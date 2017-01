16/01: Milagro Sala cumple 1 año presa y no faltará "el Alberto"

Horas complicadas para Jujuy: luego de 6 días de tareas a causa del alud que el martes 10/01 arrasó con varias localidades de esa provincia (por ejemplo, Volcán), mató al menos a 4 personas, 2 desaparecidos y 1.700 evacuados; se estima que en la tarde del lunes 16/01 será restablecida la circulación en la Ruta N°9... si las condiciones climáticas son buenas y permiten avanzar en las tareas.

El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, mantuvo el corte total de la Ruta Nacional N° 9 en la localidad de Volcán (km 1732 a 1734), y los vehículos que llegan desde Chile por el Paso de Jama deben dirigirse por Ruta Nacional 52 hasta Ruta Provincial 79 Jujuy, luego Ruta Nacional 1V 40 Salta, y desde allí hasta San Antonio de los Cobres, para continuar el traslado por la Ruta Nacional 51.

La ministro de Seguridad, Patricia Bullrich; y el gobernador local, Gerardo Morales, recorrieron Volcán y Tumbaya, 2 de las localidades más afectadas por la situación y visitaron a los vecinos damnificados para escuchar sus pedidos y asistirlos de manera directa.

No es la única noticia complicada en Jujuy. A horas de cumplir 365 días detenida, Milagro Sala señaló al semanario Tiempo Argentino que "Jujuy es un laboratorio para poner freno a la lucha y a nuestros ideales. No debemos permitir que lo expandan por el resto de la Argentina".

Referentes de organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas ofrecerán el lunes 16/01 una conferencia de prensa al cumplirse 1 año de la detención de Sala, en la sede que la organización tiene en Ciudad de Buenos Aires y contará con la participación del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien visitó a la detenida en Navidad.

Los organizadores del encuentro no pudieron precisar si habrá algún tipo de anuncio, pero destacaron la nutrida participación de dirigentes que volverá a reclamar libertad de Sala, a quien consideran una "presa política".

Sala fue detenida el 16/01/2016 por "tumultos" e "instigación a la violencia" por haber encabezado un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy a principios de diciembre de 2015, cuando asumió el radical Gerardo Morales.

Ella fue detenida con prisión preventiva en el penal de Alto Comedero y, a lo largo del año pasado, se le sumaron varias causas judiciales relacionadas con "defraudación a la administración pública", por el manejo de fondos para la construcción de viviendas, y "daños" (por un escrache a Morales en 2009), entre otros cargos.

En la entrevista ella opinó que el objetivo de su detención es la "criminalización de la protesta. Mi encarcelamiento tan extenso no es más que la criminalización de la protesta y esto es grave en una Argentina donde costó mucha sangre recuperar la democracia y los argentinos debemos tener memoria".

Sala responsabilizó al gobernador Gerardo Morales por su detención y la de sus compañeros y describió una "Jujuy triste, desolada y atemorizada por los métodos represivos que imparte Gerardo Morales, hostigando y persiguiendo no sólo a dirigentes sino también a compañeros de base. Morales tomó el poder con mucho revanchismo y venganzas, sin importarle el bienestar del pueblo jujeño".

Denuncia

En tanto, Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, denunció en el diario Página/12:

"El lunes pasado el abogado Federico Wagner, que representó al gobernador Gerardo Morales en la querella en la que Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso, dirigió un amistoso correo electrónico al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda. Su propósito: diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitaría el país en mayo. Su idea es poner a los comisionados en contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la organización barrial Túpac Amaru, a quienes sugiere que represente el Defensor del Pueblo.

La CIDH solicitó al gobierno nacional la liberación inmediata de Milagro Sala, en cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que la consideró nula por violación del derecho a ser juzgado por un juez imparcial e independiente. Wagner trabaja en el estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra. En el mail del 9 de enero a las 16.46, Wagner le propone a Miranda “concretar una primera reunión de trabajo durante la primera quincena de febrero, en la que esté presente el Dr. Despouy y la Dra.Falcone, como para coordinar la tarea”.

¿Quién es cada uno de ellos?

Mariano Miranda es el fiscal de Estado que en enero de 2016 presentó la acusación contra Milagro Sala por el acampe en la Plaza Belgrano. El fiscal de turno, Darío Osinaga, se negó a hacerlo porque no encontró que hubiera delito, a raíz de lo cual el gobierno provincial lo denunció por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Miranda cumplió el encargo y Milagro fue privada de su libertad. Para mantenerla por tiempo indefinido, Morales fue agregando nuevas causas en las que distintos jueces le dictaron la prisión preventiva.

