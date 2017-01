Grabois desmintió a Macri: "Lewis sí tiene que ver con el loteo en El Bolsón"

"Lewis sí tiene que ver con el loteo en el Bolsón, llamado Laderas del Perito Moreno SA, que suspendió la Justicia. La relación es directa: Maximiliano Mazza, que se financia con el mismo grupo que lidera Lewis, es el hermano de Vanesa que es la titular de las empresas que son de Lewis: por ejemplo, utiliza los mismos abogados. Han comprado a 125 pesos la hectárea, una verdadera estafa", aseguró el abogado y dirigente social Juan Grabois (de estrecha relación con el papa Francisco), quien desmintió así al presidente Mauricio Macri, que ayer (17/01), en conferencia de prensa, había efectuado una férrea defensa de su "amigo", el magnate británico (ver nota relacionada).

Además, Grabois dijo que "por otro lado, el acceso público a Lago Escondido no solo que no lo mejoró sino que lo bloqueó. Es imposible pasar, yo lo intenté el 1/05 y no pude ingresar. Sí mejoró un camino privado que lo asfaltó y tiene una empresa de seguridad que no te deja acceder al lago". Y añadió: "Tampoco es cierto que emplea tanta gente. Ha desplazado a gente de comunidades originarias".

Grabois, dirigente de la CTEP sección cordillera (vive en la Patagonia y está a través de su organización ligado a movimientos campesinos y de pueblos originarios) inició una acción penal contra Lewis y el gobernador rionegrino, Alberto Wereltinek, "por el desarrollo de un electroducto totalmente ilegal que destruye la reserva del río Azul que es la tercera reserva mundial en importancia de cipreses que es parte de este proyecto supuestamente sustentable que hizo referencia el Presidente".

Además de la CTEP, acompañaron la denuncia la Mesa de Integración y Fomento Rural Mallín ahogado, Sociedad Ecológica El Bolsón, Comunidad Mapuche Folil, entre otras.

Ayer, en su primera conferencia de prensa del año, Macri tuvo que responder algunas preguntas incómodas, como ser las acusaciones contra Lewis. El Presidente reconoció que conoce a Lewis "de años" y es “amigo”. De hecho, el multimillonario le prestó su casa en El Bolsón para sus primeras vacaciones como jefe del Estado, a fines de 2015, a 15 días de asumir, y le prestó también su helicóptero para llegar hasta la finca.

“Sé y averigüé que no tiene nada que ver con el Proyecto Laderas”, dijo Macri sobre Lewis ante las versiones que indican que el magnate inglés integra la sociedad de la empresa que pretende desarrollar la base del cerro Perito Moreno con un loteo de 300 hectáreas.

En este punto explicó que “hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo... no sé dónde queda. Pero lo que sí estoy seguro es que no tiene nada que ver con Joe Lewis”.

La semana pasada, la justicia de Río Negro hizo lugar a un amparo presentado por vecinos y respaldado con más de cinco mil firmas en contra del loteo en las fuentes de agua que nutren la zona de El Bolsón, y prohibieron las ejecuciones de las obras en el lugar.

Respecto de las denuncias de apropiación y bloqueo del tránsito público al Lago Escondido, propiedad de Lewis, Macri indicó que "tiene un mejor acceso que el que tenía antes" de que el inglés comprara el lugar, ya que ahora posee "un acceso peatonal".

"Esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad es que no entiendo qué es lo que se pretende” aseguró el presidente.

Además defendió al empresario: “Él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, trabaja un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a cientos de personas... La verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo. Alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada... Esa parte no la logro comprender”.

Además, dijo que con su “amigo” no tiene “vínculos comerciales”, aunque ahora el magnate sí los tiene con el Estado, ya que, según dijo el Presidente, ganó una licitación para llevar adelante una obra para generación de energías renovables en su predio sureño.

"Él presentó un proyecto para generar energía con una turbina, con el agua que cae al lago", contó.

"Ganó y va a aportar a la producción de energía", dijo el presidente.