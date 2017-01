Triste Mar del Plata: Vecinos le declaran la guerra a Arroyo con sombrilleada incluida

"No tenemos acceso a las playas en condiciones, los que hay no están en las condiciones que deberían estar, ya no queda playa pública, muy poco espacio, no tenemos baños públicos en las playas y se da un conflicto entre lo público y lo privado por la falta de control del Estado con respecto a las concesiones y ordenanzas de Mar del Plata", disparó Karina Huarte de la Asamblea por los Espacios Públicos.

En la mayoría de los casos "ocurre que llamamos a la policía pero no está bien asesorada sobre el tema y terminan poniéndose del lado del privado".

"Esto les pasa a muchos turistas pero también a los marplatenses", agregó al aire de radio Continental indignada por los malos momentos que atraviesan quienes son echados de la playa por la seguridad de los balnearios.

"Necesitamos que este tema se coloque en la agenda del gobierno del municipio de General Pueyrredón", exigió.

Luego de advertir que el "negocio de la sombra" está instalado en los argentinos, ya que muchos eligen espacios con duchas, carpas, restaurantes y demás servicios, Huarte entiende que la falta de controles genera que, por ejemplo, "se estén construyendo edificaciones con cemento sobre la arena en las playas del sur, sabiendo que no se puede".

Por otro lado, "estamos excluyendo a las personas con problemas motrices del disfrute de la playa porque no tenemos bajadas públicas preparadas", continuó, mientras recordó que "en 2012 se sacó una ordenanza para que cada balneario tenga su acceso público y una batería de baños".

De esta manera, quienes requieran de movilidad asistida para trasladarse están obligados a ir a puntos específicos sin la posibilidad de elegir.

En contexto: Mar del Plata jamás volverá a ser 'La feliz': Sus muros la condenan

Es por ello que el próximo domingo 22 de enero a las 16 un grupo se concentrará en las escalinatas de Alfonsina Storni (La Perla) y otro en el Torreón del Monje para marchar hasta la histórica Rambla donde se encuentran los lobos marinos. Allí, diferentes artistas pintarán sombrillas y harán demostraciones acrobáticas para visibilizar un reclamo que parece justo y a la vez intenta resguardar el mediombiente, entendiendo que el Ejecutivo municipal no incluye a las playas como un espacio público de la ciudad. Por eso, más allá de la falta de educación de la sociedad a la hora de guardar la basura que genera, el municipio tampoco pone a disposición el recambio de bolsas de residuos ni instala más tachos de basura.