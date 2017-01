CFK y Madres denunciaron represión en la planta de AGR (Grupo Clarín)

La comisión interna de AGR (Artes Gráficas Rioplatenses), denunció represión con balas de goma en la planta gráfica ubicada en Pompeya tras un operativo conjunto entre efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y personal de seguridad privada.

Según sus integrantes, "en detrimento de todas las libertades democráticas más elementales, ningún canal de televisión transmite la represión de la Policía y la Gendarmería contra los obreros y organizaciones solidarias. Se trató de un atropello contra los trabajadores con balas de goma, palos y gases que dejó múltiples obreros heridos. El silencio en televisión sobre este conflicto, como ya se ha visto anteriormente en otros medios, va en contra no sólo de los trabajadores gráficos y de medios en general, sino también de mínimas normas de ética profesional, censurando información clave a la población."

Horas antes, la empresa había ratificado en una reunión con los delegados en el Ministerio de Trabajo su intención de cerrar el taller gráfico y que, según los delegados gremiales, afecta a 380 personas.

La represión se produjo poco después en la puerta de la fábrica, ubicada en Corrales 1393, que está tomada desde el lunes 16/01 por los empleados que denuncian un "lockout patronal" como condición para avanzar con un plan de tercerización con "talleres en negro". El secretario general de la junta interna de AGR, Pablo Viñas, advirtió que “no hay ni una conciliación obligatoria que ordene a la patronal que reabra las puertas de trabajo”.

En medio de un enorme dispositivo de seguridad, la Policía Federal reprimió a los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense (AGR) pic.twitter.com/60PaHjpUwG — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 17 de enero de 2017

Nuestra solidaridad con l@s compañer@s de AGR-CLARÍN que fueron reprimidos por defender 380 puestos de trabajo! No al cierre! — CTA Autónoma (@cta_autonoma) 17 de enero de 2017

Gran acto en las puertas de AGR-Clarín contra el cierre y el vaciamiento // Intervención de @nestorpitrola https://t.co/io690gqBDH — Partido Obrero (@PartidoObrero) 17 de enero de 2017

Las Madres junto a los trabajadores de AGR Clarín que fueron reprimidos. No pasarán pic.twitter.com/98xfzvqwn4 — Prensa Madres (@PrensaMadres) 17 de enero de 2017

Como periodista d @lanacion me preocupa q no haya cobertura s/la represión en AGR-Clarín ni en este medio ni en otros tras + d 300 despidos. — Germán Leza (@yeisonleza) 17 de enero de 2017

"La ley dice que en una empresa de esta magnitud, si quieren despedir más de un 15% de los trabajadores tiene que iniciar un procedimiento preventivo de crisis", dijo Viñas. "Acá quieren barrenos, estos son despidos ilegales de una empresa que está tapada de trabajo, acá quieren barrer con nuestra organización, con nuestra unidad, para despedirnos, reventar el convenio colectivo de trabajo y tomar trabajadores precarizados", advirtió el delegado, según el sitio Señales.

"La empresa nunca presentó nada en el ministerio de Trabajo, no hay convocatoria de acreedores, no hay quiebra, no hay un carajo, nos están cagando a balazos de goma, nos están tirando gases, nos están reprimiendo, han reprimido a las familias de nuestros compañeros que están acá en la puerta", agregó.

La respuesta de AGR

La empresa envió un comunicado en el que asegura que "AGR intentó de todas las maneras posibles no llegar a esta situación y adecuar el taller a las nuevas condiciones de mercado, pero todas las propuestas fueron sistemáticamente rechazadas por la comisión interna".

"Para evitar despidos, la empresa propuso implementar un plan de retiros voluntarios que fue rechazado de plano por los delegados", señala el comunicado y agrega que "también se negaron a discutir otras medidas para reducir las pérdidas, como realizar tareas en diferentes máquinas o disponer la venta de activos ociosos".

"Hasta se negaron a imprimir nuevos trabajos que hubieran traído alivio al taller, aduciendo solidaridad gremial y trabaron la operatoria diaria con medidas de acción directa y quites de colaboración, a pesar de que la planta siempre pagó los mejores salarios del sector", agregaron en AGR.

"AGR rechaza cualquier acto de violencia y reitera que esta decisión, difícil, apunta a preservar la viabilidad del resto del complejo industrial de AGR", finaliza el comunicado.