Leandro Despouy es el representante de Derechos Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores, que debe responder ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos en nombre del gobierno nacional.

La doctora Falcone preside el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y ha sido una pieza fundamental en la domesticación del Poder Judicial. Ex diputada radical, Clara De Langhe de Falcone fue nominada para integrar el tribunal por Morales cuando era jefe de la oposición y designada para presidirlo en cuanto se conoció el resultado electoral de 2015. En cuanto asumió, Morales hizo llegar a la Legislatura el proyecto de ampliación del Superior Tribunal, de cinco a nueve miembros. A la noche siguiente ya estaba consumado y al tercer día asumieron los cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales (Pablo Baca y Beatriz Altamirano) acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR. Como presidente del tribunal, Falcone designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga íntima, Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las causas que se le abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida por la Constitución.

Dieciocho minutos después del primer mail, Wagner dirigió otro a la propia clarafalcone9@hot mail.com. A las 17.04 del lunes 9, le reenvió el mensaje a Miranda y la propuesta de reunión para coordinar “la presentación de las víctimas de las arbitrariedades ejecutadas por Milagro Sala, tal como hablamos en diciembre”. Es decir que la coordinación viene de antes. El objetivo es que esas personas presten un testimonio a los comisionados que “justifique el mantenimiento de su prisión preventiva”, le aclara Wagner a Falcone. Esta promiscuidad de Morales con la presidente del Superior Tribunal ratifica más allá de toda duda que Milagro Sala no goza en Jujuy de las garantías del debido proceso y que la justicia actúa como una dependencia más de la gobernación. (...)".

En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos sumó (en diciembre aunque se conoce ahora) otra denuncia penal contra Milagro Sala. En este caso, por "defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos”. La justicia jujeña analiza incorporarla en la causa que busca individualizar en qué se gastaron los fondos presuntamente robados al Estado; investigación que provocó el secuestro de autos y el pedido de embargo de 4 propiedades.

Según el diario Clarín, la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de Acusación de la Provincia de Jujuy. En abril de 2016 se verificó a unas 25 cooperativas y personas relacionadas con las causas judiciales que ya están en curso en Jujuy.

En el documento, la AFIP comprobó que "había cooperativas que cumplieron solamente el rol de 'emisores de la factura' para recibir los cheques de los Municipios, y carecían de todo tipo de registración contable e impositiva, como así también de la documentación respaldatoria de los eventuales egresos". Con la información presentada, el organismo certifica que quienes tuvieron el manejo de los fondos realizaron obligadamente compras y gastos dentro de un circuito informal. Además, las cooperativas habrían evadido impuestos nacionales y provinciales.

"El sistema en todos los casos era similar. El hallazgo es que las cooperativas eran una ficción creada para poder solicitar los pagos a los Municipios que entregaban cheques para obras. Los supuestos cooperativistas los recibían pero no los cobraban, sino que los endosaban a favor de la Tupac. El dinero se retiraba e iba a la casa de Milagro. Ella se encargaba de repartir discrecionalmente y pagar sueldos a los cooperativistas”, detalló el fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón, quien fue el encargado de denunciar el faltante de 1800 casas que figuran como terminadas pero no fueron construidas.

Entrevista

A Tiempo Argentino, Sala le dijo: "Mi encarcelamiento tan extenso no es más que la criminalización de la protesta y esto ves grave en una Argentina donde costó mucha sangre recuperar la democracia y los argentinos debemos tener memoria", enfatizó.

"Veo a Jujuy triste, desolada y atemorizada por los métodos represivos que imparte Gerardo Morales, hostigando y persiguiendo no sólo a dirigentes sino también a compañeros de base", advirtió.

"Pero debo dejar claro que podrán prohibir a Milagro Sala y a la organización barrial Tupac Amaru, pero jamás podrán arrancarnos del corazón de miles de tupaqueros que tienen intactas las convicciones de que la única salida es la lucha por una Argentina más justa", señaló.

Para Sala, "Morales tomó el poder con mucho revanchismo y venganzas, sin importarle el bienestar del pueblo jujeño".

Por último, al referirse a la coyuntura que atraviesa el país a partir de la asunción del presidente Mauricio Macri hace poco más de un año, señaló: "Veo una Argentina en retroceso por su actual política de desempleo, endeudamiento, ajuste y represión. Estamos viendo el lado opuesto a los pasados 12 años donde habíamos recuperado la alegría", manifestó.