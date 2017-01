Huracán intimó al Cruzeiro por los U$S 5.500.000 del pase de ‘Wanchope’ Ábila

Huracán intimó por segunda vez al club Cruzeiro de Belo Horizonte luego de haberse cumplido los diez días de plazo de la primera advertencia por el pago de la segunda cuota del 50 por ciento del pase del delantero Ramón Wanchope Ábila.

Tal como adelantó el sábado en un comunicado oficial, la dirigencia del ‘Globo’, encabezada por su presidente Alejandro Nadur, presentó una segunda carta documento donde se reclama, además de esta segunda cuota, la totalidad del dinero de la opción de compra del goleador.

En total, el dinero que debería depositar Cruzeiro en un plazo de diez días a partir de la recepción de esta nueva intimación -la primera fue el 29 de diciembre- serían unos 5.500.000 de dólares (un millón y medio más intereses y 4 millones por el otro 50%).

Por lo tanto, el vice de la institución de la ‘Quema’ Luis Sasso comentó que habían iniciado conversaciones con sus pares brasileños, pero que al no obtener “respuesta satisfactoria”, decidieron enviar “una carta documento basada en el convenio dando un plazo de diez días para que abone el resto de la cuota, lo cual venció el viernes y al no haberlo hecho hoy enviamos una nueva carta documento que abone no solo el remanente de la cuota sino también la segunda mitad del pase, es decir la totalidad del pase y tiene diez días para hacerlo”.

Además, Sasso manifestó en declaraciones a TyC Sports que los pasos que está dando Huracán está en línea con el contrato firmado por las dos partes, y confió que incluso el futbolistas tiene un contrato firmado con Huracán por si se daba esta circunstancia de una falta de pago del pase por parte de Cruzeiro.

El vice del club de Parque Patricios subrayó que “con Wanchope no hablamos, pero cuando se firmó este convenio, él firmo un contrato previendo causalmente esto”.

En caso de que la entidad brasileña continúe sin cumplir el futbolista podría volver a Argentina, aunque tiene una relación distante con el nuevo técnico Juan Manuel Azconzabal.

En ese contexto, entonces, tanto la dirigencia como el representante de Ábila, Adrián Ruocco, deberán buscar una nueva oferta del exterior, que por el momento no habría aparecido.

Ábila firmó por cuatro temporadas con el Cruzeiro tras haber tenido una buena estadía en Huracán donde convirtió 53 goles en 102 encuentros (0,63 de promedio) y festejó con títulos de Copa Argentina 2014 y Supercopa Argentina 2015. Además, ascendió a la Primera División, tras ganarle un desempate a Atlético Tucumán, y terminó como subcampeón en la edición 2015 de la Copa Sudamericana.