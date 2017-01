Bauza ve flojos a Higuaín y Di María y duda de darle el arco a Romero

En plena etapa de pretemporada para los equipos de Primera División, la Selección Argentina, que dirige Edgardo el ‘Patón’ Bauza, ya piensa en el enfrentamiento que mantendrá en el estadio Monumental frente a Chile el martes (22/03) que corresponde a las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Por eso, el ‘Patón’ Bauza afirmó que estudia la posibilidad de convocar a Matías Caruzzo y Ezequiel Garay, además de Jonatan Maidana, ante la suspensión de Ramiro Funes Mori, la convalecencia de Mateo Musacchio y la gran cantidad de amonestados.

Más allá de las convocatorias para el compromiso con los trasandinos, Bauza emitió fuertes críticas contra Gonzalo el ‘Pipita’ Higuain en el que puso en duda su titularidad en el conjunto albiceleste aunque admitió que el “partido más importante” es contra Chile. Al ser consultado sobre Ángel Di María de escaso rendimiento en el seleccionado, rememoró que lo conoce desde chico en Central aunque avisó que “no tiene el puesto comprado”.

En relación a Sergio ‘Chiquito’ Romero, Edgardo Bauza sostuvo que el arquero deberá sumar minutos de juego para “sostenerse” en la Selección, teniendo en cuenta su inactividad en el Manchester United que dirige José Mourinho y lanzó que “el arquero de la Selección argentina tiene que atajar en su equipo. Ya lo hablé con él y me había dicho que el entrenador le había prometido modificar esa situación, pero no lo hizo. Si sigue así no creo que ataje en el Mundial”.

Por otra parte, el entrenador reveló que estudia la posibilidad de “trabajar dos o tres días” con jugadores del medio local, no tanto para formar una selección B sino que “se acostumbren a la forma de entrenar” en el caso de ser convocados.

Bauza confirmó que Javier Mascherano, en su consideración, no es marcador central, como sí juega en el Barcelona de España y sostuvo que “Mascherano de central contra Chile no, no digo que en algún otro partido lo pueda acomodar, pero no me gusta como central”.

EL DT argentino viajará el martes (31/01) a Europa para visitar a los jugadores argentinos habitualmente citados a la Selección, justo antes de la convocatoria para la doble fecha de Eliminatorias de marzo, ante Chile y Bolivia.

En la tabla de posiciones de las Eliminatorias, la Selección Argentina está en la quinta posición, en sitio de repechaje, con 19 puntos.

El próximo cruce es ante Chile, que tiene 20 unidades, por lo que significa un encuentro clave para encarrilar o no su clasificación a Rusia 2018.