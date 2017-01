Alimentos que encienden la pasión y mejoran la vida sexual

-Apio: Tal como asegura el doctor Alan Hirsch, autor del libro Scentsational Sex, el apio tiene importantes propiedades que hace atractivo a quien lo consumo. Como detalla Hirsch en su libro: "Al comer apio, liberas en tu boca moléculas que huelen a androestenona y androstenol, y éstas viajan hasta la parte posterior de tu garganta y a la nariz. Una vez ahí, las feromonas aceleran tu excitación y provocan que tu cuerpo envíe olores y señales que te hacen más atractivo para las mujeres. Las feromonas hacen efecto de inmediato, de modo que te darás cuenta de que las mujeres que están cerca de ti te prestarán más atención".

Además el apio es rico en vitaminas A, B1, B2, B6, B9, C y E, y minerales como el potasio, sodio, calcio, zinc, magnesio, hierro, azufre, fósforo, cobre y silicio, aceite esencial y fibra. Es bajo en calorías y contiene mucha fibra, lo que lo vuelve más atractivo todavía.

-Ginseng: El profesor del departamento de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Guelph en Canadá y autor de un estudio publicado en Food Research International, Massimo Marcone, manifestó que esta planta repercute de manera positiva en la estimulación del impulso y el rendimiento sexual.

-Sandía: Esta fruta fue estudiada por el doctor Bhimu Patil y su equipo de científicos de la Universidad A&M de Texas (EEUU). Explicaron que la sandía contiene citrulina, una sustancia capaz de relajar los vasos sanguíneos. Cuando se consume esta fruta, la citrulina se convierte en arginina, un aminoácido que mejora la producción de óxido nítrico, que también relaja los vasos sanguíneos. Ésta es la función que cumple el viagra para evitar la disfunción eréctil.

-Nuez de Brasil: Es rica en selenio, una vitamina fundamental para los espermatozoides ya que los mantiene sanos y los hace nadar con velocidad. Keith Ayoob, de la Asociación Dietética Americana, afirmó: "Las nueces de Brasil constituyen una buena fuente de vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger a los espermatozoides contra el daño causado por los radicales libres". Algunos factores ambientales como la contaminación o hábitos como fumar pueden perjudicar el esperma y modificar el ADN en el interior de las células. Esto puede repercutir y provocar defectos genéticos.

-Helado de vainilla: Un estudio realizado por la Fundación de Investigación y Tratamiento de Olores y Sabores de Chicago determinó que cuando los hombres huelen vainilla se relajan y disminuyen la inhibición y la ansiedad. También puede aumentar el flujo sanguíneo al pene. El helado de vainilla contiene calcio y fósforo, minerales que incrementan las reservas de energía de los músculos y aumentan la libido. La autora de Increase Your Sex Drive, Sarah Brewer afirmó que los músculos que controlan la eyaculación requieren de calcio para contraerse en forma correcta.

-Duraznos: Es una fruta rica en vitamina C. Según una investigación realizada por científicos de la Universidad de Texas (USA), los hombres que consumieron al menos 200 miligramos de vitamina C por día produjeron una mayor cantidad de esperma en comparación con los que lo hicieron en menor cantidad. Aquellos hombres que consumen mucha vitamina C tendrán espermas de alta calidad.

-Mora: Mary Ellen Camire, profesora de Ciencias de los Alimentos en la Universidad de Maine (USA) afirmó que "las moras son uno de los mejores alimentos para los hombres mayores que tienen problemas de erección". Y agregó: "Contienen mucha fibra soluble, que ayuda a eliminar el exceso de colesterol a través del sistema digestivo antes de que éste se absorba y se deposite en las paredes de las arterias. Asimismo, contienen gran cantidad de compuestos que ayudan a relajar los vasos sanguíneos, mejorando notablemente la circulación".

Al tener bajo colesterol y buen flujo sanguíneo, llega más sangre al pene y, en consecuencia, las erecciones son más fuertes.

-Chocolate: El Journal of Sexual Medicine publicó en 2006 una investigación realizada a 163 mujeres. Los resultados demostraron que aquellas que habían consumido chocolate tuvieron más deseo y placer sexual que aquellas que no lo hicieron.

El chocolate negro tiene feniletilamina, un compuesto orgánico generado por el cerebro y que pertenece a las anfetaminas. Es una droga natural que fabrica el propio cuerpo y que estimula al sistema nervioso. La feniletilamina libera las mismas endorfinas que el sexo, lo cual genera placer en el cerebro.

Al consumir productos que contienen cacao, aumenta la circulación sanguínea, incrementan los niveles de resistencia y energía, y ralentizan la oxidación de colesterol malo. Todo esto repercute en la vida sexual y la beneficia.