el triunfo del candidato republicano, a quien caracteriza una mirada proteccionista. Por otro lado, el Presidente electo de Estados Unidos tiene en mente un enorme plan de inversiones en infraestrcutura y para atraer los capitales que necesita para financierlo, apuesta a una fuerte suba de tasas de interés "que haga que vuelvan a su país los dólares que durante la administración de Obama -con la tasa prácticamente en cero- emigraron a los mercados emergentes en busca de rendimientos más atractivos", explicó el portal La Política Online.

Según el medio, Trump pretende que la tasa de interés de la Fed ascienda a 4,5%. Para una tasa de la Fed del 4,5%, necesitaría una inflación del 5% y un crecimiento económico del 5% anual. "Y no creo que (Janet) Yellen acceda", dijo Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la Consultora OJF, en referencia a la presidenta de la Reserva Federal, el banco central estadounidense, quien tiene mandato por 1 año más. Pero Spotorno advirtió que si se cumpliera lo que Trump quiere, el efecto para Argentina será nefasto: "Esto complica a Argentina y a toda la región. Porque con una suba de tasas de esa magnitud vas a terminar pagando 8 o 9%", dijo el economista.

temer-macri.jpg

Stratfor: Argentina crecerá pero restringida por inflación y factores regionales

Sin embargo, "en medio de un mundo que se complica, Macri recibió una noticia favorable: El banco JP Morgan sugirió incorporar a los bonos de Argentina en un índice de carteras emergentes", explica La Política Online.

El JP Morgan difundió un documento titulado La Argentina, elegible para ser incluida en el índice GBI-EM, el primer país en ser agregado desde el 1er. trimestre de 2013 , en el que recomienda a Argentina para incorporarlo a su índice de mercados emergentes, explica el portal.

"Así, a partir del 28 de febrero Argentina pasaría a formar parte del Goverment Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM Index) y los fondos de inversión que invierten en mercados emergentes podrían destinar una parte de sus portfolios a bonos nacionales ampliando la capacidad del Gobierno de financiarse en el mercado internacional. A raíz de esta decisión, se estima que se incorporarán tres series de bonos por US$ 8.200 millones, un 1,16% del total GBI-EM Index, que opera deudas soberanas en moneda local por el equivalente a US$ 185.000 millones de deuda", explica La Política Online.

Según el pronóstico anual para 2017 de la compañía de análisis geopolítico, Stratfor: "En Argentina, el crecimiento económico se levantará otra vez en 2017, pero la inflación moderamente alta y el intercambio reducido con Brasil, sin mencionar con el resto del Mercosur, mantendrá ese crecimiento bajo control. El estado de la economía entrará en juego en la carrera a las elecciones legislativas en octubre, durante las que el Gobierno intentará atraer tantos votantes como pueda. La administración de Mauricio Macri se abstendrá por lo tanto de implementar grandes medidas de austeridad para frenar el déficit presupuestario. Y no podrá recortar las costosas transferencias de fondos a los Gobierno provinciales de Argentina - y en compensación a los sindicatos. Macri continuará enfrentando los desafíos domésticos de una oposición política cada vez más unida y de la reacción por las subas en los precios de los servicios públicos, que se supone que aumenten los ingresos del estado y hagan a los proyectos de gas natural más atractivos a largo plazo. Una oposición más unida limitará lo que el partido gobernante puede aprobar en el Parlamento e impedirá que se implemente una reforma económica sin el consenso de la oposición."

Agenda 2017

De lo que sabemos hasta el momento sobre la agenda de compromisos internacionales de Macri en 2017, además de que no participará del Foro Económico de Davos pero patrocinará un Davos regional en abril en Ciudad de Buenos Aires, estarán:

- Viaje en febrero a España.

- Otro en marzo a Holanda.

- En mayo irá a Japón y China.

- Visitará Corea.

- Viajará a USA por lo menos 1 vez (apertura de seiones de Naciones Unidas).

- Viaje a Luxembugo, sede del encuentro anual del G20.

Además:

- Argentina ha sido elegida para ser país presidente y sede del G-20 en 2018. Evento cuya organización estará a cargo a partir de ahora de Ariel Sigal, experto en finanzas hoy jefe de Gabinete del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La tarea había sido anteriormente asignada a Alfonso Prat-Gay, quien salió del Gobierno el 26/12/2016.

- En 2017, en diciembre, se celebrará en Argentina otro encuentro clave: la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto ocurrirá en un ejercicio durante el cual Donald Trump ha prometido castigar con subas de aranceles de imprtación a México, a China y a otros, apostando a frenar el libre comercio.

De cómo se desenvuelva el Gobierno en su relación con los otros países dependerá en gran parte que lleguen o no las esperadas inversiones, así como que se cumpla la promesa de Macri de volver al mundo, el retorno a ser un líder regional y global.